Chuyển sang xăng E10, người dân được bảo vệ quyền lợi ra sao?

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/6, Bộ Công Thương cho biết đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10.

Kiểm soát chặt chất lượng xăng sinh học

Chiều 3/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời báo chí về việc kiểm soát chất lượng xăng sinh học E10 và khuyến cáo đối với người tiêu dùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết từ ngày 1/6, Việt Nam chính thức chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học, chủ yếu là xăng E5 và E10.

Theo Thứ trưởng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị nhiều nội dung, đảm bảo điều kiện, lộ trình tốt nhất nhằm bảo đảm nguồn cung cũng như chất lượng nhiên liệu sinh học trước khi đưa ra thị trường.

Để triển khai lộ trình này, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương, doanh nghiệp thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: A.Q.

Về công tác kiểm soát chất lượng, ông Tân cho biết việc sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng E5, E10 phải tuân thủ nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các tiêu chuẩn cụ thể đối với nhiên liệu sinh học, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và ngăn ngừa tình trạng pha trộn không đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, kiểm soát từ khâu sản xuất, phối trộn cho đến hệ thống phân phối, bán lẻ… tất cả xăng đưa đến người sử dụng đều phải kiểm tra. Bản thân người dùng cũng nên có đánh giá, phản ánh; các đơn vị trực tiếp sản xuất, phối trộn, pha chế, vận chuyển cho đến đại lý bán lẻ cũng phải đảm bảo tự giám sát chất lượng.

Cùng với đó, cơ quan quản lý Nhà nước còn thường xuyên kiểm tra thông qua lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương. Các Sở Khoa học và Công nghệ, Xây dựng và các đơn vị chức năng khác cũng tham gia kiểm soát chất lượng. Việc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất và theo phản ánh thực tế nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

Về nguồn cung, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân kỳ vọng với các giải pháp đồng bộ đang triển khai, chất lượng xăng sinh học sẽ được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng ở mức cao nhất.

Nhà sản xuất chuẩn bị đầy đủ hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa

Đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học.

Điều quan trọng nhất là, chính sách chuyển đổi xăng sinh học phải hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Mọi chính sách chúng ta nhắm tới mục tiêu đó.

Ông Tân cho biết Bộ đã có rất nhiều giải pháp cho vấn đề này, trong đó có việc tiếp nhận các kiến nghị phản ánh từ người tiêu dùng và tiến hành kiểm tra theo phản ánh.

Các doanh nghiệp kinh doanh cũng phải có trách nhiệm tăng cường trả lời phản ánh, đồng thời đưa ra những tư vấn chuẩn xác cho người tiêu dùng, bởi không phải ai cũng biết khi có sự cố thì cần phải làm gì.

Bộ sẽ xây dựng các tài liệu hướng dẫn, cẩm nang sử dụng, bộ câu hỏi - đáp để giải đáp các thắc mắc liên quan đến xăng E5 và E10. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến, phản ánh của người tiêu dùng; nghiên cứu ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp nhận, xử lý thông tin nhằm nâng cao tính khách quan và hiệu quả.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và các đơn vị kỹ thuật liên quan rà soát, đánh giá mức độ tương thích của phương tiện với nhiên liệu sinh học; chuẩn bị đầy đủ hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa.

“Ý kiến của các chuyên gia lúc này rất quan trọng”, ông nói.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh. Hiện nay đang xây dựng quy trình tiếp nhận, bảo hành, xử lý giải quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật. Ông Tân đề nghị các địa phương, các đơn vị kỹ thuật chia sẻ thông tin để đảm bảo quyền lợi người dân cao nhất.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương, hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hiệp hội kỹ thuật và chuyên ngành tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người dân, qua đó bảo đảm tối đa quyền lợi của người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi.

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