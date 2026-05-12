BVBank kinh doanh ra sao khi tham gia thị trường kinh doanh vàng miếng?

BVBank đang nằm trong top 8 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất ngành và vượt trần quy định của Ngân hàng Nhà nước.

BVBank được cấp phép kinh doanh vàng miếng

Theo công bố mới đây, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã chứng khoán: BVB) đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động mua bán vàng miếng.

Theo giấy phép, BVBank được triển khai kinh doanh vàng miếng tại trụ sở chính đặt ở tòa nhà HM Town, địa chỉ số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận cho 5 chi nhánh của BVBank tham gia hoạt động này, gồm: chi nhánh Bắc Sài Gòn tại địa chỉ 580 Lũy Bán Bích (TP HCM), chi nhánh Đà Nẵng tại 267-269 Nguyễn Văn Linh, chi nhánh Khánh Hòa tại 240 Thống Nhất (Nha Trang), chi nhánh Cần Thơ tại 135H-135Y Trần Hưng Đạo và chi nhánh Hà Nội tại 109 Xã Đàn.

Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký, được cấp trên cơ sở các quy định mới tại Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung ban hành trong năm 2025.

Việc BVBank gia nhập thị trường giúp số lượng đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng tiếp tục mở rộng. Hiện nay, cả nước có khoảng 38 tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này, gồm 22 ngân hàng và 16 doanh nghiệp vàng bạc đá quý.

Trong nhóm ngân hàng được cấp phép hiện có nhiều tên tuổi lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, ACB, MB, Sacombank và Techcombank,.... Ở khối doanh nghiệp, các thương hiệu nổi bật gồm SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu.

Ảnh minh họa: SJC.

Tính đến giữa tháng 4/2026, Ngân hàng Nhà nước đã nhận thêm hồ sơ từ 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường.

Tại cuộc họp báo chiều 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), cho biết việc xét duyệt hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng được thực hiện chặt chẽ. Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng sẽ giúp tăng nguồn cung, góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới.

Theo Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cơ chế độc quyền vàng miếng được xóa bỏ. Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng là 50.000 tỷ. Các đơn vị này phải trong danh sách đang được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán kim loại quý, không bị xử phạt hoặc đã khắc phục xong nếu vi phạm.

BVBank nằm trong top 8 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2026, BVBank ghi nhận khoản lãi trước thuế đạt 215 tỷ đồng và lãi sau thuế 172 tỷ đồng, đều tăng khoảng 170% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ tăng trưởng thu nhập hoạt động và cải thiện biên lãi thuần.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 785 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng mở rộng và chi phí vốn được kiểm soát. Tổng thu nhập hoạt động theo đó tăng 61% lên 898 tỷ đồng.

Ở mảng ngoài lãi, diễn biến có sự phân hóa rõ rệt. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục đóng góp tích cực với mức lãi 52 tỷ đồng, tăng gần 58%.

Lãi từ chứng khoán đầu tư đảo chiều, đạt 440 triệu đồng so với mức lỗ cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác tăng đột biến lên 80 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 1 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của quý đầu năm.

Chi phí hoạt động của BVBank cũng tăng mạnh 41% lên 468 tỷ đồng, phản ánh việc ngân hàng tiếp tục đầu tư cho mở rộng hoạt động. Tuy vậy, nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng nhanh hơn, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn đạt 430 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng nhẹ 5% lên 215 tỷ đồng, qua đó khiến lợi nhuận trước thuế dừng ở mức 215 tỷ đồng song cũng đã tăng mạnh gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Với kết quả lãi trước thuế 215 tỷ đồng, ngân hàng đã thực hiện 31% chỉ tiêu đề ra.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 16/4, Tổng Giám đốc BVBank Lý Hoài Văn chia sẻ bản thân mong muốn con số lợi nhuận trong 5 năm tới phải đạt trên 1.000 tỷ đồng, tức là đạt quy mô 4 chữ số.

“Năm 2026 sẽ là năm bản lề, phải đầu tư mạnh vào công nghệ, hạ tầng core banking, do đó cần mức tăng trưởng lợi nhuận hợp lý để dành nguồn lực cho đầu tư dài hạn 5 - 10 năm tới”, ông Văn nói.

Cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của BVBank là gần 136.900 tỷ đồng, tăng 3% sau 3 tháng. Chất lượng tài sản của BVBank có dấu hiệu chịu áp lực khi nợ xấu của ngân hàng tăng nhẹ 1,7% lên 2.166 tỷ đồng. Trong đó tới 1.739 tỷ đồng là nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5).

Nợ có khả năng mất vốn tại BVBank chiếm tới hơn 80% tổng dư nợ xấu. Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2026.

Với dư nợ cho vay khách hàng trên 79.200 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu của BVBank tại cuối quý I/2026 đạt 3,11%, nhích so với mức 3,1% tại ngày đầu năm. Dù vậy, đây vẫn là mức vượt trần 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ này cũng khiến BVBank nằm trong top 8 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu lớn nhất ngành.

Phân tích dư nợ cho vay theo ngành cho thấy, trong tổng hơn 79.200 tỷ đồng, có khoảng 29.200 tỷ (chiếm 34%) là dư nợ cho vay bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô xe máy và xe có động cơ, tăng 3.600 tỷ đồng sau 3 tháng, tức tăng 14%.

Dư nợ cho vay bất động sản cũng chiếm tỷ trọng lớn với hơn 23.800 tỷ đồng, chiếm 30% tổng dư nợ.

Đây cũng là hai mảng cho vay nhiều nhất của BVBank. Những ngành nghề khác có dư nợ cho vay khoảng vài nghìn tỷ đồng.

Chi tiết dư nợ cho vay của BVBank theo ngành nghề, tập trung 2 mảng là bán lẻ và bất động sản. Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2026.

Hiện BVBank đang trích lập 1.127 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tại cuối quý I, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại BVBank đạt 45,7%, và nằm trong top 7 các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ thấp nhất ngành.