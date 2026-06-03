Nga cấm nhập cảnh thêm 5 công dân Anh, cáo buộc London hậu thuẫn Kiev

Nga đưa thêm 5 công dân Anh vào danh sách cấm nhập cảnh, trong đó có các nhà báo và lãnh đạo tổ chức phi chính phủ. Moscow cáo buộc London tiếp tục hậu thuẫn Kiev và thúc đẩy các hoạt động chống Nga.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/6 thông báo đã bổ sung 5 công dân Anh vào danh sách cấm nhập cảnh, với lý do London có các hành động thù địch nhằm vào Nga, phát tán thông tin sai lệch và tiếp tục thúc đẩy việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Anh từ bỏ các biện pháp mà Moscow cho là mang tính đối đầu với Nga, đồng thời chấm dứt sự ủng hộ đối với chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Moscow, những nỗ lực của London nhằm kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine bằng mọi giá chỉ dẫn tới thương vong dân sự nhiều hơn và cuối cùng là “sự hủy hoại của nhà nước Ukraine”.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết những người mới bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh gồm các nhà báo và chuyên gia mà nước này cáo buộc có liên quan đến việc “phát tán các thông tin bịa đặt, vu khống và sai sự thật”.

Danh sách cũng bao gồm hai lãnh đạo của các công ty an ninh Anh. Moscow cho rằng các tổ chức này tuyển dụng nhân sự để hỗ trợ chính quyền Kiev dưới danh nghĩa triển khai các dự án nhân đạo tại Ukraine.

Những người bị áp đặt lệnh cấm nhập cảnh gồm bà Catherine Belton, nhà báo của tờ Washington Post, và ông Richard Holmes, nhà báo của tờ i Paper.

Danh sách còn có ông Alexander Browder, người tự giới thiệu là chuyên gia về tham nhũng và rửa tiền. Bộ Ngoại giao Nga mô tả ông là tác giả của một báo cáo mang tính sai lệch được thực hiện cho tổ chức nghiên cứu Henry Jackson Society.

Ngoài ra, bà Alice Laugher, Giám đốc điều hành tổ chức phi chính phủ Committed to Good (CTG), cũng bị đưa vào danh sách. Theo Moscow, tổ chức này tham gia các dự án nhân đạo và phát triển tại những khu vực bất ổn hoặc chịu ảnh hưởng bởi xung đột.

Ông Nicholas Westbury, một trong những người sáng lập Chelsea Group - công ty mẹ của CTG - cũng nằm trong danh sách bị cấm nhập cảnh.

Các nhà ngoại giao Nga cho biết việc mở rộng danh sách đen cùng các biện pháp đáp trả khác sẽ tiếp tục được thực hiện nếu London không thay đổi lập trường mà Moscow coi là thù địch.

“Chúng tôi cảnh báo rằng mọi nỗ lực của giới chính trị Anh nhằm tiếp tục kích động tâm lý bài Nga, cố tình làm tổn hại đến uy tín quốc tế của đất nước chúng tôi và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, Anh đã trở thành một trong những nước ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất.

Theo đánh giá của Moscow, London đang tích cực tìm cách cản trở các nỗ lực giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao và tập trung vào mục tiêu khiến Nga thất bại.

Nga cũng cáo buộc Anh đóng vai trò dẫn dắt nhiều sáng kiến nhằm cung cấp các loại vũ khí ngày càng hiện đại cho lực lượng Ukraine, đồng thời vận động thêm nguồn hỗ trợ tài chính và quân sự từ các đối tác nước ngoài dành cho Kiev.

Theo RT