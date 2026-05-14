Tin vui: Giá xăng dầu giảm

Hoàng Anh
Giá xăng RON 95-III - loại phổ biến trên thị trường - vừa giảm 276 đồng xuống 24.078 đồng/lít.

Chiều 14/5, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 276 đồng xuống 24.078 đồng/lít. E5 RON 92 giảm 656 đồng/lít đồng về 23.134 đồng.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 268 đồng/lít xuống 27.226 đồng. Dầu mazut giảm 587 đồng/kg về 20.585 đồng.

Ở kỳ điều hành này, nhà chức trách quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như thông tin về Mỹ và Iran hướng tới thỏa thuận tạm thời, giảm căng thẳng trước mắt; một số cuộc đụng độ vẫn xảy ra giữa Mỹ và Iran; eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị phong tỏa.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

"Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng", Bộ Công thương thông tin.

Hiện tại, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Về giá xăng, Thái Lan là 35.896 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia được niêm yết 33.798 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào là 40.096 đồng/lít; Trung Quốc là 35.438 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Về giá dầu, Thái Lan là 33.778 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 34.126 đồng/lít; Lào là 44.052 đồng/lít; Trung Quốc là 32.306 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 14/5/2026).

Hiện tại, các loại thuế như bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng (VAT) với xăng, dầu và nhiên liệu bay tiếp tục bằng 0 tới cuối tháng 6, theo Nghị quyết của Quốc hội.

Thuế nhập khẩu xăng dầu cũng duy trì mức 0% tới hết 30/6, theo Nghị quyết của Chính phủ. Việc tiếp tục duy trì thuế nhập khẩu thấp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn hàng thay thế khi chuỗi cung ứng tại những thị trường truyền thống Hàn Quốc và ASEAN ảnh hưởng do xung đột quân sự.

Từ 1/6, xăng E10 RON 95-III sẽ được bán rộng rãi sau 10 tháng thí điểm, thay thế xăng khoáng RON 95-III trên thị trường. Còn xăng E5 RON 92 tiếp tục được bán tới cuối 2030.

Hai doanh nghiệp đầu mối là Petrolimex và PVOIL mở rộng bán xăng E10 trên toàn hệ thống từ ngày 15/5, sớm hơn khoảng nửa tháng so với quy định.

