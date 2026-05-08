Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang: "HĐQT sẽ kế thừa ý chí của cựu chủ tịch Đào Hữu Huyền"

Ông Lưu Bách Đạt - Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang khẳng định HĐQT mới sẽ kế thừa ý chí và chỉ đạo của Chủ tịch Đào Hữu Huyền.

3 thành viên HĐQT mới của Hoá chất Đức Giang. Ảnh: Hoàng Dung.

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra sáng 8/5, ông Đào Hữu Kha (Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Hóa chất Đức Giang, em trai ông Huyền), ông Nguyễn Quốc Trung (Trưởng phòng dự án Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, kiêm Giám đốc CTCP Công nghiệp Hóa chất Lào Cai) và ông Phạm Duy Tùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang) chính thức trở thành thành viên HĐQT Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lưu Bách Đạt nói 3 thành viên được đề cử vào HĐQT mới đều là những cộng sự lâu năm, đã gắn bó với tập đoàn khoảng 20 năm.

Ban lãnh đạo mới cam kết kế thừa ý chí, chỉ đạo của Chủ tịch cũ (Đào Hữu Huyền) để giữ vững và phát triển tập đoàn. HĐQT mới sẽ hướng tới hoạt động ổn định, minh bạch hơn và hoàn thiện các vấn đề pháp lý để cổ đông yên tâm.

Về vấn đề nhân lực, Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang cho rằng các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm.

“Chủ tịch Huyền đã dành 20 năm qua để đào tạo và xây dựng một đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng đã gắn bó với Đức Giang đúng 20 năm, và rất nhiều cộng sự khác cũng có thâm niên từ 15 đến 20 năm. Đây chính là nguồn lực cốt lõi giúp doanh nghiệp giữ vững sự ổn định và phát triển”, ông Lưu Bách Đạt nhấn mạnh.

Cá nhân vi phạm sẽ tự chi trả tiền xử lý sai phạm

Tại đại hội, cổ đông có chất vấn về việc liên quan tới các rủi ro pháp lý, nguồn tiền xử lý các sai phạm pháp lý sẽ xử lý ra sao, ông Đạt cho rằng đây là việc cá nhân bị khởi tố, vì vậy cá nhân và gia đình các cá nhân phải tự chi trả, công ty sẽ không xử lý vấn đề đó.

“Trừ trường hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty theo kết luận của cơ quan điều tra thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Hiện tại cá nhân phải tự chịu trách nhiệm”, ông Đạt cho biết.

Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang. Ảnh: Hoàng Dung.

Về khai trường 25 và 19B, ông Tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang cho biết, hiện việc khai thác đang dừng để chờ kết luận của cơ quan điều tra. Khi có kết quả mới có thể biết khi nào hoạt động trở lại.

Để đảm bảo sản xuất, doanh nghiệp phải mua ngoài từ các công ty khai thác apatit khác và đặc biệt là nhập khẩu từ Ai Cập và Pakistan. "Nguồn quặng cho sản xuất thì không thiếu nhưng việc nhập khẩu khiến chi phí nguyên liệu tăng hơn so với tự khai thác, ảnh hưởng đến lợi nhuận”, ông Đạt nói.

Về các dự án bất động sản, ông Đạt cho rằng việc thực hiện dự án bất động sản (tòa chung cư, văn phòng) tại Đức Giang là do yếu tố lịch sử. Theo quy định của Nhà nước, nhà máy tại Hà Nội phải di dời khỏi nội thành, dẫn đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất sẵn có.

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định doanh nghiệp hiện chưa có định hướng mở rộng phát triển theo hướng chuyên về bất động sản trong tương lai.