Cổ đông hỏi bao giờ cổ phiếu DGC thoát khỏi diện kiểm soát, lãnh đạo Hoá chất Đức Giang nói gì?

Lãnh đạo Hoá chất Đức Giang cho rằng việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả kiểm toán năm 2025 nhưng công ty cam kết sẽ cố gắng làm nhanh nhất.

Lãnh đạo Hoá chất Đức Giang trả lời các câu hỏi của cổ đông. Ảnh: Hoàng Dung.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 diễn ra sáng nay, lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC) đã có những giải đáp chi tiết với cổ đông về việc DGC bị loại khỏi VN30 do cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát (chậm nộp BCTC kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định).

Lãnh đạo Hoá chất Đức Giang cho biết doanh nghiệp đã chủ động gặp gỡ và làm việc với một số doanh nghiệp kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phê chuẩn.

Ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ, khi tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán được thông qua, doanh nghiệp sẽ lựa chọn, ký kết hợp đồng với một đơn vị cụ thể để bắt đầu công việc ngay lập tức.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc đưa cổ phiếu thoát khỏi diện kiểm soát hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của báo cáo kiểm toán năm 2025. Nếu các thủ tục sau đại hội diễn ra nhanh chóng, ban lãnh đạo Hoá chất Đức Giang sẽ bắt tay vào công tác kiểm toán ngay. Mục tiêu của doanh nghiệp là có được báo cáo kiểm toán trong thời gian sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, tiến độ sẽ còn tùy thuộc vào thời gian xử lý nghiệp vụ, việc ra báo cáo và các ý kiến chuyên môn từ phía đơn vị kiểm toán.

Đảm bảo hoạt động kinh doanh

Tại đại hội, một nội dung được cổ đông quan tâm là việc thay đổi ban lãnh đạo có thay đổi tới hoạt động kinh doanh hay không? Trả lời vấn đề này, ông Lưu Bách Đạt - Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT - cho rằng về những thiếu sót pháp lý đã xảy ra, đây là bài học mà doanh nghiệp phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

HĐQT cam kết sẽ hoàn thiện tất cả những "lỗ hổng" pháp lý còn tồn tại trong tập đoàn để đảm bảo trong tương lai không còn tình trạng tương tự xảy ra.

Về vấn đề nhân lực, Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang cho rằng các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm.

“Chủ tịch Huyền đã dành 20 năm qua để đào tạo và xây dựng một đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng đã gắn bó với Đức Giang đúng 20 năm, và rất nhiều cộng sự khác cũng có thâm niên từ 15 đến 20 năm. Đây chính là nguồn lực cốt lõi giúp doanh nghiệp giữ vững sự ổn định và phát triển”, ông Lưu Bách Đạt nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt. Ảnh: Hoàng Dung.

Tiến độ các dự án trọng điểm diễn ra sao?

Ông Lưu Bách Đạt cho biết dự án Nghi Sơn dự kiến bắt đầu chạy thử từng phần vào cuối quý III hoặc đầu quý IV năm nay và sẽ có sản phẩm chính thức trong quý IV.

Khai trường 25, hiện dự án đang tạm dừng hoạt động để chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết luận chính thức này.

Các dự án lớn khác, sau khi HĐQT mới được thành lập, các thành viên sẽ ngồi lại để bàn bạc, đánh giá và định hướng lại một cách hợp lý, an toàn và chính xác hơn. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo tới cổ đông trong đại hội thường niên tới.

Về vấn đề điều tra thuế có tác động tới doanh thu và lợi nhuận Hoá chất Đức Giang ra sao, Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang cho rằng liên quan đến các vấn đề để ngoài sổ sách gây thất thoát, doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để xác minh và làm rõ.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, chỉ khi có kết luận chính thức, Hoá chất Đức Giang mới có con số cụ thể để báo cáo đầy đủ cho cổ đông.