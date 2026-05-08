14 ngân hàng cắt giảm nhân sự, Sacombank có hơn 2.700 người nghỉ việc

Hoàng Anh
Sacombank là nhà băng có quy mô cắt giảm nhân sự lớn nhất trong quý đầu tiên của năm 2026, tiếp theo là MB, VIB, BIDV, Eximbank.

Theo báo cáo hợp nhất quý I/2026 của Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB), tổng nhân viên của ngân hàng mẹ và các công ty con tính đến hết tháng 3 năm nay là 14.080 người, giảm 2.736 người so với đầu năm (16.816).

Như vậy, chỉ trong 3 tháng, Sacombank giảm 16% quy mô nhân sự, trong đó tập trung tinh giản tại ngân hàng mẹ khi số lượng nhân viên giảm từ 15.851 xuống 13.281, tức giảm 2.570 người.

Đây cũng là lần tinh gọn bộ máy mạnh tay nhất của Sacombank trong nhiều năm qua, vượt xa mức giảm khoảng 1.300 nhân sự của cả năm 2025.

Hiện tại, lượng nhân viên của Sacombank đã rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Giai đoạn 2017 – 2024, ngân hàng từng duy trì lực lượng lao động hơn 18.000 người, đỉnh điểm vào năm 2019 còn vượt 19.000 người.

Nếu so sánh với thời kỳ hoàng kim 2019, nhân sự Sacombank đã giảm hơn 5.000 người.

Sacombank ghi nhận loạt thay đổi lớn sau khi ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện tại nhà băng từ cuối 2025. Nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới. Sau đó, Sacombank dời địa điểm tổ chức đại hội cổ đông từ TP HCM ra Phú Thọ. Nhà băng này cũng chính thức đổi tên từ Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Sài Gòn Tài Lộc.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) là 2 ngân hàng có quy mô cắt giảm nhân sự lớn tiếp theo trong 3 tháng đầu năm nay. Cụ thể, VIB giảm hơn 240 nhân viên, từ 10.278 xuống 10.036. MB giảm gần 240 nhân viên, từ 18.836 xuống 18.600.

So với đầu năm, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã: BID) tinh giảm hơn 200 nhân sự.

Loạt nhà băng tiếp tục chiêu mộ nhân tài

Trái ngược với sự tinh gọn, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) tăng tốc tuyển thêm người trong quý đầu tiên của năm 2026. Nhà băng từ số lượng nhân viên lên 29.046, tức tăng gần 280 người so với đầu năm.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) cũng đón thêm gần 250 nhân sự. Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) chiêu mộ thêm gần 200 người.

Trong công bố kết quả điều tra mới đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy làn sóng tuyển quân của các tổ chức tín dụng sẽ diễn ra mạnh mẽ trong năm nay.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), làn sóng tuyển dụng gắn liền với triển vọng tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng trong năm 2026, khi nhiều dự báo cho rằng mức tăng có thể đạt trên 15%. Nhu cầu vốn của nền kinh tế đang gia tăng mạnh mẽ để phục vụ đầu tư hạ tầng, mở rộng sản xuất, phát triển công nghệ và thúc đẩy tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng cần tăng cường đội ngũ nhân sự không chỉ để mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn để nâng cao năng lực quản trị và đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống.

Một xu hướng đáng chú ý là nhu cầu lớn về nhân sự kinh doanh và quản lý khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là những phân khúc đang tăng trưởng nhanh, đóng góp ngày càng lớn vào lợi nhuận của nhiều ngân hàng.

Bên cạnh lực lượng kinh doanh, các ngân hàng cũng đang tăng cường tuyển dụng nhân sự chuyên sâu về quản trị rủi ro, trong bối cảnh hệ thống tài chính Việt Nam từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế cao hơn, đặc biệt là Basel III.

Các tiêu chuẩn này đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn về an toàn vốn, quản trị thanh khoản, quản trị rủi ro thị trường và rủi ro vận hành. Vì vậy, nhiều ngân hàng đang đầu tư xây dựng các đội ngũ chuyên gia có năng lực trong các lĩnh vực như quản trị vốn, phân tích rủi ro, tuân thủ và kiểm soát nội bộ.

Song song với đó, quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc nhân sự trong ngành ngân hàng. Các tổ chức tín dụng ngày càng tìm kiếm những nhân sự có kỹ năng số, khả năng phân tích dữ liệu và tư duy công nghệ, bên cạnh kiến thức tài chính truyền thống.

Một đặc điểm nổi bật của thị trường lao động ngân hàng hiện nay là xu hướng nhân sự đa năng. Các ngân hàng ưu tiên những ứng viên có thể kết hợp nhiều kỹ năng khác nhau – từ kinh doanh, công nghệ đến quản trị rủi ro – nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành trong môi trường tài chính ngày càng phức tạp.

Ông Huy cũng cho rằng đây chính là chân dung thế hệ nhân sự ngân hàng mới, những người không chỉ am hiểu tài chính mà còn có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ và thị trường.

Từ khóa:

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Ngày 5/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.

Masterise Homes ra mắt ấn phẩm chuyên đề về bất động sản và phong cách sống hàng hiệu

Tiếp nối hành trình từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn chất lượng sống, Masterise Homes giới thiệu Branded Living Magazine, ấn phẩm truyền cảm hứng về chuẩn sống hàng hiệu đầu tiên của ngành bất động sản Việt Nam, nơi chuẩn sống hàng hiệu được chắt lọc và kể lại qua kiến trúc, dịch vụ, cộng đồng và trải nghiệm sống mang bản sắc riêng của cư dân.

Debt Collection: Giải pháp nâng hiệu quả thu hồi nợ, tối ưu dòng tiền

Trong bối cảnh áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng gia tăng, bài toán thu hồi nợ ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản, hiệu quả sử dụng vốn và sức khỏe tài chính của tổ chức tín dụng. Đây cũng là lý do nhiều ngân hàng đang chuyển sang sử dụng các giải pháp quản trị nợ như Debt Collection.

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế. Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

SHB tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc VETC cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa giới thiệu chương trình khuyến mại “Kết nối SHB – An tâm vạn dặm”, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số gắn với hệ sinh thái giao thông thông minh.

TPBank được IFC vinh danh, vươn tầm chuẩn mực toàn cầu về tài chính bình đẳng giới

Giữa mạng lưới hàng trăm định chế tài chính toàn cầu, TPBank trở thành ngân hàng duy nhất được IFC trao giải “Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026”, qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam trong dòng chảy tài chính thương mại quốc tế – nơi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và tài chính toàn diện ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi.

Giá vàng miếng SJC sáng 6/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 5/5.

Đồ Sơn đón 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chứng kiến sự sôi động của du lịch Hải Phòng với khoảng 532.000 lượt khách, riêng Đồ Sơn đạt 300.000 lượt. Trong đó, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng thu hút tới 274.000 lượt khách, trở thành tâm điểm hút khách và cho thấy sức bật mạnh mẽ của mô hình du lịch tích hợp quy mô lớn.

Doanh thu quý 1 của Vinamilk tăng 24,6% so với cùng kỳ

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

Giá vàng miếng SJC sáng 5/5 niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 4/5.