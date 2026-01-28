Ai đang thật sự nắm quyền tại Vinaconex?

Vinaconex ban đầu có sự góp mặt của cổ đông nhà nước. Từ 2018, phần lớn cổ phần đã về tay nhóm tư nhân với tỷ lệ sở hữu áp đảo nghiêng về nhóm ban lãnh đạo tổng công ty.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã: VCG) được thành lập năm 1988 và cổ phần hóa năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 1.500 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, Vinaconex hiện nằm trong top 4 doanh nghiệp có quy mô tài sản lớn nhất trong ngành xây dựng.

Với bề dày kinh nghiệm thi công dự án, Vinaconex là đơn vị trực tiếp thi công các công trình trọng điểm quốc gia như nhà ga T2 sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường cao tốc Láng Hòa Lạc… Và đặc biệt công ty đã trúng loạt gói thầu tại đại dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, công ty còn mở rộng hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản với đa dạng các loại hình gồm nhà ở, Khu công nghiệp và nghỉ dưỡng. Một trụ cột khác trong hoạt động kinh doanh của Vinaconex là mảng đầu tư tài chính gồm cung cấp dịch vụ (nước sạch, năng lượng và giáo dục).

Vinaconex là nhà thầu "quen mặt" tại các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Vinaconex.

Ai đang sở hữu Vinaconex?

Theo báo cáo thường niên năm 2024, Vinaconex có vốn điều lệ hơn 6.464 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư Pacific Holdings đang là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu là 45,14% vốn.

Ngoài ra cơ cấu cổ đông còn có sự tham gia của các quỹ đầu tư nước ngoài như VanEck Vietnam ETF và nhóm quỹ Dragon Capital như Vietnam Enterprise Investments Limited và Amersham Industries Limited.

Nguồn: Vinaconex, VFS Securities.

An Quý Hưng - cổ đông mạnh tay chi gần 7.400 tỷ mua trọn lô cổ phần từ SCIC

Quay ngược về quá khứ, trước năm 2018, Vinaconex thuộc sở hữu của nhà nước. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel) sở hữu lần lượt là 57,71% và 21,28% vốn điều lệ. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhà nước là 79% vốn. Cổ đông lớn còn lại là PYN Elite Fund (Non-UCITS) có tỷ lệ sở hữu 7,54%.

Tuy nhiên tháng 11/2018, 2 cổ đông lớn nhà nước đã tiến hành bán đấu giá toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Vinaconex. Giá khởi điểm trọn lô cổ phần của Viettel nắm giữ là hơn 2.002 tỷ đồng, còn mức giá khởi điểm của lô cổ phần thuộc SCIC hơn 5.300 tỷ.

Bên mua số cổ phần của Viettel không được công bố. Nhưng bên trả giá cao nhất, đồng thời là gương mặt được "chọn mặt gửi vàng" mua toàn bộ số cổ phần bán ra của SCIC là Công ty TNHH An Quý Hưng.

Tổng giá trị thương vụ lên tới 7.367 tỷ đồng, tức Công ty An Quý Hưng đã trúng đấu giá khi hào phóng chi cao hơn 2.000 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm của SCIC đưa ra.

Như vậy sau tháng 11/2018, Công ty An Quý Hưng là cổ đông lớn nhất tại Vinaconex với tỷ lệ nắm giữ lên tới 57,71%. Đồng thời, ông chủ của An Quý Hưng là ông Nguyễn Xuân Đông ngay lập tức được bầu ngồi vào ghế Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tổng công ty.

Ông Nguyễn Xuân Đông, ông chủ của Công ty An Quý Hưng, đã chi hơn 7.000 tỷ đồng mua cổ phần Vinaconex từ SCIC hồi 2022. Ảnh: Công ty An Quý Hưng.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Công ty An Quý Hưng là doanh nghiệp chuyên về xây dựng nhà xưởng công nghiệp tại khu vực miền Bắc, có vốn điều lệ tại thời điểm đấu thầu là 500 tỷ đồng, hoàn toàn được góp vốn bởi vợ chồng ông Nguyễn Xuân Đông.

Theo hồ sơ thẩm định đấu giá được công bố, đầu năm 2018, Công ty An Quý Hưng chỉ có tài sản ngắn hạn gần 550 tỷ đồng, dài hạn 450 tỷ đồng và tổng cộng nguồn vốn gần 1.000 tỷ đồng. Năm 2017, công ty đạt 956 tỷ đồng doanh thu thuần và 62,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong khi đó, doanh thu của Vinaconex lên tới gần 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng hơn 1.300 tỷ.

Việc một công ty như An Quý Hưng có thể chi ra hàng nghìn tỷ đồng để mua lại một công ty xây dựng rất lớn như Vinaconex thời điểm đó đã khiến giới đầu tư đặt ra nhiều câu hỏi.

Sự xuất hiện của Pacific Holdings

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vào tháng 2/2022, Công ty An Quý Hưng bất ngờ chuyển toàn bộ hơn 277,8 triệu cổ phiếu, tương đương 62,9% vốn đang nắm giữ tại Vinaconex cho phía CTCP Đầu tư Pacific Holdings.

Đây là giao dịch được An Quý Hưng thông tin là chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu chứng khoán do góp vốn bằng cổ phần vào doanh nghiệp.

Với thương vụ này, Công ty An Quý Hưng về mặt lý thuyết đã chính thức nhường ghế cổ đông lớn nhất tại Vinaconex cho Pacific Holdings sau 3,5 năm đầu tư.

Theo tìm hiểu của VietTimes, CTCP Đầu tư Pacific Holdings khi đó mới được thành lập 3 tháng với ngành nghề chính được đăng ký là kinh doanh bất động sản. Như vậy, doanh nghiệp non trẻ CTCP Đầu tư Pacific Holdings đã trở thành công ty mẹ của Vinaconex.

Công ty có địa chỉ đặt tại số 2B Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Trần Đình Tuấn, sinh năm 1978.

Vốn điều lệ ban đầu thành lập là 7.100 tỷ đồng, trong đó cơ cấu cổ đông rất đáng chú ý. Công ty An Quý Hưng nắm giữ 99,92% vốn điều lệ, 4 cổ đông còn lại lần lượt là ông Nguyễn Xuân Đông, ông Đào Ngọc Thanh, ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới mỗi người nắm 0,02% vốn.

Đáng nói, ông Đông, ông Mậu và ông Tới đều là Thành viên HĐQT của Vinaconex nhiệm kỳ hiện tại 2022 – 2027. Riêng ông Đào Ngọc Thanh từng là Chủ tịch HĐQT của Vinaconex giai đoạn tháng 1/2019 – 4/2025. Giờ đây, vị trí ghế nóng Chủ tịch đang thuộc về ông Nguyễn Hữu Tới.

Trong khi đó, ông Trần Đình Tuấn - đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Pacific Holdings - cũng vừa có mặt trong HĐQT của Vinaconex từ tháng 4/2025.

Như vậy, hiểu nôm na, phần lớn cổ phần tại Vinaconex đang thuộc về nhóm cổ đông CTCP Đầu tư Pacific Holdings mà đằng sau là các thành viên trong HĐQT tổng công ty nắm giữ.