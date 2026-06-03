Hezbollah tung video UAV cảm tử tấn công quân Israel gần pháo đài Beaufort vừa bị chiếm

Hezbollah công bố video ghi lại cảnh FPV tấn công binh sĩ và phương tiện quân sự Israel gần pháo đài Beaufort ở miền nam Lebanon, chỉ một ngày sau khi quân đội Israel tuyên bố kiểm soát vị trí chiến lược này.

Lực lượng Hezbollah ngày 2/6 đã công bố đoạn video ghi lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) nhằm vào binh sĩ Israel đang hoạt động gần pháo đài Beaufort ở miền Nam Lebanon, chỉ ít ngày sau khi quân đội Israel tuyên bố kiểm soát địa điểm chiến lược này.

Đoạn video xuất hiện trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của các UAV cảm tử giá rẻ trên chiến trường Trung Đông.

Pháo đài Beaufort, công trình quân sự có lịch sử khoảng 900 năm từ thời Thập tự chinh, được quân đội Israel kiểm soát vào cuối tuần qua. Tel Aviv coi đây là một trong những thành quả quân sự đáng chú ý nhất của chiến dịch đang diễn ra tại Lebanon và tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ nước này.

Nằm trên một điểm cao có khả năng quan sát rộng khắp khu vực, Beaufort từ lâu được xem là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong suốt hai thập niên Israel hiện diện tại miền nam Lebanon trước khi rút quân năm 2000, nơi đây từng được sử dụng làm căn cứ quân sự.

Đoạn video do Hezbollah công bố cho thấy ít nhất 2 FPV được triển khai nhằm vào các mục tiêu của quân đội Israel gần khu vực pháo đài.

Một chiếc UAV lao trúng một tòa nhà nơi các binh sĩ Israel được cho là đang trú ẩn.

Chiếc còn lại đánh trúng một xe Humvee của quân đội Israel đang đỗ sát cạnh hai phương tiện quân sự khác.

Video được công bố một ngày sau khi Israel tuyên bố kiểm soát Beaufort.

Theo các nguồn tin truyền thông, khi lực lượng Israel tiến vào khu vực này, họ không phát hiện sự hiện diện của Hezbollah tại pháo đài cũng như không tìm thấy vũ khí hay trang thiết bị quân sự đáng kể nào của lực lượng này.

Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất cho thấy khu vực quanh Beaufort vẫn tiếp tục là điểm nóng giao tranh.

Kể từ khi làn sóng xung đột mới bùng phát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Hezbollah đã gia tăng đáng kể việc sử dụng UAV FPV trên chiến trường.

Trong nhiều tuần qua, lực lượng này liên tục công bố các video cho thấy UAV cảm tử được sử dụng để truy kích binh sĩ Israel, tấn công xe bọc thép, phương tiện hậu cần và nhiều mục tiêu quân sự giá trị cao.

Một số đoạn video còn ghi lại các cuộc tập kích nhằm vào những bệ phóng thuộc hệ thống phòng không Iron Dome nổi tiếng của Israel, dù giới quan sát cho rằng trong một số trường hợp, các mục tiêu bị đánh trúng có thể chỉ là mô hình nghi binh.

Dù vậy, tần suất xuất hiện ngày càng nhiều của các cuộc tấn công bằng UAV cho thấy đây đang trở thành một thách thức thực sự đối với quân đội Israel.

Theo RT