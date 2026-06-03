UAV Ukraine tập kích St. Petersburg ngay trước thềm diễn đàn kinh tế của ông Putin

Ukraine tuyên bố tấn công kho nhiên liệu và cơ sở quân sự gần St. Petersburg chỉ vài giờ trước khi diễn đàn kinh tế lớn nhất của Nga khai mạc, làm dấy lên câu hỏi về năng lực phòng không của Moscow.

Hàng loạt máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu và một căn cứ hải quân tại thành phố St. Petersburg chỉ vài giờ trước khi diễn đàn kinh tế thường niên lớn nhất của Nga khai mạc, trong động thái được xem là nhằm phô bày mức độ dễ tổn thương của các thành phố Nga giữa lúc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vụ tấn công nhằm vào St. Petersburg – quê hương của Tổng thống Vladimir Putin và cũng là nơi diễn ra diễn đàn kinh tế được ví như “Davos của Nga”, sự kiện mà Moscow kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư nước ngoài – diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều gia tăng các đòn tập kích qua lại sau hơn bốn năm giao tranh.

Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov cho biết nhiều “cơ sở hạ tầng” tại ba quận của thành phố đã bị tấn công.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 59 UAV Ukraine trong đêm.

“Một số cơ sở đã bị hư hại. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Một số người bị thương. Không có trường hợp tử vong,” ông Beglov cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này đã tấn công kho nhiên liệu nói trên, đồng thời nhắm mục tiêu vào một cơ sở quân sự tại Kronstadt, khu vực nằm trên một hòn đảo gần St. Petersburg, nơi đặt các đơn vị thuộc Hạm đội Baltic của Nga cùng nhiều cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu chiến.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các thông tin ban đầu cho thấy tàu thuyền và cơ sở hạ tầng tại Kronstadt đã bị trúng đòn tấn công.

Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập những tuyên bố này cũng như mức độ thiệt hại thực tế đối với kho dầu.

Các đoạn video chưa được xác thực lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân ghi lại hình ảnh các UAV cánh cố định bay qua một số khu vực của thành phố. Phía sau là những cột lửa được cho là bốc lên từ kho nhiên liệu xuất khẩu.

Trong một đoạn video, tiếng súng phòng không vang lên khi một UAV tiếp tục bay về phía mục tiêu.

Do tầm quan trọng của diễn đàn kinh tế đối với Moscow, cuộc tấn công được cho là có thể làm dấy lên những câu hỏi trong nội bộ Nga về hiệu quả của mạng lưới phòng không, vấn đề mà Ukraine cũng đang phải đối mặt trong cuộc chiến hiện nay.

Tuy nhiên, địa điểm tổ chức diễn đàn được bảo vệ nghiêm ngặt và không có dấu hiệu cho thấy UAV Ukraine đã tiếp cận khu vực này.

Khói bốc lên giữa trung tâm thành phố

Một cột khói màu xám được nhìn thấy từ khu trung tâm lịch sử của St. Petersburg.

Các phóng viên Reuters tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vào sáng 18/6.

Những tiếng nổ này cũng được cho là đã vang tới tai hàng trăm đại biểu tham dự diễn đàn, trong đó có nhiều người đã tới thành phố từ trước ngày khai mạc.

Năm nay, một số khách mời nổi bật của diễn đàn đến từ Saudi Arabia, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng Hoàng tử Abdulaziz bin Salman.

Ngoài ra còn có nhiều nhân vật Mỹ tham dự như cựu diễn viên Hollywood Steven Seagal và nhà bình luận bảo thủ Candace Owens.

Theo Điện Kremlin, ông Rodney Mims Cook Jr., người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đứng đầu Ủy ban Mỹ thuật giám sát dự án phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng, là quan chức đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tham dự diễn đàn kể từ năm 2018.

Cơ quan hàng không Nga cho biết sân bay Pulkovo tại St. Petersburg đã phải tạm thời hạn chế hoạt động bay.

Truyền thông địa phương đưa tin hơn 30 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do ảnh hưởng từ mối đe dọa UAV.

Đây không phải lần đầu tiên các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine làm gián đoạn một sự kiện mang tính biểu tượng của Nga.

Tháng trước, nguy cơ UAV Ukraine cũng ảnh hưởng tới lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Nga khi đó quyết định không trưng bày khí tài quân sự trong lễ duyệt binh, lần đầu tiên sau nhiều năm, với lý do liên quan đến nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Trước sự kiện này, ông Zelensky từng tuyên bố rằng UAV Ukraine sẽ không tấn công lễ duyệt binh, trong một động thái được xem là nhằm gây sức ép tâm lý đối với Điện Kremlin.

Theo Reuters