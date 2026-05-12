Hé lộ doanh nghiệp chi 1.600 tỷ đầu tư nhà máy điện mặt trời 80 MW

Lệ Chi
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời An Giang, với tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.

Một dự án điện mặt trời của Sao Mai Group đi vào vận hành
Theo quyết định, dự án có công suất thiết kế 80 MW, được triển khai trên diện tích khoảng 62 ha tại xã Núi Cấm. Trong đó, khu vực bố trí tấm pin quang điện khoảng 59 ha, đất hạ tầng kỹ thuật khoảng 0,4 ha, còn lại 2,55 ha dành cho giao thông nội bộ và hành lang kỹ thuật.

Dự án nhằm sản xuất điện từ năng lượng mặt trời để cung cấp vào lưới điện quốc gia, góp phần bổ sung nguồn điện và đảm bảo an ninh cung cấp điện cho tỉnh An Giang.

Về quy mô thiết bị, dự án dự kiến lắp đặt 135.616 tấm pin PV công suất 740 Wp, sử dụng công nghệ N-type i-TopCon hiệu suất cao. Hệ thống còn bao gồm 32 bộ inverter trung tâm công suất 2.500 kW và 16 máy biến áp trung thế công suất 5.100 kVA.

Đáng chú ý, dự án tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) quy mô 8 MW/16 MWh với 4 bộ thiết bị, đáp ứng yêu cầu lưu trữ tối thiểu 10% công suất trong 2 giờ theo quy hoạch điện lực quốc gia...

Tổng vốn đầu tư của dự án được ước tính gần 1.600 tỷ đồng, tương đương 59,8 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 30%, tương đương khoảng 474 tỷ đồng, phần còn lại 70% (khoảng 1.105 tỷ đồng) dự kiến được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Theo kế hoạch, giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng dự kiến diễn ra từ quý II/2026 đến quý II/2028. Dự án dự kiến khởi công vào quý III/2028, hoàn thành xây dựng vào quý III/2029 và vận hành thương mại vào quý IV/2029.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và được xem xét hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như chính sách miễn giảm tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

Theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng và đấu nối điện, đồng thời thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định trước khi triển khai.

Sao Mai tiền thân là Công ty liên doanh kiến trúc tỉnh An Giang, được thành lập vào năm 1988. Đến năm 1997, theo xu hướng mở cửa hội nhập của nền kinh tế lúc bấy giờ, các cán bộ chủ chốt đã tách ra thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.

Khởi điểm từ một doanh nghiệp nhỏ có nhân sự chưa đến 50 người, vốn điều lệ 905 triệu đồng, đến nay, Sao Mai được biết đến là tập đoàn đa ngành, phủ sóng ở các lĩnh vực như bất động sản, thủy sản, sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng từ cá tra, năng lượng tái tạo…

Trong lĩnh vực năng lượng, cuối năm 2017, doanh nghiệp đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 1,07 MWp, đánh dấu bước đi đầu tiên trong chiến lược phát triển năng lượng sạch.

Đến giai đoạn 2019-2020, Sao Mai tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư khi lần lượt vận hành thương mại các nhà máy điện mặt trời tại Long An công suất 50 MWp và tại An Giang công suất 210 MWp.

Gần đây nhất, vào tháng 11/2025, tập đoàn này cho biết đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư nhà máy điện mặt trời công suất 50 MW tại xã Xà Phiên, thuộc Cần Thơ, tiếp tục mở rộng hiện diện trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

