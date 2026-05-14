Hue Legacy Residence: Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản trung tâm Huế

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Năm 2025, Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40,6%, tổng thu từ du lịch vượt 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4%. Quý I/2026, thành phố Huế đã đón hơn 1,9 triệu lượt khách, tăng 31,3% và doanh thu đạt 4.478,7 tỷ đồng, tăng 71,4%, cho thấy hiệu quả khai thác du lịch đang được nâng cao. Dự án Hue Legacy Residence tọa lạc trên quỹ đất "vàng" tại phường An Cựu, lưng tựa núi Ngự Bình, mặt hướng sông An Cựu, kết nối nhanh chóng với trung tâm hành chính và quần thể di sản Huế. Hue Legacy Residence có kiến trúc lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu sang trọng, kết hợp hài hòa với nét thanh lịch của Huế, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của thành phố. Chủ đầu tư dự án Hue Legacy Residence giới thiệu bộ sưu tập Legacy Collection với số lượng giới hạn chỉ 42 căn nhà phố, pháp lý vững chắc, sở hữu lâu dài và hạ tầng tiện ích đồng bộ.

Du lịch tăng tốc, kích hoạt lực cầu mới cho bất động sản trung tâm

Năm 2025, Huế ghi nhận bước ngoặt quan trọng khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia, đón hơn 6,3 triệu lượt khách (tăng 61,5% so với năm trước), trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt (tăng 40,6%). Tổng thu từ du lịch vượt 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4%, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về quy mô và chất lượng chi tiêu. Động lực tăng trưởng đến từ hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng với 67 hoạt động đặc sắc được tổ chức tại Huế.

Ngành du lịch Huế bước vào chu kỳ tăng trưởng cao và đi vào chiều sâu

Bước sang năm 2026, Huế đặt mục tiêu đón 7-7,5 triệu lượt khách và khoảng 15.000 tỷ đồng doanh thu. Ngay trong quý I/2026, thành phố đã đón hơn 1,9 triệu lượt khách (tăng 31,3%) và doanh thu đạt 4.478,7 tỷ đồng (tăng 71,4%). Sự gia tăng mạnh mẽ của doanh thu, vượt xa tốc độ tăng trưởng lượng khách, phản ánh hiệu quả khai thác du lịch đang được nâng cao, thúc đẩy nhu cầu đối với các mô hình lưu trú, thương mại và dịch vụ tại khu vực trung tâm.

Thị trường bất động sản trung tâm Huế cũng ghi nhận sự dịch chuyển rõ ràng về lực cầu, đặc biệt gia tăng mạnh ở phân khúc nhà ở thương mại có khả năng khai thác kinh doanh và lưu trú. Tuy nhiên, nguồn cung tại khu vực này chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch, khiến thị trường thiếu vắng các dự án được phát triển bài bản, có khả năng hấp thụ dòng tiền từ du lịch và dịch vụ.

Hue Legacy Residence: Quỹ hàng giới hạn tại lõi trung tâm Huế

Hue Legacy Residence nổi lên như một dự án đáng chú ý, đáp ứng các tiêu chí cốt lõi về vị trí trung tâm, giá trị kiến trúc đặc sắc, số lượng giới hạn và tiềm năng khai thác. Dự án tọa lạc trên quỹ đất “vàng” tại phường An Cựu, với địa thế “Hoàng Long” lưng tựa núi Ngự Bình, mặt hướng sông An Cựu, mang lại không gian cảnh quan hiếm có và lợi thế phong thủy. Khu vực này cũng là trung tâm dân cư sầm uất, kết nối nhanh chóng với trung tâm hành chính, tiện ích thương mại - dịch vụ và quần thể di sản Huế qua các trục giao thông huyết mạch. Từ Hue Legacy Residence, cư dân và du khách chỉ mất vài phút di chuyển đến Kinh thành Huế và các điểm du lịch lớn.

Sức hút của Hue Legacy Residence còn đến từ giá trị nội tại, trước hết thể hiện qua ngôn ngữ kiến trúc lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu sang trọng, kết hợp hài hòa với nét thanh lịch, hoài cổ đặc trưng của Huế.

Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng phát triển du lịch của thành phố Huế – đề cao trải nghiệm có chiều sâu và giá trị văn hóa. Những không gian lưu trú mang tính thẩm mỹ cao và hài hòa với cảnh quan di sản luôn có lợi thế trong việc thu hút du khách và gia tăng thời gian lưu trú..

Bên cạnh yếu tố kiến trúc mỗi căn nhà phố tại Hue Legacy Residence được thiết kế tối ưu cho khai thác kinh doanh, đảm bảo hiệu quả khai thác, giúp tối đa dòng tiền cho chủ sở hữu. Cấu trúc 4 tầng và 1 tum và sở hữu tới 3 mặt thoáng tạo điều kiện lý tưởng cho hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ, từ kinh doanh, showroom - trưng bày, nhà hàng, cafe đến lưu trú như homestay, boutique hotel…

Nhà phố Hue Legacy Residence được ví như “thỏi nam châm” hút dòng tiền giữa lòng thành phố di sản

Bộ sưu tập giới hạn và tiềm năng đầu tư dài hạn

Bên cạnh đó, Hue Legacy Residence còn sở hữu những yếu tố gia tăng giá trị như pháp lý vững chắc, sở hữu lâu dài; hạ tầng tiện ích nội khu đồng bộ; cảnh quan xanh trong lành…Chủ đầu tư dự án giới thiệu bộ sưu tập Legacy Collection với số lượng giới hạn chỉ 42 căn nhà phố. Sự khan hiếm này không chỉ khẳng định vị thế chủ nhân mà còn là bảo chứng cho tiềm năng khai thác, gia tăng giá trị và tính thanh khoản trong dài hạn.

Trong chiến lược phát triển đô thị gắn với du lịch, Huế hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, bền vững và giàu bản sắc. Điều này đồng nghĩa, các sản phẩm bất động sản trung tâm phải hài hòa với cảnh quan, tôn trọng di sản và đóng góp vào hệ sinh thái dịch vụ chung.

Ở góc nhìn đó, Hue Legacy Residence đang trở thành một phần của cấu trúc đô thị mới - nơi mỗi bước phát triển đều gắn với chiều sâu văn hóa và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Giới đầu tư nhận định, khi du lịch tiếp đà tăng trưởng và nhu cầu dịch vụ ngày càng đa dạng, những tài sản trung tâm, có khả năng khai thác linh hoạt và mang bản sắc riêng như Hue Legacy Residence sẽ trở thành điểm hội tụ của dòng tiền.