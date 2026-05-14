Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long sắp vượt nhiều ngân hàng về vốn điều lệ

Hoàng Anh
Vốn điều lệ của Hòa Phát dự kiến vượt 84.400 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) chốt 26/5 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5.

Tỷ lệ thực hiện là 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 10 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT – hiện là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 25,8% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, ông dự kiến nhận về hơn 198 triệu cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát dự kiến tăng từ 76.754 tỷ đồng lên hơn 84.430 tỷ đồng, vượt qua nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank (83.557 tỷ đồng), MBB (80.550 tỷ đồng), VPBank (79.339 tỷ đồng)...

Trước đó, Hòa Phát đã chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 3/6.

Với hơn 7,67 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Công ty dự kiến chi hơn 3.800 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Như vậy, Hoà Phát đã giữ đúng lời hứa với cổ đông khi quay lại trả cổ tức bằng tiền Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT cam kết từ 2026, Hoà Phát sẽ chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông nếu nền kinh tế không có thêm bất ổn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông hỏi doanh nghiệp có thể chia cổ tức tiền mặt lớn hơn 10% hay không, Chủ tịch Trần Đình Long mong các nhà đầu tư thấu hiểu khi Hoà Phát đang ở giai đoạn cao điểm đầu tư cho Dung Quất 2 và các dự án trọng điểm khác.

“Chúng tôi cần tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án, từ đó tạo ra lợi nhuận lớn hơn trong tương lai”, ông Long nói.

Lãi hơn 9.000 tỷ đồng trong quý I

Về tình hình kinh doanh, trong ba tháng đầu năm nay , Hoà Phát ghi nhận 52.900 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 35% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 9.055 tỷ đồng, tăng 170% so với quý I/2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Chủ tịch Trần Đình Long chia sẻ thêm về con số lợi nhuận quý I, trong đó có khoảng 5.200 tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (sản xuất thép) và 3.800 tỷ đồng đến từ việc chuyển nhượng vốn dự án ở khu đô thị Phố Nối (Hưng Yên) cho đơn vị khác có nhiều kinh nghiệm hơn.

Năm 2026, Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và 22.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 33% và 42% so với cùng kỳ. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động, lợi nhuận dự kiến là mức cao nhất trong 5 năm (thấp hơn năm 2021).

Như vậy, sau quý I, Hoà Phát đã thực hiện được 25% kế hoạch doanh thu, 41% mục tiêu lợi nhuận năm đặt ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, quy mô tổng tài sản của Hoà phát đạt 259.327 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản nằm ở tài sản cố định (134.574 tỷ đồng).

Ngoài ra, ông lớn số 1 ngành thép nắm giữ khoảng 35.722 tỷ đồng, tiền và tiền gửi ngân hàng. Nhờ vậy, trong quý I, doanh nghiệp thu về 424 tỷ đồng tiền lãi, tăng 76% so với cùng kỳ trong bối cảnh lãi suất leo thang.

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Tại diễn đàn Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - khẳng định: "Trong kỷ nguyên AI, ngành ngân hàng vốn kinh doanh dựa trên niềm tin và uy tín suốt hàng trăm năm qua, giờ đây cần nỗ lực hơn nữa để khẳng định "vị thế tiên phong trong việc bảo vệ niềm tin số" cho khách hàng". Và việc sử dụng AI hiệu quả, khai thác tối đa lợi ích trong khi giảm thiểu những "mặt tối" của AI, chính là cách thức hữu hiệu để bảo vệ tài sản và sự an tâm của người dùng.

Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP.HCM xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.

Khi nội đô Hà Nội “chạm trần” về giá và cạn quỹ đất, dòng vốn nhạy bén đã nhanh chóng rẽ hướng chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long làm “bến đỗ”. Với kỷ lục 1.000 căn ký thủ tục chỉ sau một tuần ra hàng, siêu đô thị khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng siêu tốc và giá trị sinh thái độc bản giữa lòng di sản.

Dù quý I chịu tác động từ biến động thị trường và một số hoạt động kinh doanh chưa ghi nhận doanh thu như kỳ vọng, VPBankS vẫn giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận kỷ lục hơn 6.450 tỷ đồng cho cả năm. Công ty kỳ vọng các động lực tăng trưởng như cho vay margin, ngân hàng đầu tư và hoạt động đầu tư nguồn vốn sẽ tăng tốc rõ nét từ quý II trở đi.

Trước nguy cơ lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều, các nền tảng số như Facebook, TikTok, nền tảng TMĐT như Lazada… phải cung cấp các tính năng, giải pháp bảo vệ người dùng.

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm.