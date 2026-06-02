Thanh niên Trung Quốc chi 28 USD để tạo hình giống Jensen Huang, thu hút lượng người theo dõi lớn

Một thanh niên sống ở vùng nông thôn Trung Quốc đã thu hút hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng chỉ trong vòng hai tuần nhờ hóa thân thành CEO Nvidia Jensen Huang.

Anh Dương Dương, 28 tuổi, sống tại một ngôi làng ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, đã gây sốt trên mạng xã hội với những video bắt chước vị “ông trùm” trí tuệ nhân tạo (AI).

Anh đăng tải các đoạn video này trên tài khoản mang tên @huangyinxun, cách phát âm tên tiếng Trung của ông Jensen Huang theo phương ngữ vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Dương đã chia sẻ hơn 20 đoạn video trong đó anh nhuộm tóc bạc, mặc áo khoác da và đeo kính, giống hệt phong cách thường thấy của ông Huang.

Để biến tóc thành màu bạc, Dương rắc bột mì lên tóc rồi dùng gel vuốt tóc để cố định lớp bột.

Theo tạp chí China News Weekly, anh chỉ tốn 100 nhân dân tệ (khoảng 15 USD) để mua chiếc áo khoác da và 10 nhân dân tệ để mua cặp kính.

Trong một số video, Dương cầm mô hình cỡ lớn của các card đồ họa, gợi nhắc tới những sản phẩm chủ lực của Nvidia.

Ở những video khác, anh tái hiện hình ảnh ông Huang ăn mì từ chiếc bát lớn và uống nước trái cây của thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc Mixue Ice Cream & Tea.

Ông Jensen Huang từng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi xuất hiện trong các đoạn video ghi lại cảnh ông ăn mì sốt tương chiên Bắc Kinh và uống đồ uống của Mixue trên đường phố Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc cùng phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước.

Đầu tháng 6, tài khoản của Dương đã đạt 54.000 người theo dõi. Mỗi video bắt chước của anh thu hút hàng triệu lượt xem, trong đó có những video đạt tới 15 triệu lượt xem. Các buổi phát trực tiếp của Dương cũng thu hút tới 20.000 người xem cùng lúc.

Dương xuất thân từ một gia đình nông thôn. Anh bắt đầu làm lao động nhập cư từ năm 16 tuổi và từng làm nhiều công việc khác nhau như rửa bát hay nấu mì trong các nhà hàng. 5 năm trước, anh trở về quê để chăm sóc cha mẹ già.

Dương vốn đã là một người có ảnh hưởng tại địa phương nhờ chia sẻ các video về cuộc sống nông thôn. Một tài khoản mạng xã hội khác của anh hiện có khoảng 300.000 người theo dõi. Tuy nhiên, theo lời Dương, nguồn thu nhập từ tài khoản này không ổn định.

Một số cư dân mạng đã gợi ý từ năm ngoái rằng anh nên hóa thân thành ông Jensen Huang vì cho rằng hai người có ngoại hình rất giống nhau.

Tuy nhiên, Dương không thực sự để tâm tới lời khuyên đó cho đến gần đây, khi các video ghi lại hình ảnh ông Huang trên đường phố Bắc Kinh lan truyền mạnh mẽ trên mạng.

Dương cho biết anh ngưỡng mộ ông Jensen Huang không chỉ vì vị doanh nhân này là một biểu tượng của ngành công nghệ cao mà còn bởi ông cũng từng có xuất phát điểm bình dân.

“Tôi nghe nói khi còn trẻ ông Huang từng rửa bát trong nhà hàng. Tôi cũng từng làm công việc đó”, Dương được dẫn lời nói.

Anh cho biết sự nổi tiếng bất ngờ trên mạng đã tạo ra áp lực rất lớn đối với mình.

“Tôi thực sự rất sợ. Có người giả danh bộ phận pháp lý của Nvidia liên hệ với tôi và yêu cầu gỡ các video xuống”, Dương nói. “Tôi cầu xin ông chủ Huang và Nvidia đừng hạ mình xuống mức của tôi. Nhưng nếu thực sự cảm thấy các video của tôi ảnh hưởng tới hình ảnh công ty, xin hãy cho tôi biết và tôi sẽ xóa chúng”, anh nói thêm.

Trong những năm gần đây, các blogger chuyên bắt chước người nổi tiếng đã thu hút sự chú ý rộng rãi tại Trung Quốc.

Một trong số đó là người chuyên hóa thân thành ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Châu Kiệt Luân, người ngoài đời thực là một người bán đồ ăn.

Một trường hợp khác là Ryan Chen, sống tại thành phố Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc và làm công việc dạy tiếng Anh trực tuyến. Anh nổi tiếng nhờ bắt chước Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng khả năng nói tiếng Anh lưu loát cùng phong cách, giọng điệu và cử chỉ giống nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo SCMP