Vingroup lập công ty robot phẫu thuật, lộ tham vọng với mảng công nghệ y tế

Ngày 13/5, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) công bố thông tin về việc tham gia góp vốn thành lập công ty con mang tên CTCP VinSurgical.

VinSurgical có vốn điều lệ 300 tỷ đồng trong đó Vingroup nắm 51%. VinSurgical sẽ hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực robot phẫu thuật, thiết bị y tế thông minh và giải pháp hỗ trợ y khoa tiên tiến.

Trụ sở chính của doanh nghiệp nằm ở toà nhà văn phòng Symphony, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội.

Động thái thành lập công ty mới cho thấy Vingroup tiếp tục mở rộng hiện diện sang các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là những ngành đòi hỏi hàm lượng nghiên cứu – phát triển lớn.

Hiện tại, trong lĩnh vực y tế, Vingroup đang sở hữu hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Đồng thời doanh nghiệp còn sở hữu VinUni - nơi đào tạo bác sĩ, nghiên cứu lâm sàng và phát triển công nghệ y tế.

Vingroup có bao nhiêu công ty robot?

Trước khi thành lập VinSurgical, Vingroup sở hữu 3 công ty con hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực công nghệ robot với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Tháng 11/2024, CTCP Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics được thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là “sản xuất người máy công nghiệp, người máy thông minh cho các mục đích khác nhau”.

Vốn điều lệ của công ty là 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 51%. Ông Phạm Nhật Vượng góp 39%. 2 con trai của tỷ phú Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Minh Hoàng, mỗi người góp 5%.

Tới tháng 1/2025, CTCP Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy đa năng VinMotion ra đời với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 51%.

Đến tháng 9/2025, Vingroup góp 51% vốn lập CTCP nghiên cứu, phát triển và ứng dụng robot hình người VinDynamics. Công ty này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, VinDynamics dự kiến xây dựng nền tảng người máy đa kịch bản ứng dụng, trước hết tập trung vào các nhu cầu trong gia đình và an ninh để nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm, công nghệ và khả năng vận hành thực tế.

Không chỉ sở hữu nền tảng tài chính và cơ cấu sở hữu rõ ràng, VinRobotics, VinDynamics còn được đặt trong hệ sinh thái sản xuất đa ngành của Vingroup – yếu tố được xem là lợi thế quan trọng khi doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu phát triển robot.

Các nhà máy ô tô của VinFast, hoạt động sản xuất công nghiệp tại VinMetal hay lĩnh vực xây dựng – thi công của VinCons đều là những môi trường có cường độ lao động cao, quy trình phức tạp và nhu cầu tự động hóa lớn. Đây chính là “bãi thử” lý tưởng để robot được triển khai, đánh giá và hoàn thiện trong điều kiện vận hành thực tế.

Việc ứng dụng robot ngay trong các đơn vị thành viên giúp VinRobotics rút ngắn vòng đời phát triển sản phẩm, từ thiết kế, thử nghiệm đến triển khai trên quy mô lớn. Thay vì phải tìm kiếm khách hàng bên ngoài ngay từ đầu, doanh nghiệp có thể từng bước chứng minh hiệu quả tại các nhà máy, công trường và dây chuyền sản xuất nội bộ, đồng thời tích lũy dữ liệu vận hành để tiếp tục cải tiến công nghệ.

Ở góc độ kinh tế, hệ sinh thái sẵn có cũng giúp Vingroup chủ động đầu ra ban đầu cho robot, giảm rủi ro thương mại hóa và tạo nền tảng cho việc mở rộng sản xuất. Khi các giải pháp robot chứng minh được hiệu quả tại VinFast, VinMetal hay VinCons, khả năng nhân rộng sang các lĩnh vực sản xuất khác hoặc thị trường bên ngoài sẽ trở nên khả thi hơn, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang hướng tới mục tiêu sản xuất người máy quy mô công nghiệp từ năm 2026.