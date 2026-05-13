"Nhiều hộ kinh doanh bất an, không muốn giao dịch qua tài khoản ngân hàng"

Lệ Chi
Sau một năm triển khai Nghị quyết 68, nhiều tín hiệu tích cực đã xuất hiện, đặc biệt với các doanh nghiệp lớn và các đại dự án. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh lại dần xuất hiện tâm lý lo âu.

Vẫn coi hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ là đối tượng quản lý

Tại toạ đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68”, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam đánh giá sau một năm thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về tư tưởng và định hướng chính sách.

Tuy nhiên, ông Bình cũng thẳng thắn nói rằng sự hứng khởi là có nhưng nhìn vào thực tế, tác động mang lại nhiều hơn cho doanh nghiệp lớn khi những công trình, đại dự án khởi công vốn hàng trăm ngàn tỷ, thậm chí gần 1 triệu tỷ đồng rất rầm rộ.

Ngược lại, với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân, hộ kinh doanh với hàng triệu thực thể kinh doanh chiếm đến 98% doanh nghiệp hoặc khu vực bán chính thức, không khí tích cực ban đầu đang dần bị thay thế bởi tâm lý lo âu.

Theo ông Bình, nhiều hộ kinh doanh hiện rất lo ngại về các vấn đề liên quan đến thuế, quy định kiểm tra hàng giả, hàng nhái cũng như các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong quá trình kinh doanh.

“Những lo ngại này khiến khu vực kinh tế nhỏ lẻ không còn duy trì được sự hứng khởi như trước, mà bắt đầu xuất hiện tâm lý bất an về khả năng tồn tại trong bối cảnh hiện nay”, ông Bình nói.

TS Lê Duy Bình: 98% doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh đang lo âu

Chẳng hạn như về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, TS Lê Duy Bình cho rằng cách tiếp cận quản lý hiện nay dường như vẫn mang nặng tư duy coi các chủ thể này là đối tượng quản lý, thay vì xem họ là đối tác hoặc khách hàng trong quá trình quản trị quốc gia.

Chính tư duy đó dẫn tới nhiều quy định có thể tạo ra tác động ngược trong thực tế. Một ví dụ được nêu là việc các hộ kinh doanh chia nhỏ quy mô hoạt động để né ngưỡng doanh thu hoặc nghĩa vụ thuế.

“Đây là phản ứng hoàn toàn dễ hiểu dưới tác động của chính sách. Không chỉ hộ kinh doanh, ngay cả các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng có thể lựa chọn duy trì doanh thu dưới ngưỡng quy định để được miễn hoặc giảm thuế. Điều này vô hình trung lại khuyến khích tình trạng “li ti hóa” doanh nghiệp thay vì thúc đẩy họ mở rộng quy mô. Đây là những tác động chính sách cần được tính toán đầy đủ hơn”, ông Bình trăn trở.

Một thực tế khác được Giám đốc Economica Việt Nam đề cập là xu hướng quay trở lại giao dịch tiền mặt. Theo quan sát của ông, nhiều hộ kinh doanh và cơ sở kinh doanh hiện không muốn thực hiện các giao dịch lớn thông qua tài khoản ngân hàng mà chuyển sang giao dịch tiền mặt, thậm chí với những giao dịch trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ông Bình cho rằng đây là hệ quả từ những lo ngại phát sinh trong quá trình thực thi chính sách hiện nay. Xu hướng này có nguy cơ thúc đẩy sự mở rộng trở lại của khu vực kinh tế phi chính thức, đi ngược mục tiêu minh bạch hóa và hiện đại hóa nền kinh tế.

Lo ngại về triển vọng kinh doanh

Trao đổi thêm vấn đề này, TS Lê Xuân Nghĩa nói rằng quy định cá nhân, hộ kinh doanh là 1 tỷ đồng/năm phải nộp thuế chưa phù hợp. Chuyên gia kinh tế dẫn minh chứng quán phở 1 năm doanh thu ít nhất 1,5 - 2 tỷ đồng. Quy định về hoá đơn, chứng từ đầu vào làm cho nhiều hộ kinh tế nhỏ hoang mang, bắt buộc phải có hoá đơn, nếu không thì bị phạt.

Một trong những tác động của chính sách này là tâm lý lo sợ. Nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có xu hướng bảo vệ tài sản, rút tiền mặt ra khỏi ngân hàng. Số liệu dẫn chứng, chỉ 2 tháng đầu năm 2026, số lượng tiền rút ra khỏi các ngân hàng bằng cả năm 2025.

Chưa kể, những trường hợp chủ động tách hộ, chia doanh thu, 2-3 người đứng tên thay vì một chủ, hoặc có những chủ nhà "lách" bằng cách kê khai người thuê phòng là nhân viên có trả lương thay vì thu tiền.

TS Lê Xuân Nghĩa: "Một quán phở bình thường mỗi năm doanh thu đã 1,5-2 tỷ đồng, nhưng các quy định về hóa đơn, chứng từ đầu vào lại khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ hoang mang"

Ông Lê Xuân Nghĩa cũng nói thêm, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong thời gian qua phần nào tạo ra tâm lý thận trọng trong khu vực tư nhân, đặc biệt nhóm nhỏ. Theo ông, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tới 3 nhóm vấn đề lớn gồm: tài chính - kế toán, cạnh tranh không lành mạnh và các quy định liên quan tới môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.

“Nếu hoạt động kiểm tra thiếu tính hỗ trợ và thiên về xử lý vi phạm thì doanh nghiệp sẽ có xu hướng phòng thủ, giữ tiền mặt thay vì mở rộng đầu tư”, ông Nghĩa nhận định.

Ông Bùi Thanh Minh, Phó giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), cũng cho rằng hiệu ứng tích cực từ Nghị quyết 68 đang lan tỏa không đồng đều. Ban đầu cộng đồng doanh nghiệp khá hào hứng, nhưng theo thời gian tâm lý tích cực đã giảm dần.

“Doanh nghiệp lớn hiện vui nhiều hơn doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn khu vực hộ kinh doanh vẫn chưa cảm nhận rõ lợi ích ”, ông Minh nói.

Theo khảo sát của Ban IV, khi hỏi 10 doanh nghiệp thì có tới khoảng 7 doanh nghiệp vẫn mang tâm lý thận trọng hoặc tiêu cực về triển vọng kinh doanh.

Ông Bùi Thanh cho rằng cải cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi tác động được tới lớp doanh nghiệp ở phía dưới, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay vì chỉ tạo thuận lợi cho một nhóm doanh nghiệp lớn.

“Nếu cải cách không đi vào đời sống thực tế của doanh nghiệp, không giúp giảm chi phí tuân thủ thì sẽ không tạo được niềm tin”, Phó giám đốc Văn phòng Ban IV nhấn mạnh.

Kinh tế số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Tại diễn đàn Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - khẳng định: “Trong kỷ nguyên AI, ngành ngân hàng vốn kinh doanh dựa trên niềm tin và uy tín suốt hàng trăm năm qua, giờ đây cần nỗ lực hơn nữa để khẳng định "vị thế tiên phong trong việc bảo vệ niềm tin số" cho khách hàng”. Và việc sử dụng AI hiệu quả, khai thác tối đa lợi ích trong khi giảm thiểu những “mặt tối” của AI, chính là cách thức hữu hiệu để bảo vệ tài sản và sự an tâm của người dùng.

Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP.HCM xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.

Khi nội đô Hà Nội “chạm trần” về giá và cạn quỹ đất, dòng vốn nhạy bén đã nhanh chóng rẽ hướng chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long làm “bến đỗ”. Với kỷ lục 1.000 căn ký thủ tục chỉ sau một tuần ra hàng, siêu đô thị khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng siêu tốc và giá trị sinh thái độc bản giữa lòng di sản.

Dù quý I chịu tác động từ biến động thị trường và một số hoạt động kinh doanh chưa ghi nhận doanh thu như kỳ vọng, VPBankS vẫn giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận kỷ lục hơn 6.450 tỷ đồng cho cả năm. Công ty kỳ vọng các động lực tăng trưởng như cho vay margin, ngân hàng đầu tư và hoạt động đầu tư nguồn vốn sẽ tăng tốc rõ nét từ quý II trở đi.

Trước nguy cơ lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều, các nền tảng số như Facebook, TikTok, nền tảng TMĐT như Lazada… phải cung cấp các tính năng, giải pháp bảo vệ người dùng.

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm.