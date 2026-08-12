Xuất khẩu ô tô Trung Quốc trong tháng 7 tăng vọt 88%

Xuất khẩu ô tô Trung Quốc tăng mạnh, trở thành điểm tựa quan trọng cho các nhà sản xuất trong bối cảnh thị trường nội địa suy yếu. Chi phí nhiên liệu tăng và tâm lý người tiêu dùng chán chường khiến nhu cầu mua xe tại trong nước giảm mạnh.

Xuất khẩu tăng mạnh, thị trường nội địa ảm đạm

Theo Bloomberg, dữ liệu của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) cho thấy trong tháng 7, Trung Quốc xuất khẩu 918.000 ô tô, tăng tới 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, khoảng 41% số ô tô được sản xuất tại Trung Quốc đã được bán ra nước ngoài, trong khi tỷ lệ này một năm trước chỉ là 21%.

Đà xuất khẩu mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với sự ảm đạm của thị trường ô tô trong nước. Doanh số bán lẻ xe du lịch tại Trung Quốc tháng 7 giảm 21%, xuống còn khoảng 1,46 triệu chiếc. Trong đó, doanh số xe chạy xăng giảm tới 41%, còn xe năng lượng mới – gồm xe hybrid và xe thuần điện – cũng giảm 3,9%.

Đáng chú ý, xe năng lượng mới hiện chiếm tới 65% tổng doanh số, mức cao kỷ lục.

Sự trái chiều này cho thấy thị trường ô tô lớn nhất thế giới đang trải qua một sự chuyển dịch mang tính cơ cấu. Khi cuộc chiến giảm giá kéo dài, chi phí sản xuất tăng và các chính sách ưu đãi mua xe dần thu hẹp, các hãng xe Trung Quốc ngày càng phải dựa vào thị trường nước ngoài để duy trì doanh số và lợi nhuận.

Ngày 4/8, mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) đầu tiên được sản xuất tại Brazil của BYD đã được giới thiệu tại thành phố Sertãozinho, bang São Paulo, Brazil. Ảnh: Zaobao.

BYD dẫn đầu làn sóng xuất khẩu

BYD là hãng xe năng lượng mới xuất khẩu nhiều nhất trong tháng 7, với 173.721 xe, cao hơn gấp đôi so với hãng đứng thứ hai là Chery.

Tổng doanh số của BYD trong tháng tăng 22%, lên khoảng 420.000 xe. Trong khi đó, Tesla xuất khẩu 66.330 xe từ nhà máy Thượng Hải, đồng thời bán 27.249 xe tại thị trường Trung Quốc.

Một cái tên đáng chú ý khác là Leapmotor, đối tác của tập đoàn ô tô đa quốc gia Stellantis. Doanh số hàng tháng của hãng lần đầu vượt mốc 100.000 xe. Riêng doanh số bán lẻ trong nước đạt 83.698 xe, đưa Leapmotor lên vị trí thứ ba trong số các thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Trung Quốc.

Trong tháng 7, Trung Quốc xuất khẩu 918.000 ô tô, tăng tới 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Sina.

Xuất khẩu để “chuyển lửa” ra bên ngoài

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng về doanh số là áp lực lợi nhuận ngày càng lớn. CPCA cho biết tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của ngành ô tô Trung Quốc trong nửa đầu năm nay chỉ đạt 3,8%, thấp hơn đáng kể mức trung bình 6,5% của các ngành sản xuất ở thượng nguồn (những doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu, linh kiện và công nghệ đầu vào cho nhà sản xuất ô tô.) và hạ nguồn (những khâu đưa sản phẩm đến người tiêu dùng và phục vụ sau bán hàng. Ví dụ: đại lý ô tô, showroom, hệ thống phân phối, logistics, bảo dưỡng, sửa chữa…).

Chi phí nguyên liệu cao, thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp kéo dài và việc các đại lý tiếp tục phải giảm giá để kích cầu đang tiếp tục làm giảm lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, xuất khẩu không còn đơn thuần là chiến lược mở rộng thị trường mà đang trở thành “phao cứu sinh” giúp nhiều hãng xe Trung Quốc duy trì quy mô sản xuất và hoạt động kinh doanh.

Nói cách khác, khi thị trường nội địa ngày càng chật chội và cuộc chiến giá chưa có dấu hiệu kết thúc, các hãng xe Trung Quốc đang buộc phải mang cuộc chiến sang các thị trường nước ngoài.

Theo Zaobao