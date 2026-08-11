Chính phủ yêu cầu rà soát, hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm nguồn lực cho cấp xã; sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ và sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 221 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 76 của Trung ương khóa XIV trong việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Chương trình).

Trong chương trình này, Chính phủ đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực, cắt giảm thủ tục hành chính.

Chính phủ cũng nêu nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt để tạo không gian phát triển mới, nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, đồng thời nghiên cứu khung tổ chức hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với mô hình mới.

Chính phủ yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, ngành trong tháng 10. Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu là rà soát, hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm nguồn lực cho cấp xã; sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ và sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập.

Song song với đó, theo Chính phủ, cần cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp xã.

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu, chuẩn hóa phần mềm phục vụ vận hành mô hình 2 cấp, Chính phủ cũng đề ra nhiệm vụ xử lý hiệu quả trụ sở, tài sản công, hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp.

Về hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, cắt giảm thủ tục xác nhận, xác minh, xin ý kiến, thỏa thuận trong giải quyết hồ sơ.

Đặc biệt, Chính phủ lưu ý cắt giảm dựa trên dữ liệu, liên thông điện tử của các cơ quan Nhà nước, hạn chế tối đa đẩy trách nhiệm cho người dân, doanh nghiệp. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 10.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy, hoàn thành trong tháng 10.

Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo hướng xác định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng, thẩm quyền xem xét, trách nhiệm của các cơ quan liên quan và cơ chế xử lý đối với các trường hợp cụ thể. Nhiệm vụ này, theo yêu cầu của Chính phủ, cũng phải hoàn thành trong tháng 10.

Về sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ và sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp, phân quyền và hoàn thành trong tháng 10.

Chính phủ yêu cầu giảm tối thiểu 20% đầu mối đại học công lập

Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, Chính phủ định hướng sắp xếp theo hướng đưa cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý; sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù.

Chính phủ yêu cầu giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập và hoàn thành trước ngày 1/4/2027.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trước 1/10.

Bộ Y tế chủ trì, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế và giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần.

Bộ cũng được giao xây dựng, hoàn thiện hồ sơ sức khoẻ điện tử trên VNeID và kết nối dữ liệu y tế từ cấp xã đến cấp tỉnh và hoàn thành trong tháng 10.