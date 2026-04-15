20 gia tộc giàu nhất châu Á năm 2026 có tổng tài sản 647 tỷ USD, tăng 16%

Bloomberg vừa công bố danh sách “20 gia tộc giàu nhất châu Á năm 2026”, với tổng tài sản đạt 647 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước. Sự gia tăng này một phần phản ánh việc các ngành hưởng lợi từ làn sóng AI, cũng như thị trường bất động sản Hồng Kông phục hồi.

Gia tộc duy nhất của Đài Loan góp mặt là gia đình họ Thái – những người sáng lập Cathay Life, với khối tài sản 34,3 tỷ USD, đứng thứ 6 trong khu vực.

Cơ cấu bảng xếp hạng theo quốc gia và khu vực: Trong top 10 gia tộc giàu nhất, Ấn Độ và Hong Kong nhiều nhất, mỗi nơi có 5 gia tộc; Thái Lan có 3, Hàn Quốc có 2; Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Singapore mỗi nơi có 1.

AI đang làm thay đổi cấu trúc giàu có. Bloomberg cho biết làn sóng AI đang khiến các “đế chế gia tộc” tại châu Á giàu lên nhanh chóng. Tuy nhiên, họ không trực tiếp phát triển AI, mà chủ yếu cung cấp nền tảng cho AI như kim loại, chip, cơ sở hạ tầng. Điều này cho thấy AI không chỉ tạo ra người giàu mới mà còn tái định hình cấu trúc tài sản hiện có.

Top 10 gia tộc giàu nhất châu Á bao gồm:

Đứng đầu là gia tộc Ambani (Ấn Độ), chủ sở hữu Reliance Industries; tổng tài sản 89,7 tỷ USD.

Thứ hai, gia tộc họ Kwok (Quách) ở Hong Kong – chủ Tập đoàn bất động sản Sun Hung Kai (Tân Hồng Cơ) với tổng tài sản 50,2 tỷ USD (tăng mạnh từ vị trí thứ 5 năm trước).

Ông Kwok Kai-wang (Quách Cơ Hoành), Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Tân Hồng Cơ, gia tộc giàu thứ hai châu Á. Ảnh: Getty.

Thứ ba, gia tộc Lee Jae-yong (Hàn Quốc) chủ sở hữu Tập đoàn Samsung với 45,5 tỷ USD (Cổ phiếu Samsung tăng hơn 250% nhờ làn sóng AI).

Thứ tư, gia tộc Chearavanont (Thái Lan), chủ Tập đoàn CP, tài sản 44,8 tỷ USD.

Thứ năm, gia tộc họ Zhang (Trương), Trung Quốc), chủ sở hữu Tập đoàn Weiqiao (Ngụy Kiều), tài sản 44,7 tỷ USD. Đây là một tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ kim loại cơ bản, nhôm cao cấp, dệt may, in ấn và nhuộm, hàng dệt gia dụng và điện năng. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng vọt gần 200% vào năm ngoái, nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư về triển vọng của nhôm, một vật liệu quan trọng cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thứ sáu, gia tộc họ Tsai (Thái) Đài Loan (Trung Quốc), chủ Công ty bảo hiểm Cathay Life, tài sản 34,3 tỷ USD (tăng 11% so với năm trước); Bloomberg đưa tin, sau khi gia đình Tsai chia tách, tập đoàn đã trở thành Cathay Tsai và Fubon Tsai, hai trong số các công ty tài chính lớn của Đài Loan, với các hoạt động kinh doanh cũng đang mở rộng sang lĩnh vực bất động sản và viễn thông.

Đứng từ thứ 7–10 gồm: Gia tộc Yoovidhya (Thái Lan) sáng lập Tập đoàn Red B; Gia tộc Hartono (Indonesia) – sở hữu công ty thuốc lá PT Djarum và ngân hàng Bank Central Asia; Gia tộc Mistry (Ấn Độ), sở hữu tập đoàn kiến trúc Shapoorji Pallonji Group; Gia tộc Jindal (Ấn Độ), sở hữu OP Jindal Group

Xu hướng chung

Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với sự phục hồi của thị trường bất động sản Hồng Kông, đã làm tổng tài sản của 20 gia đình giàu nhất châu Á tăng thêm 16% lên 647 tỷ USD. Đây không chỉ là tổng tài sản cao nhất kể từ khi Bloomberg Billionaires Index lần đầu tiên lập danh sách các gia đình giàu nhất châu Á vào năm 2019, mà còn là mức tăng hàng năm lớn nhất, ngay cả trong bối cảnh thị trường hỗn loạn do xung đột Mỹ-Iran và sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Ông Tillerman, giáo sư Trường Kinh doanh IMD của Singapore, cho biết rằng "các chính phủ đang trở nên theo chủ nghĩa dân tộc hơn", và "họ muốn các trung tâm dữ liệu và năng lực sản xuất được đặt trong biên giới của mình, và các gia đình này có vị thế thuận lợi để làm điều đó".

