Tiêm kích tàng hình giá phải chăng nhất thế giới: Mục tiêu của S-75 được Giám đốc Tập đoàn Máy bay Nga tiết lộ

Nga xác nhận đã bắt đầu chế tạo nguyên mẫu bay đầu tiên của tiêm kích tàng hình S-75 Checkmate. Dòng chiến đấu cơ thế hệ năm này được kỳ vọng có chi phí thấp hơn Su-57 và hướng mạnh tới thị trường xuất khẩu.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất Nga (UAC), ông Vadim Badekha, đã công bố thêm thông tin về chương trình tiêm kích S-75 Checkmate, còn được gọi là chương trình Máy bay Chiến thuật Hạng nhẹ (Light Tactical Aircraft), khi dự án bước sang giai đoạn phát triển mới để chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm bay.

Theo ông Badekha, chiếc tiêm kích này đang được phát triển không chỉ cho Bộ Quốc phòng Nga mà còn hướng tới thị trường xuất khẩu.

“Chúng tôi đang phát triển máy bay cho cả Bộ Quốc phòng Nga và khách hàng nước ngoài. Đây là một dự án có tiềm năng rất lớn. Tiến độ bàn giao sẽ phụ thuộc vào quá trình làm việc với các khách hàng, mức độ quan tâm và mục tiêu của họ. Bộ Quốc phòng đã đặt ra yêu cầu giảm chi phí của sản phẩm cuối cùng”, ông nói.

Ông nhấn mạnh ưu thế lớn nhất của S-75 nằm ở việc sử dụng cấu hình một động cơ, giúp giảm đáng kể chi phí mua sắm cũng như chi phí vận hành trong suốt vòng đời khai thác so với các dòng tiêm kích hai động cơ cỡ lớn.

“Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Bộ Quốc phòng. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó”, ông cho biết.

Ngày 2/6, lãnh đạo UAC xác nhận tập đoàn đã bắt đầu chế tạo nguyên mẫu bay đầu tiên của chương trình S-75. Một số nguồn tin trong ngành hàng không Nga cho biết chuyến bay đầu tiên hiện được lên kế hoạch vào năm 2027, chậm hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu.

Mô hình máy bay chiến đấu S-75 Checkmate được công bố vào năm 2021. Ảnh: MW.

Trước đó, khi dự án được giới thiệu lần đầu, chuyến bay thử dự kiến diễn ra vào khoảng năm 2023, mở đường cho việc đưa máy bay vào biên chế từ năm 2026.

Giới phân tích cho rằng chương trình S-75 phản ánh nỗ lực của Nga nhằm bổ sung một dòng tiêm kích hạng nhẹ, chi phí thấp bên cạnh các chiến đấu cơ hạng nặng vốn đang chiếm ưu thế trong lực lượng không quân nước này.

Trong nhiều thập niên, các tiêm kích Nga như Su-27, Su-30, Su-34 và Su-35 nổi tiếng nhờ kích thước lớn, tầm hoạt động xa, khả năng mang nhiều vũ khí và radar công suất mạnh. Tuy nhiên, các ưu điểm đó cũng kéo theo chi phí vận hành và bảo dưỡng cao hơn.

Thời Liên Xô, Moscow từng áp dụng mô hình kết hợp giữa tiêm kích hạng nặng Su-27 và tiêm kích hạng trung MiG-29. Sau khi Liên Xô tan rã, MiG-29 chủ yếu được sản xuất cho thị trường xuất khẩu, với các biến thể nâng cấp như MiG-29M/K được bán cho Algeria, Ai Cập và Ấn Độ.

Máy bay chiến đấu hạng nặng hai động cơ Su-30 của Nga và máy bay chiến đấu hạng nhẹ một động cơ F-16 của Mỹ. Ảnh: MW.

Trong khi đó, mẫu MiG-35, phiên bản phát triển sâu hơn của MiG-29, không đạt được thành công thương mại như kỳ vọng khi chỉ có sáu chiếc được chế tạo cho Không quân Nga và không giành được đơn hàng xuất khẩu nào.

Nhiều chuyên gia nhận định S-75 được định vị như thế hệ kế nhiệm của MiG-29 trong kỷ nguyên tiêm kích thế hệ năm, tương tự cách Su-57 được phát triển để thay thế dòng Su-27.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình là giảm tối đa chi phí khai thác. Nếu đạt được các chỉ tiêu đề ra, S-75 có thể trở thành một trong những tiêm kích thế hệ năm có chi phí vận hành thấp nhất thế giới.

Điều này không chỉ giúp Nga mở rộng quy mô phi đội chiến đấu với chi phí hợp lý hơn mà còn có thể tăng thời gian huấn luyện phi công và tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của máy bay.

Máy bay chiến đấu Su-57 được bàn giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào tháng 2/2025. Ảnh: MW.

Ngoài thị trường trong nước, S-75 cũng được kỳ vọng sẽ hấp dẫn các khách hàng ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh – những quốc gia thường quan tâm tới các loại tiêm kích hiện đại nhưng có ngân sách quốc phòng hạn chế.

Khi được ra mắt tại Triển lãm Hàng không MAKS năm 2021, S-75 từng được nhiều nhà quan sát đánh giá là nỗ lực của Nga nhằm tạo ra một “MiG-21 của thế kỷ 21”. MiG-21 được xem là một trong những mẫu tiêm kích thành công nhất lịch sử hàng không quân sự nhờ chi phí thấp, vận hành đơn giản và số lượng sản xuất rất lớn.

Một lợi thế khác của S-75 là chương trình có thể tận dụng nhiều công nghệ đã được phát triển cho tiêm kích tàng hình Su-57, bao gồm động cơ và nhiều hệ thống phụ trợ chung. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí nghiên cứu, phát triển và sản xuất, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của mẫu máy bay trên thị trường quốc tế.

Theo MW