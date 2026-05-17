Làn sóng AI đại lý định hình lại thói quen mua sắm trực tuyến tại Trung Quốc

Trong nhiều năm qua, việc mua sắm trực tuyến tại Trung Quốc luôn tuân theo một quy trình cứng nhắc và tẻ nhạt khi người dùng phải gõ chính xác các từ khóa, căng mắt nhìn vào những hàng dài danh sách hàng hóa và rơi vào mê cung của việc so sánh sản phẩm. Tuy nhiên, đối với một chuyên gia tài chính ngoài 30 tuổi sống tại Hồng Kông họ Liu, trải nghiệm đó gần đây đã phát triển thành một điều gì đó giống như một cuộc trò chuyện thông thường.

Trò chuyện với trợ lý trí tuệ nhân tạo Qwen của tập đoàn Alibaba, anh nhận thấy mình được cung cấp một vài lựa chọn chọn lọc thay vì một bức tường sản phẩm dày đặc. Anh chia sẻ rằng công nghệ mới này giúp giảm bớt gánh nặng đưa ra quyết định nhờ khả năng tinh chỉnh các đề xuất thông qua một cuộc đối thoại liền mạch.

Anh Liu là một trong số hơn 900 triệu người dùng thương mại điện tử tại Trung Quốc đang tham gia vào một cuộc thử nghiệm bán lẻ quy mô lớn trên toàn quốc. Các công ty công nghệ đang chạy đua để thay thế thanh tìm kiếm truyền thống bằng hệ thống AI đại lý, một động thái nhằm biến đổi việc mua sắm trực tuyến từ thói quen nhấp chuột thủ công trước đây thành một cuộc đối thoại tự nhiên và tinh giản hơn.

Vừa qua, Alibaba đã tích hợp trí tuệ nhân tạo Qwen vào nền tảng mua sắm Taobao của mình. Bằng cách quét qua danh mục kho hàng khổng lồ gồm 4 tỷ sản phẩm, chatbot này hoạt động giống như một trợ lý mua sắm cá nhân khi tiếp nhận các yêu cầu chung chung như quà sinh nhật, sau đó thu hẹp phạm vi theo sở thích người dùng về ngân sách và thương hiệu, đồng thời cho phép thanh toán trực tiếp.

Không đứng ngoài cuộc đua, vào tháng 1, Meituan, nhà điều hành dịch vụ giao hàng theo yêu cầu lớn nhất quốc gia này, đã đặt một người bạn đồng hành AI ảo ngay tại trung tâm thanh điều hướng của ứng dụng để giúp người dùng tìm kiếm các lựa chọn ẩm thực và giải trí địa phương.

Động thái này tương đồng với việc gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com ra mắt công cụ Jingyan vào năm 2023, được xây dựng để đưa ra các đề xuất và so sánh sản phẩm tức thì. Sự trỗi dậy của các trợ lý thông minh này phản ánh một xu hướng lớn khi công nghệ không còn chỉ dừng lại ở việc hiển thị thông tin mà đã chuyển sang chủ động thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.

Cuộc cách mạng công nghệ này đang thay đổi căn bản mối quan hệ giữa người tiêu dùng và các nền tảng số, nơi sự tiện lợi và tốc độ tương tác được đặt lên hàng đầu. Thay vì mất nhiều thời gian tìm kiếm và chọn lọc giữa hàng triệu cửa hàng khác nhau, người dùng giờ đây có thể sở hữu một bộ lọc thông minh tùy biến theo nhu cầu cá nhân. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian mua sắm mà còn mở ra một chương mới cho ngành bán lẻ trực tuyến, nơi các thuật toán AI đại lý đóng vai trò quyết định trong việc giữ chân khách hàng và thúc đẩy doanh số thông qua những trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc.

Theo SCMP