Cổ đông hỏi bao giờ cổ phiếu DGC thoát khỏi diện kiểm soát, lãnh đạo Hoá chất Đức Giang nói gì?

Hoàng Dung
Lãnh đạo Hoá chất Đức Giang cho rằng việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả kiểm toán năm 2025 nhưng công ty cam kết sẽ cố gắng làm nhanh nhất.

Lãnh đạo Hoá chất Đức Giang trả lời các câu hỏi của cổ đông. Ảnh: Hoàng Dung.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 diễn ra sáng nay, lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC) đã có những giải đáp chi tiết với cổ đông về việc DGC bị loại khỏi VN30 do cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát (chậm nộp BCTC kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định).

Lãnh đạo Hoá chất Đức Giang cho biết doanh nghiệp đã chủ động gặp gỡ và làm việc với một số doanh nghiệp kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phê chuẩn.

Ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ, khi tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán được thông qua, doanh nghiệp sẽ lựa chọn, ký kết hợp đồng với một đơn vị cụ thể để bắt đầu công việc ngay lập tức.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc đưa cổ phiếu thoát khỏi diện kiểm soát hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của báo cáo kiểm toán năm 2025. Nếu các thủ tục sau đại hội diễn ra nhanh chóng, ban lãnh đạo Hoá chất Đức Giang sẽ bắt tay vào công tác kiểm toán ngay. Mục tiêu của doanh nghiệp là có được báo cáo kiểm toán trong thời gian sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, tiến độ sẽ còn tùy thuộc vào thời gian xử lý nghiệp vụ, việc ra báo cáo và các ý kiến chuyên môn từ phía đơn vị kiểm toán.

Đảm bảo hoạt động kinh doanh

Tại đại hội, một nội dung được cổ đông quan tâm là việc thay đổi ban lãnh đạo có thay đổi tới hoạt động kinh doanh hay không? Trả lời vấn đề này, ông Lưu Bách Đạt - Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT - cho rằng về những thiếu sót pháp lý đã xảy ra, đây là bài học mà doanh nghiệp phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

HĐQT cam kết sẽ hoàn thiện tất cả những "lỗ hổng" pháp lý còn tồn tại trong tập đoàn để đảm bảo trong tương lai không còn tình trạng tương tự xảy ra.

Về vấn đề nhân lực, Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang cho rằng các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm.

“Chủ tịch Huyền đã dành 20 năm qua để đào tạo và xây dựng một đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng đã gắn bó với Đức Giang đúng 20 năm, và rất nhiều cộng sự khác cũng có thâm niên từ 15 đến 20 năm. Đây chính là nguồn lực cốt lõi giúp doanh nghiệp giữ vững sự ổn định và phát triển”, ông Lưu Bách Đạt nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt. Ảnh: Hoàng Dung.

Tiến độ các dự án trọng điểm diễn ra sao?

Ông Lưu Bách Đạt cho biết dự án Nghi Sơn dự kiến bắt đầu chạy thử từng phần vào cuối quý III hoặc đầu quý IV năm nay và sẽ có sản phẩm chính thức trong quý IV.

Khai trường 25, hiện dự án đang tạm dừng hoạt động để chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết luận chính thức này.

Các dự án lớn khác, sau khi HĐQT mới được thành lập, các thành viên sẽ ngồi lại để bàn bạc, đánh giá và định hướng lại một cách hợp lý, an toàn và chính xác hơn. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo tới cổ đông trong đại hội thường niên tới.

Về vấn đề điều tra thuế có tác động tới doanh thu và lợi nhuận Hoá chất Đức Giang ra sao, Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang cho rằng liên quan đến các vấn đề để ngoài sổ sách gây thất thoát, doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để xác minh và làm rõ.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, chỉ khi có kết luận chính thức, Hoá chất Đức Giang mới có con số cụ thể để báo cáo đầy đủ cho cổ đông.

Cổ phiếu DGC lao dốc mạnh từ giữa tháng 3/2026, đặc biệt là sau thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong đó, Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Con trai ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

#Dgc #đức giang #hoá chất Đức giang #cổ phiếu DGC #đào hữu huyền #đào hữu duy anh

Ngày 5/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.

Tiếp nối hành trình từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn chất lượng sống, Masterise Homes giới thiệu Branded Living Magazine, ấn phẩm truyền cảm hứng về chuẩn sống hàng hiệu đầu tiên của ngành bất động sản Việt Nam, nơi chuẩn sống hàng hiệu được chắt lọc và kể lại qua kiến trúc, dịch vụ, cộng đồng và trải nghiệm sống mang bản sắc riêng của cư dân.

Trong bối cảnh áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng gia tăng, bài toán thu hồi nợ ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản, hiệu quả sử dụng vốn và sức khỏe tài chính của tổ chức tín dụng. Đây cũng là lý do nhiều ngân hàng đang chuyển sang sử dụng các giải pháp quản trị nợ như Debt Collection.

Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế. Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa giới thiệu chương trình khuyến mại "Kết nối SHB – An tâm vạn dặm", mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số gắn với hệ sinh thái giao thông thông minh.

Giữa mạng lưới hàng trăm định chế tài chính toàn cầu, TPBank trở thành ngân hàng duy nhất được IFC trao giải "Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026", qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam trong dòng chảy tài chính thương mại quốc tế – nơi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và tài chính toàn diện ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi.

Giá vàng miếng SJC sáng 6/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 5/5.