Trung Quốc xây khách sạn AI đầu tiên trên thế giới

Khách sạn tự động vận hành bằng robot đầu tiên trên thế giới, từ đón tiếp đến dọn dẹp, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành khách sạn toàn cầu với công nghệ AI tiên tiến.

Theo "Shenzhen Release" (Thâm Quyến phát bố) - tài khoản truyền thông chính thức của Văn phòng Thông tin Chính quyền Nhân dân Thành phố Thâm Quyến - đảo nhân tạo phía tây của tuyến giao thông xuyên biển Thâm Quyến – Trung Sơn sẽ xây dựng khách sạn thông minh đầu tiên trên thế giới vận hành bằng hệ thống robot phục vụ toàn quy trình.

Robot sẽ tham gia sâu vào mọi khâu vận hành khách sạn, từ đón tiếp khách, vận chuyển hành lý, giao đồ ăn đến vệ sinh và tuần tra an ninh.

Khách sạn thông minh được xây dựng trên đảo nhân tạo. Ảnh: Singtao,

Robot tham gia toàn bộ quy trình vận hành

Khách sạn được quy hoạch với 44 phòng nghỉ cao cấp, cùng các khu chức năng như nhà hàng, phòng gym và các tiện ích khác. Công ty robot Pudu Robotics (Phổ Độ) sẽ hợp tác với Công ty Phát triển Công nghiệp Văn hóa Du lịch Thâm Quyến để xây dựng hệ thống dịch vụ robot hoàn chỉnh, bao gồm: Đón tiếp khách, dịch vụ phòng, giao đồ ăn thức uống, dọn dẹp toàn bộ khuôn viên, tuần tra an ninh, tương tác và đồng hành với khách lưu trú.

Quách Thông, Giám đốc Pudu Robotics và sản phẩm của công ty - nhân viên khách sạn, Ảnh: Singtao.

Theo video được trình chiếu tại sự kiện, ông Quách Thông, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Pudu Robotics, đã trình diễn một robot vận chuyển hành lý. Sau khi đặt vali lên giá chứa đồ của robot và giơ tay trước bảng nhận diện, robot có thể xác định chủ sở hữu hành lý rồi tự động đi theo người đó để vận chuyển đồ đạc.

Ông Quách cho biết hiện nay các robot đã có thể đảm nhận hầu hết các công việc trong khách sạn mang tính lặp đi lặp lại nhiều lần, có cường độ lao động cao và yêu cầu tiêu chuẩn hóa nghiêm ngặt.

Khi khách bước vào sảnh, robot lễ tân sẽ ra đón. Sau đó là robot hướng dẫn hành lý, robot phục vụ phòng. Trong nhà hàng, robot phụ trách giao món ăn. Tại các khu vực công cộng, robot sẽ thực hiện công tác vệ sinh trên toàn bộ khuôn viên.

Robot đưa đón khách. Ảnh: Singtao.

Ông cũng cho biết mô hình AI hiện thân (embodied AI) mới nhất mà Pudu Robotics vừa công bố cho phép các robot hoạt động như một đội ngũ thống nhất, có khả năng phối hợp với nhau, tự đưa ra quyết định và phân công nhiệm vụ. Điều này giúp khách sạn giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện trải nghiệm của khách lưu trú.

Đây được xem là một bước thử nghiệm đáng chú ý trong việc ứng dụng AI và robot dịch vụ vào ngành khách sạn, khi nhiều công việc vốn do con người đảm nhiệm sẽ được tự động hóa gần như hoàn toàn.

Robot phục vụ đồ ăn. Ảnh: Singtao.

Tuyển "người canh đảo" từ khắp thế giới

Song song với dự án khách sạn robot, đảo nhân tạo phía tây cũng phát động chương trình tuyển chọn toàn cầu mang tên "Người canh đảo" (Thủ đảo nhân).

Chương trình sẽ kết hợp đăng ký trực tuyến, trải nghiệm thực tế tại đảo. Ban tổ chức mong muốn tuyển chọn những người yêu thích môi trường biển đảo, hướng tới cuộc sống yên bình, thích chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng.

Những người được chọn sẽ lưu trú và trải nghiệm cuộc sống trên đảo, đồng thời góp phần quảng bá và bảo tồn khu vực được mô tả là một "viên ngọc của Vùng Vịnh Lớn" (Greater Bay Area).

Robot quét dọn. Ảnh: Singtao.

Theo thông báo, chương trình còn có vòng phỏng vấn thực tế để lựa chọn ứng viên phù hợp nhất, nhằm tăng tính trang trọng và trải nghiệm đặc biệt cho những người tham gia.

Điểm đáng chú ý, nếu được triển khai đúng kế hoạch, đây có thể là một trong những khách sạn tự động hóa cao nhất thế giới hiện nay, nơi robot không chỉ giao đồ ăn hay dọn phòng mà còn tham gia gần như toàn bộ chuỗi vận hành khách sạn, từ khâu đón khách đến an ninh và quản lý dịch vụ. Điều này phản ánh xu hướng ứng dụng AI và robot dịch vụ ngày càng mạnh tại khu vực Vịnh Lớn của Trung Quốc.

Theo Singtao, HK01