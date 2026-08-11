Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề xuất 4 định hướng hợp tác trọng tâm với Australia

Trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia, Bộ trưởng KHCN Vũ Hải Quân đề xuất 4 định hướng hợp tác trọng tâm với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia.

AI có chủ quyền mở ra không gian hợp tác mới

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Australia ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia Tim Ayres nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân (bên phải) cùng Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia Tim Ayres, trong cuộc gặp ngày 11/8. Ảnh: Bộ KHCN.

Chia sẻ về định hướng chuyển đổi số và phát triển AI, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng AI có chủ quyền (Sovereign AI).

Theo ông Quân, chiến lược này được triển khai đồng bộ trên ba trụ cột gồm hạ tầng, dữ liệu và nhân tài công nghệ, đồng thời theo đuổi cách tiếp cận linh hoạt, thực tiễn trong xây dựng khung pháp lý nhằm vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo vừa bảo đảm phát triển AI an toàn, bền vững.

Bộ trưởng cũng cho biết khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được Việt Nam xác định là đột phá chiến lược, động lực quan trọng nhất để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cam kết dành nguồn lực mạnh mẽ cho phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, bảo đảm khoảng 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này. Cùng với đó, Việt Nam đang hoàn thiện đồng bộ thể chế với 10 dự án luật trọng điểm trong năm 2026, trong đó có Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Dữ liệu, Luật Trí tuệ nhân tạo và Luật Chuyển đổi số.

Song song với hoàn thiện chính sách, Việt Nam triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với trọng tâm là 10 công nghệ chiến lược, đầu tư 10 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và chương trình học bổng dành cho nghiên cứu sinh xuất sắc với mức hỗ trợ lên tới 40.000 USD/năm.

Tăng tốc hợp tác AI, công nghệ cao và kinh tế số

Trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề xuất 4 định hướng hợp tác trọng tâm với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia.

Thứ nhất, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu chung quy mô lớn, thúc đẩy hoạt động của Trung tâm Công nghệ chiến lược giữa Đại học Công nghệ Sydney và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đồng thời triển khai hiệu quả 10 dự án nghiên cứu chung đã được tài trợ với nguồn kinh phí đối ứng ban đầu khoảng 3 triệu USD từ Bộ KHCN.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia. Ảnh: Bộ KHCN.

Thứ hai, nghiên cứu thành lập Quỹ Nghiên cứu chung Việt Nam - Australia nhằm tạo cơ chế tài trợ dài hạn, bền vững cho các nhà khoa học hai nước.

Thứ ba, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Australia có thế mạnh như công nghệ biển, thăm dò đại dương, bảo vệ môi trường biển, công nghệ sinh học giống và thủy hải sản, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững của Việt Nam.

Thứ tư, duy trì Diễn đàn TechConnect trở thành hoạt động thường niên do hai Bộ đồng bảo trợ, tạo diễn đàn kết nối giữa các nhà khoa học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ của hai quốc gia.

Đáp lại các đề xuất từ phía Việt Nam, Bộ trưởng Tim Ayres đánh giá cao định hướng hợp tác cũng như cách tiếp cận của Việt Nam trong xây dựng AI có chủ quyền. Ông cho rằng 2 nước có nhiều ưu tiên chiến lược tương đồng, đặc biệt trong phát triển năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ và thúc đẩy chuyển giao tri thức.

Phía Australia cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực AI, kinh tế số, an ninh lương thực, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và các công nghệ phục vụ phát triển bền vững.

Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng thống nhất sẽ tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, cùng xác định những lĩnh vực hợp tác có sức lan tỏa lớn để ưu tiên nguồn lực triển khai trong thời gian tới.