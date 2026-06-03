Từ đỉnh danh vọng đến nhà tù: Hành trình ngã ngựa của cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín

Thích Vĩnh Tín từ vị trí cao trong giới kinh doanh cuối cùng đã vướng phải loạt bê bối chấn động liên quan đến số tiền gần 300 triệu NDT, khiến ông phải nhận mức án 24 năm tù.

Tái xuất với thân phận bị cáo nhận án tù

Sau 306 ngày biến mất khỏi truyền thông, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín lại trở thành tâm điểm dư luận. Ngày 29/5, Tòa án Trung cấp thành phố Tân Hương (tỉnh Hà Nam) tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Ứng Thành (pháp danh Thích Vĩnh Tín). Ông bị tuyên phạt 24 năm tù giam và phạt tiền 3,5 triệu NDT vì các tội: Chiếm đoạt tài sản tập thể, sử dụng trái phép vốn của đơn vị, nhận hối lộ với tư cách người không phải cán bộ nhà nước và đưa hối lộ.

Trong nhiều năm, Thích Vĩnh Tín được xem là vị trụ trì huyền thoại đã đưa ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi Thiếu Lâm Tự lên đỉnh cao thương mại hóa. Trong hàng chục năm lãnh đạo nhà chùa, ông trực tiếp điều hành các dự án du lịch văn hóa, cấp phép thương hiệu và các chuyến lưu diễn võ thuật ở nước ngoài, biến Thiếu Lâm Tự từ một ngôi chùa trong núi sâu thành một tài sản văn hóa có giá trị khổng lồ, được xem là "người đứng đầu Phật môn biết kiếm tiền nhất".

Những thành công và danh tiếng đã đưa ông trở thành Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hà Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và đại biểu Quốc hội 4 khóa liền từ khóa 9 đến 12.

Thích Vĩnh Tín từng là đại biểu Quốc hội Trung Quốc 4 khóa liền. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, thông báo của cơ quan chức năng đã hé lộ một hình ảnh hoàn toàn khác. Sau khi cởi bỏ tấm áo cà sa, Thích Vĩnh Tín xuất hiện với tư cách một nghi phạm phạm tội kinh tế nghiêm trọng.

Kết quả điều tra cho thấy trong thời gian giữ chức vụ, bị cáo Lưu Ứng Thành đã: Chiếm đoạt tài sản của đơn vị hơn 131 triệu NDT, sử dụng trái phép hơn 151 triệu NDT, nhận hối lộ hơn 11,63 triệu NDT, đưa hối lộ hơn 5,67 triệu NDT. Sau khi nghe tòa tuyên án, Lưu Ứng Thành bày tỏ chấp nhận phán quyết và không kháng cáo.

Từ một "cao tăng kinh doanh" đến một tù nhân với số tiền liên quan gần 300 triệu NDT, cuộc điều tra và xét xử kéo dài 306 ngày cuối cùng đã khép lại vụ bê bối kéo dài nhiều năm xung quanh Thiếu Lâm Tự.

Ngôi chùa cổ Thiếu Lâm Tự, nơi Thích Vĩnh Tín trụ trì 30 năm. Ảnh: Sohu.

Từ tiền công đức đến những ván cờ tư bản

Lưu Ứng Thành sinh năm 1965 tại huyện Dĩnh Thượng, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Năm 1981, khi mới 16 tuổi, mang theo niềm đam mê võ thuật, ông một mình tìm đến Thiếu Lâm Tự ở Đăng Phong, Hà Nam.

Thời điểm đó, Thiếu Lâm Tự vô cùng hoang tàn: Cỏ dại mọc cao quá thắt lưng, đường núi đi lại khó khăn, chỉ còn sót lại một cổng chùa cũ kỹ; trong chùa khi đó chỉ có hơn mười vị sư già tuổi đều ngoài 70. Hoàn toàn không giống hình ảnh "thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm" hùng vĩ trong tiểu thuyết hay phim võ hiệp.

Tại đây, Lưu Ứng Thành bái sư Hòa thượng Thích Hành Chính, đời trụ trì thứ 29 của Thiếu Lâm Tự, và được ban pháp danh Vĩnh Tín, và nhanh chóng trở thành người lãnh đạo thực tế của chùa.

Thích Vĩnh Tín khi mới đến chùa Thiếu Lâm. Ảnh: Sohu.

Chỉ 3 năm sau, ở tuổi 19 tuổi, Thích Vĩnh Tín được bầu vào Ban quản lý dân chủ Thiếu Lâm Tự; 22 tuổi giữ chức Chủ nhiệm Ban quản lý và trở thành người điều hành ngôi chùa trên thực tế.

Năm 1982, bộ phim "Thiếu Lâm Tự" với sự tham gia của ngôi sao Lý Liên Kiệt (Jet Li) tạo nên cơn sốt phòng vé tại Trung Quốc và nhiều nước, giúp ngôi chùa lần đầu tiên nếm trải sức mạnh của "nền kinh tế lưu lượng". Thích Vĩnh Tín nhìn thấy cơ hội và bắt đầu thay đổi hoàn toàn cách vận hành của Thiếu Lâm Tự.

Dạy võ thuật là một mảng kinh doanh của chùa Thiếu Lâm. Ảnh: Sohu.

Bảo vệ thương hiệu “Thiếu Lâm Tự”

Trước khi Thiếu Lâm Tự tự mình xây dựng hệ sinh thái kinh doanh, trên thị trường đã xuất hiện vô số "võ tăng Thiếu Lâm" giả và sản phẩm mang nhãn hiệu Thiếu Lâm giả.

Năm 1994, Thích Vĩnh Tín kiện một doanh nghiệp sản xuất "xúc xích Thiếu Lâm" vì xâm phạm quyền thương hiệu. Đây được xem là vụ kiện đầu tiên trong giới tôn giáo Trung Quốc liên quan đến quyền danh dự và sở hữu thương hiệu. Chiến thắng này khiến ông nhận thức được giá trị khổng lồ của thương hiệu "Thiếu Lâm". Từ đó, nhà chùa bắt đầu đăng ký hàng loạt nhãn hiệu để bảo vệ IP Thiếu Lâm.

Bản đồ các lĩnh vực kinh doanh của Công ty Thiếu Lâm Tự. Ảnh: Sina.

Năm 1996, sau khi tiếp xúc với Internet, Thích Vĩnh Tín nhanh chóng đăng ký tên miền và xây dựng website chính thức cho chùa, biến Thiếu Lâm Tự thành một trong những tổ chức tôn giáo đầu tiên ở Trung Quốc bước vào thời đại số.

Trang web của Thiếu Lâm Tự không chỉ đăng tin tức về chùa mà còn công khai các tác phẩm kinh điển võ học như Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh…thu hút số lượng lớn người yêu võ thuật trên toàn thế giới.

Đế chế kinh doanh Thiếu Lâm Tự

Năm 1997, Thích Vĩnh Tín thành lập Công ty Phát triển Thực nghiệp Thiếu Lâm Hà Nam, doanh nghiệp đầu tiên trong giới Phật giáo Trung Quốc. Từ đó, đế chế kinh doanh Thiếu Lâm liên tục mở rộng sang văn hóa, du lịch, thực phẩm, dược phẩm, thời trang, dạy võ thuật, bản quyền thương hiệu.

Nơi ở của Phương trượng Thích Vĩnh Tín, bên ngoài treo đôi câu đối bắt đầu bằng hai chữ "Vĩnh" và "Tín". Ảnh: Sohu.

Khi bị chỉ trích thương mại hóa tôn giáo, Thích Vĩnh Tín từng đáp trả: "Nhà sư cũng phải ăn cơm". Trong mắt nhiều người, ông giống một CEO doanh nghiệp hơn là một vị hòa thượng.

Năm 2008, Thiếu Lâm Tự thành lập Công ty Quản lý Tài sản Vô hình Thiếu Lâm Hà Nam, do nhà chùa sở hữu 100%, trở thành trung tâm điều hành toàn bộ hoạt động thương mại của thương hiệu Thiếu Lâm. Các lĩnh vực kinh doanh bao gồm: du lịch văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, đào tạo võ thuật, triển lãm, phát triển sản phẩm du lịch, đầu tư doanh nghiệp, xuất nhập khẩu. Trong đó nguồn thu lớn nhất vẫn là du lịch văn hóa.

Thích Vĩnh Tín chụp ảnh với các ngôi sao Thành Long, Phạm Băng Băng, Hàn Tam Bình, Ảnh: Sohu.

Các chương trình như: "Thiền Tông Thiếu Lâm – Đại điển âm nhạc", các chuyến lưu diễn toàn cầu của đoàn võ tăng, hệ thống trường dạy võ thuật trong và ngoài nước…đã biến kungfu Thiếu Lâm thành một thương hiệu văn hóa quốc tế. Có thời điểm, doanh thu liên quan đến Thiếu Lâm chiếm khoảng 1/3 nguồn thu tài chính của thành phố Đăng Phong.

Năm 2019, lượng khách du lịch đạt đỉnh khoảng 4,2 triệu, mang lại doanh thu du lịch trên 1,2 tỷ NDT.

Từ bán thuốc Đông y, livestream bán hàng đến bản quyền sở hữu trí tuệ

Thích Vĩnh Tín còn đưa Thiếu Lâm tham gia nhiều lĩnh vực mới như dược liệu và chăm sóc sức khỏe. Năm 2003, ông khôi phục “Dược cục Thiếu Lâm”.

Các sản phẩm như Cao hoạt lạc, Trà linh chi Thiếu Lâm…được đóng gói theo mô hình "di sản phi vật thể + công nghệ hiện đại". Năm 2019 doanh thu hơn 80 triệu NDT.

Thích Vĩnh Tín tại một buổi giảng pháp. Ảnh: Sina.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, cửa hàng Taobao “Thiếu Lâm Hỉ hoan địa” ban đầu chỉ bán các chuỗi tràng hạt, vòng tay hạt, đệm thiền; sau đó mở rộng sang kinh doanh tinh dầu, đồ lưu niệm, sản phẩm văn hóa sáng tạo mang chủ đề Thiếu Lâm. Năm 2020 doanh thu đạt khoảng 23 triệu NDT.

Sau khi gia nhập Douyin năm 2021, tài khoản của Thiếu Lâm Tự nhanh chóng thu hút hàng chục triệu người theo dõi. Buổi livestream bán hàng đầu tiên đạt doanh số khoảng 5 triệu NDT.

Về quyền sở hữu trí tuệ, tính đến năm 2022, Thiếu Lâm Tự đã đăng ký 706 nhãn hiệu, trải rộng từ thực phẩm, đồ uống, trang sức, khách sạn, nhà hàng, thiết bị chiếu sáng…đến nhiều lĩnh vực khác.

Khủng hoảng niềm tin

Thành công thương mại cũng kéo theo khủng hoảng niềm tin về Thiếu Lâm Tự. Nhiều người đặt câu hỏi: Một ngôi chùa có nên hoạt động như một tập đoàn kinh doanh? Giá vé tham quan ngày càng cao có còn phù hợp với tinh thần Phật giáo? Việc các công ty liên quan đến Thiếu Lâm tham gia đấu giá đất đai, đầu tư bất động sản có đi ngược lại tinh thần thanh tịnh của nhà chùa hay không?

Thích Vĩnh Tín hôn tay nữ du khách, cử chỉ bị chỉ trích. Ảnh: Sohu.

Năm 2015, một người tự xưng là cựu đệ tử Thiếu Lâm với pháp danh Thích Chính Nghĩa đã công khai tố cáo Thích Vĩnh Tín, đưa ra 7 cáo buộc bao gồm quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ, có con gái riêng, sở hữu hai căn cước, chiếm đoạt tài sản nhà chùa. Khi đó, cơ quan chức năng sau khi điều tra kết luận một số nội dung tố cáo không đúng sự thật, một số khác không đủ chứng cứ.

Tuy nhiên, những tranh cãi xung quanh Thích Vĩnh Tín chưa bao giờ chấm dứt. Năm 2022, một công ty liên quan đến Thiếu Lâm từng chi hơn 452 triệu NDT để đấu giá một khu đất thương mại tại Trịnh Châu, làm dấy lên làn sóng chỉ trích việc nhà chùa tham gia thị trường bất động sản.

Bút lục của cảnh sát ghi lời khai Thích Vĩnh Tín thừa nhận có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, Ảnh: Sohu.

Hào quang tan biến, sự thật trần trụi

Tháng 2/2025, Thích Vĩnh Tín đi thăm Vatican và gặp Giáo hoàng Francis lúc bấy giờ . Sau khi trở về Trung Quốc, ông ngay lập tức bị hạn chế xuất cảnh.

Ngày 27/7/2025, ban quản lý Thiếu Lâm Tự công bố rằng Thích Vĩnh Tín đang bị nhiều cơ quan phối hợp điều tra. Theo thông báo chính thức, ông bị nghi ngờ: Biển thủ và chiếm dụng tiền dự án, tham ô tài sản của chùa, nhận hối lộ, vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo, duy trì quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ trong thời gian dài, có ít nhất một con ngoài giá thú.

Sau đó, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã thu hồi chứng nhận tăng sĩ của ông, cho rằng hành vi của ông "gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của giới Phật giáo".

Thích Vĩnh Tín và con gái riêng giao cho một ni sư nuôi dưỡng. Ảnh: Dongfang,

Tháng 11/2025, cơ quan công tố phê chuẩn lệnh bắt giữ công dân Lưu Ứng Thành. Đến tháng 3/2026, ông ta chính thức bị truy tố với các tội danh tham ô, chiếm dụng tài sản và hối lộ. Ngày 29/5/2026, tòa án Tân Hương, tỉnh Hà Nam tuyên phạt bị cáo Lưu Ứng Thành 24 năm tù giam và phạt tiền 3,5 triệu NDT.

Thích Vĩnh Tín từng nói: "Tâm thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh, tâm an thì thiên hạ an". Nhưng giờ đây, bản án 24 năm tù đã khép lại một chương dài đầy tranh cãi.

Trong hơn 30 năm lãnh đạo Thiếu Lâm Tự, Thích Vĩnh Tín vừa là người hồi sinh ngôi cổ tự nổi tiếng nhất Trung Quốc, vừa là người xây dựng một đế chế thương mại chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc hiện đại. Song, cuối cùng Thích Vĩnh Tín (Lưu Ứng Thành) đã đánh mất giới hạn giữa việc phát triển nhà chùa và việc mưu cầu lợi ích cá nhân.

Với số tiền liên quan gần 300 triệu NDT và bốn tội danh hình sự, hào quang của ông dưới tấm áo cà sa đã hoàn toàn tan biến, để lại cho Thiếu Lâm Tự và xã hội Trung Quốc một cuộc tranh luận lớn về mối quan hệ giữa tôn giáo, quyền lực và tiền bạc.

Theo Sina, Chinadaily