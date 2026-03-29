Vương Hưng Hưng: Từ chàng trai “mọt công nghệ” đến tỷ phú robot Trung Quốc

Vương Hưng Hưng, CEO Unitree Robotics, gây ấn tượng không chỉ bởi tài năng công nghệ mà còn bởi phong thái thân thiện và sức hút mạng xã hội.

CEO công nghệ bất ngờ trở thành “thần tượng mạng”

“Tôi đột nhiên thấy anh ấy thật đẹp trai. Có ai cảm thấy như vậy không? Anh ấy có vẻ ngoài lịch lãm, khí chất trầm tĩnh và điềm đạm, cùng với vẻ trẻ trung mạnh mẽ”, "Không chỉ đẹp trai mà còn độc thân", "Tôi nghe nói anh ấy đã kết hôn từ lâu rồi" "Tinh tế, trẻ trung và đầy triển vọng"…

Những bình luận này không nhắm vào một ngôi sao giải trí, mà là CEO của Unitree Robotics – Vương Hưng Hưng (Wang Xingxing), 36 tuổi, “cha đẻ” các robot hình người xuất hiện tại hai kỳ Gala Tết Ất Tỵ 2025 và Bính Ngọ 2026 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Không chỉ các fan nữ, mà cả fan nam trong giới công nghệ cũng săn đón Vương Hưng Hưng tại các hội nghị khoa học.

Một bức ảnh chụp những người khác cùng ông tại trung tâm triển lãm ở Bắc Kinh lan truyền mạnh trên mạng. Trong ảnh, Vương Hưng Hưng trông khá ngơ ngác – rõ ràng bị “chụp lén” bởi một người hâm mộ quá nhiệt tình.

Dưới ảnh, có người hỏi thẳng: “Xin hỏi, sếp Vương có người yêu chưa?”.

Vương Hưng Hưng với Lôi Quân (trái) và đón Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới thăm Unitree. Ảnh: Sohu/CCTV.

“Kỹ sư mọt sách” khiến cả giới đầu tư lẫn công chúng chú ý

So với các doanh nhân khoa học và công nghệ khác, Vương Hưng Hưng có phần đặc biệt. Cư dân mạng dường như quan tâm đến cuộc sống và tính cách của ông hơn là những thông báo về sản phẩm mới. Phong thái dễ gần và thân thiện này không chỉ thu hút nhiều cư dân mạng mà còn gây ấn tượng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Chính sự gần gũi này khiến ông đặc biệt thu hút cộng đồng mạng, đồng thời lọt vào “tầm ngắm” của các ông lớn.

Hôm 19/3, trước thềm sự kiện ra mắt sản phẩm của ông chủ Xiaomi Lôi Quân, khi nhìn robot mới của Unitree trình diễn, Lôi Quân cười nói với Vương Hưng Hưng: “Cảm ơn anh, vì 5 năm trước đã cho chúng tôi cơ hội đầu tư”.

Ngày hôm sau (20/3), hồ sơ xin IPO của Unitree đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải chấp nhận. Nếu lên sàn thành công, Unitree sẽ trở thành công ty niêm yết đầu tiên của Trung Quốc chuyên về robot hình người, với vốn hóa thị trường ban đầu ít nhất là 42 tỷ NDT (5,8 tỷ USD), Vương Hưng Hưng và đội ngũ cốt lõi sẽ gia nhập hàng ngũ tỷ phú.

Ngày 26/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới thăm Unitree. Tại đây. ông xem robot đấu boxing và màn trình diễn “Vũ BOT”. Trong suốt chuyến thăm, ông Merz nhiều lần giơ ngón cái, bày tỏ rất ấn tượng.

Vương Hưng Hưng - Ông chủ say mê nghiên cứu. Ảnh: Sohu.

Một “mọt công nghệ” đúng nghĩa

Dù đứng cạnh nguyên thủ quốc gia Đức hay tỷ phú Lôi Quân, Vương Hưng Hưng vẫn mặc vest đơn giản, nói chuyện nhỏ nhẹ, giải thích công nghệ một cách điềm tĩnh. Cộng đồng mạng gọi ông là: “chàng trai công nghệ mọt sách” – kiểu người “rất dễ nói chuyện”.

Theo một cựu nhân viên Unitree, Vương Hưng Hưng gần như không quan tâm đến tình cảm hay vật chất, tập trung một cách cực đoan vào công việc.

Trên một ứng dụng hẹn hò, một tài khoản được cho là giả mạo ông mô tả bản thân là “người theo chủ nghĩa công nghệ tối thượng” hy vọng mẫu bạn đời lý tưởng sẽ "có kiến ​​thức công nghệ cơ bản".

Tuy nhiên, hình ảnh Vương Hưng Hưng được miêu tả trong các bài báo, tin đồn và bình luận trực tuyến chỉ là những mảnh thông tin rời rạc, khó phân biệt được đâu là sự thật. Thông tin được tiết lộ trong bản cáo bạch IPO mới là điều đáng chú ý: năm 2024 Unitree đã có lãi; năm 2025 doanh thu khoảng 17 tỷ NDT, tăng hơn 3 lần so với năm trước.

Robot của Unitree Robotics trên đường chạy tại Đại hội thể thao robot thế giới. Ảnh: Sohu.

Tại Diễn đàn Á Bố Lực (Yabuli China Entrepreneurs Forum) - diễn đàn kinh tế – doanh nghiệp tư nhân có ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc năm nay, ông đã công khai tuyên bố rằng công nghệ robot hình người đang phát triển nhanh chóng, và "đến giữa năm 2026, tốc độ chạy của robot hình người Trung Quốc sẽ vượt qua Usain Bolt, và thời gian chạy 100 mét của chúng dự kiến ​​sẽ dưới 10 giây".

Cuộc sống gần như chỉ có công việc

Một đêm làm việc muộn, Vương Hưng Hưng chạy xe máy điện về nhà giữa mưa lớn, bị xe giao hàng tông vào, mặt đầy máu. Phản ứng đầu tiên của ông là quay lại công ty. May mắn có đồng nghiệp gọi xe cấp cứu.

Hôm sau, ông vẫn đi làm, nằm trên giường bạt vừa xuýt xoa vì đau vừa xử lý công việc. Sau lần đó, ông thuê nhà gần công ty để đi bộ đi làm.

Trong một chương trình phỏng vấn, ông được hỏi có chơi game không? Trả lời: Không; chơi thể thao? Trả lời: Rất ít; đi du lịch thì sao? Trả lời: Gần như không; Vậy còn chơi bài? Trả lời: Không!

Vương Hưng Hưng trong một chương trình đối thoại trên truyền hình. Ảnh: Sohu.

Trong video, Vương Hưng Hưng đeo kính, mặc áo phông Unitree và quần đen, nói chuyện rất tự nhiên. Một số cư dân mạng thậm chí còn bình luận trong phần trò chuyện trực tiếp: "Cảm giác như ông ấy đang bị giới đầu tư nhắm đến, nhưng ông ấy vẫn chưa nhận ra".

Năng lực kiểm soát cực mạnh, “keo kiệt” và cực đoan

Vương Hưng Hưng hiểu rất rõ về vốn và quản trị. Ông nắm giữ 23,82% cổ phần công ty, nhưng có tới 68,78% quyền biểu quyết. Điều này cho phép ông kiểm soát gần như toàn bộ chiến lược của công ty, không bị nhà đầu tư “bẻ lái”.

Khác với nhiều startup, Unitree gần như không có đồng lãnh đạo thực sự, mọi quyết định đều xoay quanh Vương Hưng Hưng, các sản phẩm phản ánh trực tiếp tư duy của ông.

Giai đoạn 2016–2023 Unitree chỉ tập trung vào robot bốn chân, không làm robot hình người. Lý do: “Lúc đó làm robot hình người thì cũng chẳng bán được cho ai”. Chỉ đến khi AI bùng nổ năm 2023, ông mới chuyển hướng và tập trung vào robot hình người.

Các robot của Unitree Robotics biểu diễn cùng các võ sinh trong tiết mục Võ BOT tại Gala Tết Bính Ngọ của CCTV. Ảnh: Sohu.

Vương Hưng Hưng là điển hình của hình mẫu “thiên tài lệch môn”: tiếng Anh cực kém, hàng trăm lần thi chỉ đạt vài lần, thi trượt cao học Đại học Chiết Giang vì môn tiếng Anh chỉ được 28/100 điểm. Nhưng ông yêu cầu phải đạt được đỉnh cao trong lĩnh vực robot. Đây là hệ giá trị của Vương Hưng Hưng và là logic nền tảng của Unitree Robotics. Năm thứ nhất, ông chế ra robot chỉ với 200 NDT. Khi học cao học, ông chế tạo robot XDog tiên phong trong giải pháp công nghệ robot 4 chân hiệu suất cao, chi phí thấp trên toàn cầu.

Ông “keo kiệt” cả trong quản trị. Có một câu chuyện nổi tiếng: ông tháo pin điều khiển trong phòng họp và nhắn toàn công ty: “Đừng dùng loại pin chất lượng không xứng với giá tiền này nữa”.

Unitree trở thành doanh nghiệp tiên phong robot giá rẻ – hiệu năng cao. Tiết kiệm khiến biên lợi nhuận vượt trội. Năm 2025, biên lợi nhuận của Unitree tới 60%, trong khi UBTECH Robotics chỉ 27–38%.

Giá robot hình người vào năm 2023 là 590.000 NDT, đến năm 2025 chỉ còn 160.000 NDT. Giá giảm, nhưng lợi nhuận tăng nhờ tự sản xuất toàn bộ linh kiện.

Doanh số tăng mạnh vào năm 2025: robot hình người hơn 5.500 chiếc, robot bốn chân hơn 30.000 chiếc. Nhưng nguy cơ “đụng trần” bởi một công ty thắng nhờ kỹ thuật thuần túy thường gặp giới hạn khi bước sang giai đoạn mới.

Một số sản phẩm robot của Unitree Robotics. Ảnh: Sohu.

Sai lầm vì đánh giá thấp AI

Vương Hưng Hưng thừa nhận: “Sai lầm lớn nhất của tôi là đánh giá thấp tốc độ phát triển của AI”. Ông từng bỏ qua AI: năm 2011 ông đã từng quan tâm AI, nhưng vì tài liệu ít nên bỏ qua, mà dồn toàn lực vào “cơ thể robot” (phần cơ khí) vì tư duy cũ “thân thể trước, trí tuệ sau”.

Quan điểm của ông khi đó là: robot phải đứng vững, chạy vững, rồi mới nói đến trí tuệ. Điều này khiến Unitree bị tụt lại ở “bộ não AI” do khoảng cách về R&D. Unitree chi cho R&D khoảng 7%, trong lúc UBTECH chi khoảng 40%.

Sự xuất hiện của DeepSeek, các mô hình đa phương thức, AI tạo video… khiến robot chuyển từ “chạy nhanh, nhảy cao” sang “hiểu thế giới, tự làm việc”, khiến Unitree bị hụt nhịp.

Sau 10 năm, Unitree hàng đầu thế giới về “cơ thể” robot, nhưng “bộ não” gần như trống rỗng; tuy nhiên, họ đã bắt đầu "bắt kịp". Hiện tại công ty đã mở mã nguồn 2 mô hình robot lớn. Đầu 2026, mô hình robot cỡ lớn cấp công nghiệp tự phát triển của họ đã hoàn thành thử nghiệm triển khai thí điểm tại nhà máy của chính họ, có khả năng tự động lắp ráp động cơ khớp và các nhiệm vụ khác.

Bản cáo bạch cho thấy trong số 4,2 tỷ NDT huy động được trong đợt IPO này, 2,022 tỷ sẽ được sử dụng cho các dự án nghiên cứu và phát triển mô hình robot thông minh. Vương Hưng Hưng nói: “Ai tạo ra mô hình AI thực sự phù hợp robot, người đó sẽ trở thành công ty hàng đầu thế giới – giá trị đủ tầm Nobel”.

Vương Hưng Hưng và Unitree Robotics thành công do đã kịp thời thay đổi quan điểm về AI. Ảnh: Sohu.

Trong cuộc đua robot, Unitree đã thắng phần “cơ thể”, nhưng đang chạy đua để vá “bộ não”. Nghiên cứu và phát triển không phải là điều có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay xoay quanh “bộ não” của robot, sự chân thành và tốc độ “bắt kịp” của Unitree sẽ trực tiếp quyết định liệu họ có thể tiếp tục dẫn đầu hay không. Và như Vương Hưng Hưng nói: “Đối thủ lớn nhất của chúng tôi, mãi mãi là chính mình”.

Theo Sohu