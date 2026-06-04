ChatGPT lập kỷ lục ứng dụng tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử

Chỉ mất 3 năm, ChatGPT đã trở thành ứng dụng AI tiêu dùng phổ biến nhất thế giới, mở ra cuộc đua mới về sự gắn bó của người dùng.

Dữ liệu do công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower công bố hôm 2/6 cho thấy, ChatGPT của OpenAI đã trở thành ứng dụng đạt mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng (Monthly Active Users, MAU) nhanh nhất trong lịch sử, chỉ mất khoảng 3 năm kể từ khi ra mắt.

Cột mốc này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của ChatGPT trên thị trường AI tiêu dùng toàn cầu, nhưng đồng thời cũng cho thấy áp lực cạnh tranh đang ngày càng gia tăng.

Theo ước tính của Sensor Tower, ChatGPT chỉ mất khoảng 3 năm để cán mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Trong khi đó, Google Maps, Google Chrome, YouTube, Messenger, TikTok đều phải mất từ 5 đến 8 năm để đạt quy mô tương tự thông qua các kênh ứng dụng. Điều đó đồng nghĩa ChatGPT đã rút ngắn tốc độ tăng trưởng của một “siêu ứng dụng” xuống mức chưa từng có.

ChatGPT từng đạt mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần (Weekly Active Users, WAU) vào tháng 12/2025, nhưng từ đó đến nay OpenAI chưa công bố thêm số liệu mới. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất hiện nay là Gemini của Google cho biết tại hội nghị các nhà phát triển hồi tháng trước rằng ứng dụng này đã đạt mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Theo thống kê của Sensor Tower, ChatGPT hiện có khoảng 1 tỷ MAU, Gemini: khoảng 900 triệu MAU (Google công bố). MAU trên ứng dụng di động của Gemini trong quý hiện tại là 472 triệu.

Trong khi đó Claude có ít người dùng hơn nhưng giữ chân tốt hơn. Điều đáng chú ý là dù ChatGPT dẫn đầu về quy mô, nhưng cuộc cạnh tranh đang có những thay đổi tinh vi.

Theo Sensor Tower, tại thị trường Mỹ, những người đồng thời cài đặt Claude và ChatGPT dành nhiều thời gian cho Claude hơn ChatGPT tới 31%. Sau khi cài Claude, thời gian sử dụng ChatGPT của nhóm người dùng này giảm khoảng 5%. Dữ liệu mới nhất cho thấy lợi thế về mức độ gắn bó của Claude vẫn tiếp tục mở rộng.

Cụ thể, những người cài Claude vào tháng 3/2026 dành ít thời gian cho ChatGPT hơn 10% so với các nhóm người dùng trước đó. Ngược lại, nhóm cài Claude vào tháng 3/2025 sau khi cài đặt lại dành nhiều thời gian cho ChatGPT hơn tới 60%.

Sensor Tower cho rằng sự tăng trưởng của Claude có thể đến từ những cải thiện đáng kể về năng lực mô hình trong năm qua, hoặc phản ứng của một bộ phận người dùng sau khi OpenAI công bố hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ trong quý I/2026.

Vị trí dẫn đầu của ChatGPT đang bị Gemini đuổi sát, Ảnh: Forbes.

Hình thành hai nhóm cách nhau khá xa

Ở các đối thủ lớn khác: Claude của Anthropic khoảng 56 triệu MAU toàn cầu, Grok của xAI khoảng 50 triệu MAU. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhóm đầu và nhóm sau vẫn rất lớn.

Điều này cho thấy thị trường AI tiêu dùng hiện nay đang dần hình thành hai nhóm: Nhóm siêu quy mô gồm ChatGPT và Gemini, nhóm chuyên biệt gồm Claude và Grok, với lượng người dùng nhỏ hơn nhưng cố gắng cạnh tranh bằng chất lượng mô hình hoặc hệ sinh thái riêng.

Xét trên dữ liệu di động, ChatGPT vẫn đang dẫn đầu khá xa với khoảng 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành ứng dụng đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử.

Tuy nhiên, Gemini đang tăng trưởng rất nhanh nhờ hệ sinh thái Google, Claude tuy quy mô nhỏ hơn nhưng có dấu hiệu giữ chân người dùng tốt hơn, Grok vẫn còn khoảng cách đáng kể nhưng đang đầu tư mạnh vào đa phương thức và giọng nói.

Nói cách khác, ChatGPT hiện vẫn là người dẫn đầu thị trường AI tiêu dùng toàn cầu, nhưng cuộc đua đang chuyển dần từ "ai có nhiều người dùng hơn" sang "ai khiến người dùng dành nhiều thời gian hơn và quay lại thường xuyên hơn".

Theo Singtao