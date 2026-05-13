Hơn 1.000 căn tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được bán trong 1 tuần

Khi nội đô Hà Nội “chạm trần” về giá và cạn quỹ đất, dòng vốn nhạy bén đã nhanh chóng rẽ hướng chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long làm “bến đỗ”. Với kỷ lục 1.000 căn ký thủ tục chỉ sau một tuần ra hàng, siêu đô thị khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng siêu tốc và giá trị sinh thái độc bản giữa lòng di sản.

Giải tỏa áp lực khi giá nhà ở nội đô "chạm trần"

Theo báo cáo quý I/2026 của Savills, giá sơ cấp nhà thấp tầng tại Hà Nội duy trì quanh mức 257 triệu đồng mỗi m2, không thay đổi nhiều so với quý trước trong khi thị trường thứ cấp cũng gần như đi ngang. Biên độ tăng giá ngày càng thu hẹp khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm những thị trường mới có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn.

Khi hạ tầng đồng bộ và di chuyển từ Hà Nội – Hạ Long còn 23 phút với đường sắt tốc độ cao, dư địa tăng trưởng của Vinhomes Global Gate Hạ Long được đánh giá là rất lớn

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ lợi thế hạ tầng liên vùng và quỹ sản phẩm quy mô lớn. Đặc biệt, thông tin tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 23 phút được xem là cú hích lớn với thị trường bất động sản phía Bắc.

Sự thay đổi về thời gian di chuyển kéo theo thay đổi trong tư duy lựa chọn nơi sống và đầu tư. Nếu trước đây, nội đô Hà Nội là lựa chọn gần như mặc định của giới có tiền, thì nay nhiều nhà đầu tư bắt đầu ưu tiên các siêu đô thị ven biển có môi trường sống chất lượng hơn, khả năng khai thác kinh doanh tốt hơn và dư địa tăng giá dài hạn rộng hơn.

Đó cũng là lí do thị trường ghi nhận sức hấp thụ mạnh tại Vinhomes Global Gate Hạ Long ngay trong tuần đầu ra mắt. Kỉ lục hơn 1.000 sản phẩm nhanh chóng tìm được chủ nhân chỉ sau 1 tuần ra mắt đã khẳng định vị thế của một tâm điểm đầu tư mới tại Vịnh di sản, đồng thời cho thấy sức nóng của dòng sản phẩm vừa có giá trị nghỉ dưỡng, vừa có khả năng khai thác thương mại và đầu tư dài hạn.

Tâm điểm đón sóng di cư: Khi nội đô không còn là ưu tiên duy nhất

Tâm điểm được giới đầu tư quan tâm hiện nay là phân khu Vịnh Bình Minh 1 - khu vực nằm gần depot tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Với vị trí cửa ngõ của toàn đại đô thị, phân khu này được kỳ vọng trở thành tâm điểm giao thương, sẵn sàng đón hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Ở một hướng phát triển khác, Thiên Đường Nhiệt Đới 1 lại hút nhóm nhà đầu tư thiên về khai thác thương mại. Mô hình “thành phố không ngủ” Chill Town cùng chuỗi phố ẩm thực 24/7 tạo nên hệ sinh thái kinh tế đêm sôi động - yếu tố được xem là bảo chứng cho tiềm năng khai thác dòng tiền dài hạn.

Đồng thời, cả hai khu trên đều được nâng tầm từ loạt tiện ích của Vịnh Thiên Đường. Sự kết hợp giữa tổ hợp 3 sân golf cao cấp, Công viên Tri thức và bể bơi nổi Infinity 5.000m2 với 100% nước biển tự nhiên được lọc sạch đều sẽ là những “thỏi nam châm” thu hút du khách, trực tiếp gia tăng nguồn thu cho tệp khách hàng đầu tư kinh doanh – thương mại.

Tiện ích đồng bộ tạo nên giá trị gia tăng bền vững cho Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Bên cạnh câu chuyện hạ tầng và tiện ích, chính sách tài chính cũng là yếu tố giúp thanh khoản dự án tăng mạnh. Chủ đầu tư áp dụng hỗ trợ lãi suất 0% và cam kết cố định tối đa 6%/năm trong 5 năm, giúp nhà đầu tư triệt tiêu rủi ro biến động thị trường. Khi kết hợp cùng tiến độ xây dựng được giãn cách hợp lý, chính sách không chỉ giúp tối ưu hóa dòng vốn mà còn tạo thế chủ động đón đầu chu kỳ tăng giá mạnh mẽ của bất động sản khu vực.

Theo TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam, trong giai đoạn thị trường nhạy cảm, tâm lý lo ngại lãi suất thả nổi thường khiến nhà đầu tư dè dặt xuống tiền.

“Chính sách hỗ trợ lãi suất của Vinhomes khi song hành cùng chiến lược giãn xây sẽ giúp “giảm sốc” tài chính một cách hiệu quả, khiến nhà đầu tư chuyển đổi trạng thái từ thận trọng, lưỡng lự sang tự tin, chủ động”, ông Lượng phân tích.

Vịnh Bình Minh 1 sở hữu vị trí gần với nhà ga depot tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Một yếu tố khác củng cố niềm tin thị trường là tiến độ thi công thực tế tại dự án. Theo ghi nhận, hạ tầng kỹ thuật tại Vinhomes Global Gate Hạ Long đang được triển khai thần tốc, nhiều tuyến đường nội khu đã dần thành hình và đưa vào sử dụng. Đây được xem là tín hiệu quan trọng với giới đầu tư trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có tiến độ rõ ràng và khả năng hiện thực hóa nhanh.