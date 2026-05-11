Sacombank kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao

Hoàng Anh

Hai cựu lãnh đạo LPBank vừa được Sacombank chiêu mộ vào vị trí chủ chốt trong bối cảnh nhà băng này đang tái cấu trúc bộ máy

Ngày 11/5, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB) trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Ông Lưu Danh Đức, sinh năm 1973 là Thạc sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có 22 năm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong ngành ngân hàng và các tập đoàn lớn.

Trước khi gia nhập Sacombank, ông Đức từng đảm nhiệm các vị trí Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Công nghệ thông tin tại nhiều tổ chức lớn như LPBank, SHB, T&T Group, Sovico, Sun Group, Tasco, VinGroup, VIB...

Ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lưu Danh Đức – Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Viễn thông. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn dắt các tổ chức lớn trong lĩnh vực Viễn thông và Tài chính - Ngân hàng.

Trong quá trình công tác, ông Hải từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo then chốt tại Gtel Mobile và VIB như Giám đốc Marketing, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Khối chiến lược và Chuyển đổi mô hình, Giám đốc Khối vận hành... Gần đây nhất, ông đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc tại LPBank.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp (hiện đang là Giám đốc Khối Quản trị rủi ro) vào Thành viên Ban điều hành phụ trách lĩnh vực Quản lý rủi ro.

Ông Hiệp, sinh năm 1974, bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2006 và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát và quản lý tín dụng.

Sau khi bổ nhiệm, hiện Ban điều hành của Sacombank có tổng cộng 14 thành viên gồm ông Faussier Loic Michel Marc - Quyền Tổng Giám đốc, cùng 11 Phó Tổng Giám đốc và 2 Thành viên Ban điều hành.

Đáng chú ý, ông Loic Faussier từng là Cố vấn cấp cao Ban điều hành tại LPBank. Hay bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng giám đốc Sacombank cũng từng là Phó Tổng giám đốc tại LPBank.

Một nhân vật quan trọng là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Đức Thụy (bầu Thuỵ). Ông gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank (nay là LPBank), sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2022 đến cuối năm 2025.

Đến cuối tháng 12/2025, ông Thuỵ kết thúc nhiệm kỳ tại LPBank và gia nhập Sacombank.

Lợi nhuận Sacombank giảm mạnh

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.106 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ do ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro từ 195 tỷ đồng lên 2.024 tỷ đồng.

Năm 2026, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng tăng 6% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau 3 tháng, Sacombank mới thực hiện được 26% kế hoạch đặt ra.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT cho rằng kế hoạch lợi nhuận năm nay của Sacombank là mức tăng trưởng cũng khá là thận trọng. “Điều này bắt nguồn từ định hướng của ngân hàng trong hoạt động sắp tới, chúng tôi muốn gia tăng mức độ dự phòng nhằm chủ động xử lý nợ xấu và đồng thời tạo một nền tảng trong bối cảnh rủi ro đang gia tăng”, ông Tuệ thông tin.

Lãnh đạo nhà băng cho rằng thay vì chạy theo con số tăng trưởng nóng trong ngắn hạn, thì Sacombank lựa chọn phương án tối ưu là ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tạo một nền tảng tài chính vững chắc hơn trước những biến động khó lường và bất ổn của thị trường.

“Chúng tôi nghĩ rằng là việc này thì không chỉ giúp tối ưu hóa tài sản mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng khả năng chống chịu rủi ro trong dài hạn của Sacombank. Đây cũng là một chiến lược mà của Hội đồng quản trị đã trình bày ở trong phương hướng cũng như là chiến lược phát triển trong giai đoạn sắp tới của Sacombank”, ông Tuệ nhấn mạnh.

