Rúng động vụ nữ tỷ phú Trung Quốc bị kiện vì dịch vụ “thay máu giữ tuổi xuân”

Nữ đại gia ngành thẩm mỹ Trung Quốc Vu Văn Hồng (Yu Wenhong) gần đây lên tiếng tự tiết lộ việc cung cấp dịch vụ “thay máu” cho giới giàu có và quyền lực bằng máu của người trẻ để “duy trì tuổi xuân”, gây chú ý lớn trong dư luận. Tập đoàn nổi tiếng Haier Group, do có liên quan đến ngành chế phẩm máu, cũng bị nhắc đến trong mạng lưới quan hệ mà Vu Văn Hồng giới thiệu.

Vu Văn Hồng tuyên bố có hợp tác làm ăn, Haier phủ nhận

Ngày 30/3, Haier đã khẩn cấp phủ nhận, tuyên bố Vu Văn Hồng và Yumeiren Group không có bất kỳ liên hệ nào với Haier, đồng thời khẳng định các hoạt động liên quan đến “thay máu” này hoàn toàn không liên quan đến họ. Tuy nhiên, các tài liệu công khai cho thấy Vu Văn Hồng dường như từng có quan hệ hợp tác với Haier.

Tuyên bố bác bỏ của Haier bác bỏ liên quan đến dịch vụ "thay máu người trẻ giữ tuổi xuân" của Vu Văn Hồng, dọa kiện ra pháp luật xử lý.

Theo các trang tin Hoa Thương, Đông Phương Tài Kinh, tài khoản WeChat của thương hiệu Yingkang Yisheng ngày 30/3 đã đăng tuyên bố dưới danh nghĩa Haier Financial Holdings, cho biết gần đây trên nhiều nền tảng mạng xuất hiện thông tin bà Vu Văn Hồng tự nhận là doanh nghiệp đầu tư của Haier và Yingkang Yisheng, đồng thời bịa đặt các dịch vụ “lấy máu người trẻ, trị liệu thay máu”… gây hiểu lầm nghiêm trọng và làm tổn hại uy tín công ty. Haier tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Theo thông tin công khai, Yingkang Yisheng là thương hiệu hệ sinh thái y tế – sức khỏe lớn do Haier ra mắt năm 2019, sở hữu ba công ty niêm yết gồm Haier Biomedical, Yingkang Life và Shanghai RAAS.

Yumeiren Group (hay Young Merry Real International Group) được thành lập tại Hong Kong năm 2004, người sáng lập là Vu Văn Hồng. Năm 2011, bà từng bị chương trình Focus Talk của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) phanh phui vì hành nghề y không có giấy phép. Năm 2022, một công ty con của tập đoàn này tại Hàng Châu đã bị phạt 88,27 triệu NDT vì trốn thuế.

Bà Vu Văn Hồng công khai tuyên bố rằng chương trình “chống lão hóa bằng thay máu” của bà có chi phí từ 1,5 triệu đến 20 triệu NDT mỗi tháng, thông qua việc lấy máu từ nam giới 17–21 tuổi để chiết xuất “protein chức năng trẻ” và “vi túi ngoại bào (microvesicles)”, sau đó truyền lại dưới dạng huyết tương tùy chỉnh. Bà còn khẳng định phương pháp này có thể “đảo ngược lão hóa” và “kéo dài chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ đến 80 tuổi”.

Tuy nhiên, chương trình này tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn:

Thứ nhất, nguồn máu không rõ ràng: ban đầu nói “nhập khẩu”, sau lại nói “xử lý trong nước”. Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu máu từ năm 1984, và việc lấy máu có mục đích từ nam thanh niên cũng bị nghi ngờ về tính hợp pháp.

Thứ hai, thiếu cơ sở khoa học: chưa có nghiên cứu lâm sàng nào chứng minh thay máu giúp chống lão hóa, trong khi lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, dị ứng, rối loạn đông máu…

Trong một video, bà Vu Văn Hồng đã giới thiệu dịch vụ “thay máu độc quyền” này cho một khách hàng nam tại Malaysia. Bà cho biết phía sau mình là Haier, và tập đoàn này đã chi hơn 10 tỷ NDT để mua lại một nhà máy chế phẩm máu, đồng thời có giấy phép của Trung Quốc để sử dụng độc quyền.

Những thông tin trong video đã gây chấn động dư luận. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi: “Ngần ấy máu người trẻ lấy từ đâu ra?”, “Có phải đây là lý do ngân hàng máu Trung Quốc thường xuyên bị thiếu hụt?”, “Không lẽ vì thế mà học sinh, sinh viên luôn bị thúc ép hiến máu?”.

Từ một cô gái thôn quê tay trắng trở thành tỷ phú

Theo Baidu Baike, Vu Văn Hồng sinh tháng 7/1971 tại Đại Liên, trình độ cao đẳng, là người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Yumeiren International Group tại Hong Kong. Bà từng là Ủy viên Thường trực khóa 7 của các tổ chức như Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang, Hiệp hội Doanh nhân Chiết Giang và Liên hiệp Kinh tế Công nghiệp Chiết Giang.

Bà bước vào ngành làm đẹp từ năm 1989. Năm 1991 mở cửa hàng chuyên các dịch vụ như phun xăm lông mày, cắt mí mắt; năm 1993 thành lập studio thiết kế hình ảnh Yumeiren; năm 1997 tới Bắc Kinh học nâng cao nghiệp vụ tại một bệnh viện.

Năm 2004, bà thành lập Yumeiren International Group tại Hong Kong; năm 2005 mở rộng hệ thống hợp tác lên hơn 150 cửa hàng; năm 2009 lập trung tâm vận hành thương hiệu tại Hàng Châu; năm 2010 sáng lập phòng khám thẩm mỹ y khoa Qianhe bên bờ Tây Hồ.

Tháng 5/2011, chương trình Focus Talk của CCTV đã phanh phui việc bà không có giấy phép hành nghề y và các vấn đề trong hoạt động phòng khám. Đến tháng 7/2021, Vu Văn Hồng đăng bài phản hồi về phóng sự của CCTV, cho rằng mình bị oan.

Năm 2014, bà mua lại một cơ sở điều dưỡng tại khu vực Schwarzwald (Rừng Đen, Đức); năm 2015 bà được mời tham dự thảm đỏ Liên hoan phim Cannes; năm 2016 bà xây dựng nền tảng giao lưu công nghệ Trung Quốc - Đức “Jolly One”.

Trong các năm 2018 và 2019, Vu Văn Hồng đã hai lần là khách mời tham dự tiệc tối tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Năm 2022, một cơ sở thẩm mỹ thuộc tập đoàn của bà bị cơ quan thuế Hàng Châu phạt hơn 88 triệu NDT vì che giấu doanh thu tới 4,7 tỷ NDT.

Tháng 5/2023, công ty của bà tiếp tục bị Cục Quản lý Thị trường Hàng Châu phạt 2 triệu NDT vì các hành vi vi phạm quy định quảng cáo y tế, bán hàng khuyến mãi trái phép và vi phạm về giá.

Ngày 17/2/2024, do mâu thuẫn, em trai bà là Vu Văn Trung (Yu Wenzhong) đã công khai treo thưởng trên mạng xã hội cho ai cung cấp bằng chứng về các hành vi vi phạm pháp luật của người chị.

Ngày 30/3/2026, Haier Financial Holdings (Qingdao) ra tuyên bố cho biết bà Vu Văn Hồng đã giả mạo việc mình là doanh nghiệp đầu tư của Haier Group, đồng thời bịa đặt các hoạt động “lấy máu người trẻ, trị liệu thay máu”… là những thông tin sai sự thật; đồng thời nhấn mạnh “kiên quyết bảo vệ quyền lợi, truy cứu trách nhiệm pháp lý”.

Haier tuyên bố: “Đối với các tổ chức và cá nhân tiếp tục mạo danh thương hiệu Haier, tuyên truyền sai sự thật, bôi nhọ ác ý, bịa đặt và lan truyền tin đồn, công ty chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ và sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm khắc theo pháp luật, tuyệt đối không dung thứ”.

Từ một cô gái thôn quê ở Liêu Ninh có gương mặt xinh đẹp, 17 tuổi mồ côi cha, không còn chỗ dựa kinh tế phải bắt đầu rời nhà đi kiếm sống, 23 tuổi Vu Văn Hồng vay mượn tiền để mở một hiệu thẩm mỹ nhỏ. Sau 30 năm bà đã trở thành tỷ phú chủ thương hiệu Yumeiren nổi tiếng được nhiều phụ nữ tìm đến.

Xinh đẹp và giỏi giang, nhưng tình trường của Vu Văn Hồng khá phức tạp. Bà đã trải qua 4 cuộc hôn nhân, người chồng hiện nay là một người mẫu Albania kém 20 tuổi bà kết hôn khi 45 tuổi.

Với những cáo buộc của Haier Financial Holdings, cơ quan chức năng vào cuộc, tới đây khả năng Vu Văn Hồng lại đối mặt với pháp luật là điều khó tránh khỏi.

Theo Wforum, Baidu