14 ngân hàng cắt giảm nhân sự, Sacombank có hơn 2.700 người nghỉ việc

Sacombank là nhà băng có quy mô cắt giảm nhân sự lớn nhất trong quý đầu tiên của năm 2026, tiếp theo là MB, VIB, BIDV, Eximbank.

Theo báo cáo hợp nhất quý I/2026 của Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB), tổng nhân viên của ngân hàng mẹ và các công ty con tính đến hết tháng 3 năm nay là 14.080 người, giảm 2.736 người so với đầu năm (16.816).

Như vậy, chỉ trong 3 tháng, Sacombank giảm 16% quy mô nhân sự, trong đó tập trung tinh giản tại ngân hàng mẹ khi số lượng nhân viên giảm từ 15.851 xuống 13.281, tức giảm 2.570 người.

Đây cũng là lần tinh gọn bộ máy mạnh tay nhất của Sacombank trong nhiều năm qua, vượt xa mức giảm khoảng 1.300 nhân sự của cả năm 2025.

Hiện tại, lượng nhân viên của Sacombank đã rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Giai đoạn 2017 – 2024, ngân hàng từng duy trì lực lượng lao động hơn 18.000 người, đỉnh điểm vào năm 2019 còn vượt 19.000 người.

Nếu so sánh với thời kỳ hoàng kim 2019, nhân sự Sacombank đã giảm hơn 5.000 người.

Sacombank ghi nhận loạt thay đổi lớn sau khi ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện tại nhà băng từ cuối 2025. Nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới. Sau đó, Sacombank dời địa điểm tổ chức đại hội cổ đông từ TP HCM ra Phú Thọ. Nhà băng này cũng chính thức đổi tên từ Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Sài Gòn Tài Lộc.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) là 2 ngân hàng có quy mô cắt giảm nhân sự lớn tiếp theo trong 3 tháng đầu năm nay. Cụ thể, VIB giảm hơn 240 nhân viên, từ 10.278 xuống 10.036. MB giảm gần 240 nhân viên, từ 18.836 xuống 18.600.

So với đầu năm, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã: BID) tinh giảm hơn 200 nhân sự.

Loạt nhà băng tiếp tục chiêu mộ nhân tài

Trái ngược với sự tinh gọn, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) tăng tốc tuyển thêm người trong quý đầu tiên của năm 2026. Nhà băng từ số lượng nhân viên lên 29.046, tức tăng gần 280 người so với đầu năm.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) cũng đón thêm gần 250 nhân sự. Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) chiêu mộ thêm gần 200 người.

Trong công bố kết quả điều tra mới đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy làn sóng tuyển quân của các tổ chức tín dụng sẽ diễn ra mạnh mẽ trong năm nay.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), làn sóng tuyển dụng gắn liền với triển vọng tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng trong năm 2026, khi nhiều dự báo cho rằng mức tăng có thể đạt trên 15%. Nhu cầu vốn của nền kinh tế đang gia tăng mạnh mẽ để phục vụ đầu tư hạ tầng, mở rộng sản xuất, phát triển công nghệ và thúc đẩy tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng cần tăng cường đội ngũ nhân sự không chỉ để mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn để nâng cao năng lực quản trị và đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống.

Một xu hướng đáng chú ý là nhu cầu lớn về nhân sự kinh doanh và quản lý khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là những phân khúc đang tăng trưởng nhanh, đóng góp ngày càng lớn vào lợi nhuận của nhiều ngân hàng.

Bên cạnh lực lượng kinh doanh, các ngân hàng cũng đang tăng cường tuyển dụng nhân sự chuyên sâu về quản trị rủi ro, trong bối cảnh hệ thống tài chính Việt Nam từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế cao hơn, đặc biệt là Basel III.

Các tiêu chuẩn này đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn về an toàn vốn, quản trị thanh khoản, quản trị rủi ro thị trường và rủi ro vận hành. Vì vậy, nhiều ngân hàng đang đầu tư xây dựng các đội ngũ chuyên gia có năng lực trong các lĩnh vực như quản trị vốn, phân tích rủi ro, tuân thủ và kiểm soát nội bộ.

Song song với đó, quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc nhân sự trong ngành ngân hàng. Các tổ chức tín dụng ngày càng tìm kiếm những nhân sự có kỹ năng số, khả năng phân tích dữ liệu và tư duy công nghệ, bên cạnh kiến thức tài chính truyền thống.

Một đặc điểm nổi bật của thị trường lao động ngân hàng hiện nay là xu hướng nhân sự đa năng. Các ngân hàng ưu tiên những ứng viên có thể kết hợp nhiều kỹ năng khác nhau – từ kinh doanh, công nghệ đến quản trị rủi ro – nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành trong môi trường tài chính ngày càng phức tạp.

Ông Huy cũng cho rằng đây chính là chân dung thế hệ nhân sự ngân hàng mới, những người không chỉ am hiểu tài chính mà còn có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ và thị trường.