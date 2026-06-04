Vì sao Elon Musk tuyển gấp “gia sư tiếng Trung cho AI” với mức lương 1,2 triệu đồng/giờ?

Elon Musk tuyển dụng gia sư tiếng Trung cho AI với lương cao để phát triển khả năng hiểu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, mở đường cạnh tranh toàn cầu.

Ngày 1/6, công ty AI của Elon Musk là xAI âm thầm đăng tuyển dụng một vị trí có vẻ không mấy nổi bật trên nền tảng Greenhouse: “‘AI Tutor – Chinese’ (Gia sư AI tiếng Trung hay Chuyên gia huấn luyện AI tiếng Trung), mức lương từ 35–45 USD/giờ (khoảng 922.000–1.186.000 VND), làm việc từ xa trên toàn cầu, có thể chọn hình thức toàn thời gian, bán thời gian hoặc theo dự án. Trung bình mỗi tuần chỉ cần làm khoảng 10 giờ”.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một công việc từ xa có thu nhập khá tốt và thời gian linh hoạt. Nhưng nếu đào sâu hơn sẽ thấy đằng sau đó là một chiến dịch được chuẩn bị từ lâu của Musk nhằm mở đường vào thị trường AI Trung Quốc.

Thông báo tuyển dụng Gia sư AI của xAI. Ảnh: Sohu.

Không chỉ là tuyển người

Phân tích yêu cầu tuyển dụng, ứng viên phải là người bản ngữ tiếng Trung, hiểu các loại giọng địa phương, phương ngữ và thói quen ngôn ngữ của người Hoa ở Trung Quốc cũng như cộng đồng Hoa kiều ở nước ngoài.

Ngoài ra cần có trình độ tiếng Anh từ B2 trở lên để thực hiện các bản ghi âm bằng tiếng Anh. Những người có nền tảng về ngôn ngữ học, ngữ âm học, lồng tiếng, podcast hoặc gắn nhãn dữ liệu (data annotation) âm thanh sẽ được ưu tiên.

Thoạt nhìn, đây giống một vị trí gắn nhãn dữ liệu thông thường. Nhưng thực chất, xAI không tìm “người biết tiếng Trung”, mà tìm “người hiểu tiếng Trung” – hiểu phương ngữ, giọng địa phương và văn hóa giao tiếp.

Thông báo tuyển dụng nhấn mạnh việc xử lý các mẫu ngôn ngữ đa dạng, bao gồm cả tiếng Quảng Đông và các phương ngữ.

xAI nêu yêu cầu rất cao về công việc của gia sư AI mà họ trả lương cao. Ảnh: Sohu.

Tại sao phải cầu kỳ như vậy?

Điều này là bởi tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ khó để AI “thuần hóa” nhất thế giới. Nó có thanh điệu, phương ngữ, tiếng lóng Internet, cách pha trộn Trung – Anh và hệ thống ngữ nghĩa phụ thuộc rất mạnh vào ngữ cảnh và các từ lóng mạng như “666”, “YYDS” (mãi là thần tượng)… là cơn ác mộng đối với AI chỉ được huấn luyện bằng văn bản tiêu chuẩn.

Muốn AI thực sự hiểu tiếng Trung thì chỉ có kho dữ liệu là chưa đủ, mà còn phải hiểu con người và văn hóa đằng sau ngôn ngữ đó. Nói cách khác, công việc của “gia sư AI tiếng Trung” không phải là dạy học, mà là thực hiện một quá trình “giải mã văn hóa” cực kỳ tinh vi, biến mê cung ngôn ngữ sống động của tiếng Trung thành dữ liệu huấn luyện mà AI có thể hiểu được.

Huấn luyện khả năng âm thanh đa ngôn ngữ của Grok

Điều đáng chú ý là nhiệm vụ chính của vị trí này không phải gắn nhãn văn bản cơ bản mà tập trung vào việc huấn luyện năng lực âm thanh đa ngôn ngữ cho Grok. Các công việc cụ thể của “gia sư cho AI” gồm: Gắn nhãn dữ liệu giọng nói, thu thập bản ghi âm chất lượng cao, chuyển giọng nói thành văn bản, nhận diện giọng địa phương, phân tích ngữ điệu, đánh giá chất lượng dữ liệu âm thanh.

Elon Musk kỳ vọng rất cao vào thành công của Grok. Ảnh: NetEase.

Điều này cho thấy trọng tâm chiến lược của Grok đang chuyển từ chatbot văn bản truyền thống sang tương tác bằng giọng nói và hiểu đa phương thức.

Trong giai đoạn hiện nay, cuộc cạnh tranh giữa các mô hình AI lớn đã vượt khỏi phạm vi xử lý văn bản, chuyển sang hình ảnh, âm thanh và tương tác thời gian thực. Trong thời đại Internet di động, giao tiếp bằng giọng nói đang trở thành một trong những cách tiếp cận người dùng quan trọng nhất.

Nói ngắn gọn, nếu Grok còn chưa nghe hiểu tiếng Trung một cách tự nhiên, nó không thể để cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc như Doubao hay DeepSeek.

Tháng 5/2026 xAI vừa trải qua một đợt tái cơ cấu lớn khi được sáp nhập vào để thành lập bộ phận mới mang tên “SpaceXAI”. Cùng tháng, công ty công bố phiên bản Grok V9-Medium với quy mô tham số lớn gấp ba lần thế hệ trước và được tối ưu cho GPU kiến trúc Blackwell. Elon Musk từng tuyên bố ông kỳ vọng xAI sẽ bắt kịp các đối thủ vào “giữa năm 2026”.

Vì vậy, việc tuyển gia sư AI tiếng Trung được xem là một mắt xích quan trọng trong giai đoạn tăng tốc cuối cùng.

Theo Sina, Sohu