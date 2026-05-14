FLC lập công ty thuê mua tàu bay vốn 6.000 tỷ đồng

Sau hơn 2 tháng kể từ khi thành lập, doanh nghiệp do Tập đoàn FLC nắm cổ phần chi phối đã 2 lần đổi tên và tăng vốn điều lệ gấp 4 lần lên 6.000 tỷ đồng, trước khi chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC được thành lập vào tháng 2/2026, tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại điểm số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Theo đăng ký kinh doanh, công ty đăng ký tới 193 ngành nghề. Lĩnh vực hoạt động chính là cho thuê kho phụ tùng máy bay, mua và cho thuê tàu bay.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký 192 ngành nghề khác trải rộng trên nhiều lĩnh vực như vận tải hành khách và hàng hóa hàng không, dịch vụ hỗ trợ vận tải, sửa chữa thiết bị, logistics, thương mại, bất động sản, công nghệ, khai khoáng, sản xuất thép, du lịch và giáo dục.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn FLC góp 1.497 tỷ đồng, tương ứng nắm giữ 99,8% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại gồm ông Trịnh Huy Linh và bà Đỗ Thị Thanh Huyền, mỗi người góp 1,5 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 0,1% vốn.

Cơ cấu cổ đông ban đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC

Ông Trịnh Huy Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán ARTEX.

Ngay sau khi thành lập, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV.

Chỉ khoảng hai tuần sau, ngày 9/3/2026, doanh nghiệp tiếp tục gây chú ý khi tăng mạnh vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông sau đợt tăng vốn này không được công bố.

Đến ngày 14/5/2026, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC như hiện nay.

Theo tài liệu chương trình họp mới đây, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Tập đoàn FLC sẽ diễn ra từ 8h ngày 27/5 tại tòa nhà The West, số 265 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Động thái triệu tập đại hội diễn ra trong bối cảnh ông Trịnh Văn Quyết gần đây xuất hiện trở lại tại một số sự kiện của doanh nghiệp với vai trò Chủ tịch sáng lập. Thông tin này cũng làm dấy lên đồn đoán trên thị trường về khả năng ông Quyết quay lại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của FLC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải được bầu từ các thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ. Điều này đồng nghĩa một cá nhân muốn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch trước hết phải được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị.

Lần gần nhất FLC tổ chức họp cổ đông là hồi tháng tháng 11 năm ngoái. Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp nói trên là việc FLC thông báo đồng ý chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng hàng không Bamboo Airways.

Trên thị trường chứng khoán, sau 3 năm tạm dừng giao dịch, cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại từ ngày 6/3 thông qua Công ty Chứng khoán Artex. Do FLC không còn tư cách công ty đại chúng nên giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện theo hình thức giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (OTC).