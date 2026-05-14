Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long sắp vượt nhiều ngân hàng về vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Hòa Phát dự kiến vượt 84.400 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) chốt 26/5 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5.

Tỷ lệ thực hiện là 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 10 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT – hiện là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 25,8% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, ông dự kiến nhận về hơn 198 triệu cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát dự kiến tăng từ 76.754 tỷ đồng lên hơn 84.430 tỷ đồng, vượt qua nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank (83.557 tỷ đồng), MBB (80.550 tỷ đồng), VPBank (79.339 tỷ đồng)...

Trước đó, Hòa Phát đã chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 3/6.

Với hơn 7,67 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Công ty dự kiến chi hơn 3.800 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Như vậy, Hoà Phát đã giữ đúng lời hứa với cổ đông khi quay lại trả cổ tức bằng tiền Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT cam kết từ 2026, Hoà Phát sẽ chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông nếu nền kinh tế không có thêm bất ổn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông hỏi doanh nghiệp có thể chia cổ tức tiền mặt lớn hơn 10% hay không, Chủ tịch Trần Đình Long mong các nhà đầu tư thấu hiểu khi Hoà Phát đang ở giai đoạn cao điểm đầu tư cho Dung Quất 2 và các dự án trọng điểm khác.

“Chúng tôi cần tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án, từ đó tạo ra lợi nhuận lớn hơn trong tương lai”, ông Long nói.

Lãi hơn 9.000 tỷ đồng trong quý I

Về tình hình kinh doanh, trong ba tháng đầu năm nay , Hoà Phát ghi nhận 52.900 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 35% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 9.055 tỷ đồng, tăng 170% so với quý I/2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Chủ tịch Trần Đình Long chia sẻ thêm về con số lợi nhuận quý I, trong đó có khoảng 5.200 tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (sản xuất thép) và 3.800 tỷ đồng đến từ việc chuyển nhượng vốn dự án ở khu đô thị Phố Nối (Hưng Yên) cho đơn vị khác có nhiều kinh nghiệm hơn.

Năm 2026, Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và 22.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 33% và 42% so với cùng kỳ. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động, lợi nhuận dự kiến là mức cao nhất trong 5 năm (thấp hơn năm 2021).

Như vậy, sau quý I, Hoà Phát đã thực hiện được 25% kế hoạch doanh thu, 41% mục tiêu lợi nhuận năm đặt ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, quy mô tổng tài sản của Hoà phát đạt 259.327 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản nằm ở tài sản cố định (134.574 tỷ đồng).

Ngoài ra, ông lớn số 1 ngành thép nắm giữ khoảng 35.722 tỷ đồng, tiền và tiền gửi ngân hàng. Nhờ vậy, trong quý I, doanh nghiệp thu về 424 tỷ đồng tiền lãi, tăng 76% so với cùng kỳ trong bối cảnh lãi suất leo thang.

