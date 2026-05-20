Từ vị trí 55 lên 50 toàn cầu, Việt Nam lập dấu mốc mới trên bản đồ khởi nghiệp thế giới. Trong khi đó, TP.HCM lần đầu xuất hiện trong top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, phản ánh sức bật của đổi mới sáng tạo trong nước.

Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu 2026 (Global Startup Ecosystem Index 2026) do StartupBlink công bố cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cả về thứ hạng và tốc độ phát triển.

Cụ thể, Việt Nam tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo đánh giá Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong nhóm các quốc gia xếp hạng từ 21-50 toàn cầu.

StartupBlink nhận định nhóm quốc gia xếp hạng từ 21- 50 là khu vực năng động nhất của bảng xếp hạng toàn cầu, với tốc độ phát triển cao hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan là 2 quốc gia có mức tăng trưởng nổi bật của khu vực.

Ở cấp độ thành phố, TP.HCM lần đầu tiên lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng 12 bậc và xếp hạng 98 thế giới. Thành phố hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp; nổi bật ở các lĩnh vực Fintech và Blockchain, lần lượt xếp hạng 60 và 70 toàn cầu.

Báo cáo cho rằng Đông Nam Á đang nổi lên là khu vực có động lực phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng mạnh mẽ.

Ngoài Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, báo cáo năm nay cũng ghi nhận Hải Phòng xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, cho thấy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang dần mở rộng ra ngoài các trung tâm truyền thống.

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam hiện có nhiều tổ chức, địa phương tham gia mạng lưới đối tác hệ sinh thái của StartupBlink như Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia (NSSC), SIHUB TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh các chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.