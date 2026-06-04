Đức lần đầu trượt ghế Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Đức bất ngờ thất bại trong cuộc bầu cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên không giành được ghế không thường trực sau nhiều thập niên, giữa lúc tranh luận về cải tổ cơ quan này ngày càng gia tăng.

Đức đã không giành được ghế ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đánh dấu lần đầu tiên Berlin thất bại trong một chiến dịch tranh cử vào cơ quan quyền lực nhất của tổ chức này.

Kết quả được công bố ngày 3/6 cho thấy Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu, Áo nhận 131 phiếu và cùng giành hai ghế dành cho nhóm Tây Âu và các quốc gia khác. Đức chỉ nhận được 104 phiếu trong cuộc bỏ phiếu kín.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul gọi đây là “một sự thất vọng thực sự”, bởi Berlin đã giành chiến thắng trong cả sáu lần tranh cử trước đó vào Hội đồng Bảo an.

Trong khi đó, Zimbabwe và Trinidad & Tobago được bầu vào các ghế dành cho châu Phi và khu vực Mỹ Latinh - Caribe mà không có đối thủ cạnh tranh. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Kyrgyzstan đã vượt qua Philippines để giành suất đại diện còn lại.

Năm quốc gia mới đắc cử sẽ thay thế Pakistan, Somalia, Hy Lạp, Đan Mạch và Panama trong nhiệm kỳ hai năm bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

Đáng chú ý, phiên họp bỏ phiếu được điều hành bởi bà Annalena Baerbock, cựu Ngoại trưởng Đức và hiện là Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Bước lùi hiếm thấy của Berlin

Theo Reuters và AP, đây là lần đầu tiên Đức không giành được ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an kể từ khi bắt đầu tham gia các cuộc đua vào cơ quan này.

Trong các nhiệm kỳ 1977-1978, 1987-1988, 1995-1996, 2003-2004, 2011-2012 và 2019-2020, Berlin đều giành chiến thắng hoặc bước vào cuộc bầu cử với tư cách ứng viên gần như chắc chắn đắc cử.

Từ nhiều năm nay, Đức không chỉ theo đuổi ghế không thường trực mà còn vận động để trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Berlin cho rằng cơ cấu hiện nay không còn phản ánh đúng tương quan quyền lực kinh tế và chính trị toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Đức như một trong những nước đóng góp tài chính lớn nhất cho Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Johann Wadephul từng tuyên bố Hội đồng Bảo an cần được mở rộng cả về số ghế thường trực và không thường trực, đặc biệt dành thêm đại diện cho những khu vực đang bị đánh giá là chưa được phản ánh đầy đủ như châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.

Cuộc tranh luận về cải tổ Liên Hợp Quốc

Kết quả bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về cải tổ Hội đồng Bảo an ngày càng gia tăng.

Nhiều quốc gia châu Phi từ lâu đã yêu cầu được trao ít nhất hai ghế thường trực trong cơ quan này. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng từng mô tả việc châu Phi không có đại diện thường trực tại Hội đồng Bảo an là điều “không thể biện minh”.

Ấn Độ cũng tiếp tục thúc đẩy yêu cầu trở thành thành viên thường trực, viện dẫn quy mô dân số, sức mạnh kinh tế, nền dân chủ lớn nhất thế giới và những đóng góp lâu dài cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Sau thất bại của Berlin, Ngoại trưởng Wadephul cho rằng một số yếu tố chính trị có thể đã ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu, trong đó có lập trường ủng hộ Ukraine của Đức, quan hệ đặc biệt giữa Berlin với Israel và những nỗ lực vận động chống Đức mà ông cáo buộc Nga tiến hành. Tuy nhiên, đây là đánh giá từ phía Đức và chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân dẫn tới kết quả bầu cử.

Hiện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 15 thành viên, gồm 5 nước thường trực có quyền phủ quyết là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp, cùng 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ hai năm. Mỗi năm, một nửa số ghế không thường trực sẽ được thay thế theo cơ chế luân phiên.

Theo RT, Reuters