Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Yến Linh
Ngày 14/5 tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển công nghiệp – logistics và góp phần khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc cho thành phố.

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát chính thức khởi công

Sự kiện khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Chương trình vinh dự chào đón sự hiện diện của các lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng các lãnh đạo cơ quan Sở ngành, ban quản lý khu kinh tế và chính quyền địa phương.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Hải An, sở hữu vị trí chiến lược, kết nối toàn diện 5 loại hình giao thông: đường bộ - đường biển - đường sông - đường hàng không - đường sắt. Cụ thể, dự án kế cận cảng Lạch Huyện - cảng biển quốc tế duy nhất ở miền Bắc, di chuyển ra sân bay quốc tế Cát Bi trong 10-15 phút, tới cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh trong chưa đầy 10 phút và kết nối dễ dàng với trung tâm hành chính thành phố.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại sự kiện

Dự án có quy mô hơn 200 ha, được phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất hiện đại, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường. Định hướng trên phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp xanh, bền vững của Hải Phòng nói riêng và vùng Đông Bắc Bộ nói chung.

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu đầu tư, vận hành các nhà máy, cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tạo công ăn việc làm chất lượng cao cho hàng chục nghìn lao động và góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Việc khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát đúng dịp chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 khẳng định cam kết của Vinhomes luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố. Với kết cấu hạ tầng hiện đại, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà sản xuất trong nước và quốc tế, mà còn đóng góp tích cực vào quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới”.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp - logistics của Hải Phòng

Với lợi thế về năng lực quy hoạch tổng thể, tốc độ và chất lượng xây dựng hạ tầng, dự án Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp – cảng biển – logistics, góp phần gia tăng lợi thế cho thành phố, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phát triển bền vững.

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP.HCM

Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP.HCM xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.

Khi nội đô Hà Nội “chạm trần” về giá và cạn quỹ đất, dòng vốn nhạy bén đã nhanh chóng rẽ hướng chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long làm “bến đỗ”. Với kỷ lục 1.000 căn ký thủ tục chỉ sau một tuần ra hàng, siêu đô thị khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng siêu tốc và giá trị sinh thái độc bản giữa lòng di sản.

Masterise Homes tiếp tục ghi dấu trên bản đồ bất động sản khu vực khi năm thứ hai liên tiếp được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards (APPA), một trong những hệ thống giải thưởng uy tín của ngành bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương.

Tiếp nối hành trình từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn chất lượng sống, Masterise Homes giới thiệu Branded Living Magazine, ấn phẩm truyền cảm hứng về chuẩn sống hàng hiệu đầu tiên của ngành bất động sản Việt Nam, nơi chuẩn sống hàng hiệu được chắt lọc và kể lại qua kiến trúc, dịch vụ, cộng đồng và trải nghiệm sống mang bản sắc riêng của cư dân.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chứng kiến sự sôi động của du lịch Hải Phòng với khoảng 532.000 lượt khách, riêng Đồ Sơn đạt 300.000 lượt. Trong đó, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng thu hút tới 274.000 lượt khách, trở thành tâm điểm hút khách và cho thấy sức bật mạnh mẽ của mô hình du lịch tích hợp quy mô lớn.

