close Đăng nhập

VPBankS bứt tốc ra sao để chinh phục kế hoạch lợi nhuận hơn 6.450 tỷ đồng?

Yến Linh
Yến Linh

Dù quý I chịu tác động từ biến động thị trường và một số hoạt động kinh doanh chưa ghi nhận doanh thu như kỳ vọng, VPBankS vẫn giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận kỷ lục hơn 6.450 tỷ đồng cho cả năm. Công ty kỳ vọng các động lực tăng trưởng như cho vay margin, ngân hàng đầu tư và hoạt động đầu tư nguồn vốn sẽ tăng tốc rõ nét từ quý II trở đi.

VPBankS bứt tốc ra sao để chinh phục kế hoạch lợi nhuận hơn 6.450 tỷ đồng?

Vay margin – Động lực chính cho tăng trưởng

Quý I/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu nhiều biến động trước tác động từ bất ổn địa chính trị và môi trường lãi suất cao, khiến VN-Index có thời điểm giảm mạnh trong tháng 3. Bối cảnh này tạo áp lực đáng kể lên hoạt động đầu tư và biên lợi nhuận của các công ty chứng khoán, trong đó có VPBankS – công ty .

Tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư và công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, ông Nhâm Hà Hải, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX), khẳng định kết quả quý I “nằm trong dự liệu”. Theo đó, lãnh đạo VPBankS cho biết công ty vẫn giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận tham vọng năm 2026 hơn 6.450 tỷ đồng, và kỳ vọng các động lực tăng trưởng sẽ tăng tốc rõ nét hơn từ quý II trở đi.

picture1.png
KQKD Quý I của VPBankS (Ảnh: VPBankS)

Theo lãnh đạo VPBankS, mảng cho vay ký quỹ (margin) tiếp tục đóng vai trò là trụ cột tăng trưởng quan trọng nhất trong năm nay. Hiện dư nợ margin của công ty đã đạt khoảng 38.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Với đà tăng hiện tại, VPBankS đặt mục tiêu đưa quy mô dư nợ margin lên khoảng 50.000 tỷ đồng vào cuối năm 2026.

Động lực tăng trưởng này đặt trong bối cảnh thanh khoản thị trường chứng khoán đang cải thiện rõ nét, cùng với xu hướng dòng tiền cá nhân quay trở lại khi mặt bằng lãi suất ổn định hơn và dự kiến giảm dần vào cuối năm. Điều đó sẽ mở ra dư địa lớn cho hoạt động cho vay ký quỹ, đặc biệt đối với các công ty chứng khoán sở hữu lợi thế mạnh về nguồn vốn và năng lực huy động như VPBankS.

Ngoài ra, VPBankS còn được hỗ trợ bởi khả năng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ hệ sinh thái VPBank. Trước đó, công ty đã huy động thành công các khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô lớn, tạo nền tảng tài chính cho chiến lược mở rộng hoạt động margin cũng như gia tăng hiệu quả đầu tư trong năm 2026.

Song song với tăng trưởng dư nợ cho vay, VPBankS cũng đang đẩy mạnh hiện diện trên thị trường. Sau khi lần đầu lọt top 10 thị phần môi giới HoSE trong quý IV/2025 và tiếp tục duy trì vị trí này trong quý I năm nay, công ty hướng tới mục tiêu chiếm khoảng 5% thị phần HoSE trong năm 2026. Việc mở rộng tệp khách hàng cá nhân và gia tăng quy mô giao dịch sẽ tiếp tục tạo thêm dư địa tăng trưởng cho doanh thu margin trong các quý còn lại của năm.

picture2.png
Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của VPBankS (Ảnh: VPBankS)

Mảng IB được kỳ vọng bứt tốc từ quý II

Bên cạnh margin, mảng ngân hàng đầu tư (IB) cũng được xem là động lực tăng trưởng của VPBankS trong năm nay. Theo ban lãnh đạo công ty, doanh thu từ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu sẽ bắt đầu ghi nhận rõ nét từ quý II, thay vì tập trung vào quý đầu năm.

Sự phục hồi dần của thị trường trái phiếu doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tư vấn của các công ty chứng khoán, trong đó có VPBankS. Sau giai đoạn tái cấu trúc và hoàn thiện hành lang pháp lý, thị trường đang ghi nhận tín hiệu cải thiện về thanh khoản, cũng như nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp. Với lợi thế hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp từ VPBank và đối tác chiến lược SMBC, cùng năng lực phân phối và tư vấn với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, VPBankS được đánh giá có nhiều cơ hội mở rộng thị phần trong mảng này.

VPBankS đặt mục tiêu tư vấn phát hành khoảng 35.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026. Tuy nhiên, ngay trong quý II, CEO VPBankS cho biết đã ghi nhận lượng trái phiếu phát hành dự kiến tư vấn quy mô khoảng 60.000 tỷ đồng đến từ các doanh nghiệp lớn.

“Chúng tôi đang lập kế hoạch triển khai tư vấn, bảo lãnh và phân phối. Doanh thu quý II dự kiến sẽ ghi nhận một lượng lớn phí tư vấn và phân phối từ con số 60.000 tỷ này”, CEO VPBankS cho biết.

Không chỉ dừng ở hoạt động tư vấn và phân phối, VPBankS còn kỳ vọng tối ưu hiệu quả hoạt động đầu tư nguồn vốn. Theo CEO VPBankS, trong quý I, lượng vốn huy động từ các khoản vay hợp vốn quốc tế, với quy mô 200 triệu USD được dẫn dắt bởi SMBC, chưa được giải ngân hết do thị trường chưa có nhiều cơ hội đầu tư phù hợp.

Tuy nhiên, khi nguồn cung trái phiếu mới gia tăng từ quý II cùng với hoạt động IB khởi sắc, VPBankS sẽ có điều kiện phân bổ nguồn vốn vào các tài sản có lợi suất cao hơn. Đây được xem là yếu tố có thể giúp doanh thu đầu tư cải thiện mạnh trong các quý cuối năm, đồng thời tạo thêm động lực để công ty hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Với sự cộng hưởng từ ba động lực chính gồm cho vay margin, IB và đầu tư nguồn vốn, ban lãnh đạo VPBankS khẳng định kế hoạch lợi nhuận hơn 6.450 tỷ đồng cho năm 2026 là khả thi. Thậm chí, trong kịch bản thị trường thuận lợi hơn dự kiến, VPBankS kỳ vọng kết quả thực tế có thể vượt mục tiêu đã trình cổ đông.

Tin liên quan

Từ khóa:

#VPBankS #lợi nhuận #tăng trưởng ngân hàng #kế hoạch tài chính #chiến lược kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Dữ liệu

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

SHB lãi trước thuế hơn 4.600 tỷ đồng trong quý I

SHB lãi trước thuế hơn 4.600 tỷ đồng trong quý I

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm.

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng của Agribank lên tích cực

Ngày 5/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức Ba2 và Đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức b1.

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Từ giải pháp tài chính đến hành trình hơn 15 năm FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng

Trong hơn 15 năm qua, FE CREDIT kiên trì triển khai các hoạt động cộng đồng theo định hướng dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế. Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, doanh nghiệp còn hướng đến trở thành một phần trong đời sống của khách hàng, từ hỗ trợ sinh kế đến tiếp sức học tập, góp phần đồng hành cùng người lao động trên hành trình phát triển bền vững.

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển khu vực tam nông, cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp trong năm 2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng thận trọng điều chỉnh kế hoạch, đồng hành định hướng ổn định thị trường

Ngân hàng thận trọng điều chỉnh kế hoạch, đồng hành định hướng ổn định thị trường

Trước chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng trở lại, các ngân hàng được yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hệ thống. Điều này đang dẫn tới việc nhiều nhà băng chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng tài sản.

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.