Nợ xấu hàng loạt ngân hàng vượt trần quy định, bộ đệm dự phòng mỏng đi

Những ngân hàng đang có tỷ lệ nợ xấu ở mức cao, vượt trần quy định 3% cũng đang là những nhóm có bộ đệm dự phòng ở mức thấp nhất trong ngành.

9 ngân hàng đối diện áp lực tỷ lệ nợ xấu vượt trần quy định

Bức tranh tài sản của ngành ngân hàng trong quý I/2026 đang cho thấy áp lực ngày càng rõ nét khi nợ xấu tăng diện rộng tại nhiều tổ chức tín dụng. Sau giai đoạn tăng trưởng tín dụng mạnh để hỗ trợ phục hồi kinh tế, nhiều khoản vay bắt đầu bước vào giai đoạn “kiểm định chất lượng” thực chất hơn, kéo theo áp lực phân loại nợ và trích lập dự phòng gia tăng.

Thống kê của VietTimes cho thấy, tỷ lệ nợ xấu tại nhiều ngân hàng tại cuối tháng 3/2026 vượt trần 3% theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng NCB đang dẫn đầu với 7,25%. Điều này được hiểu là trung bình cứ 100 đồng cho vay, có tới hơn 7 đồng của NCB là nợ xấu (gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn).

Dù vậy nếu so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu của NCB đã giảm 1,38 điểm % và trở thành 6 trong 27 ngân hàng được thống kê có tỷ lệ nợ xấu cải thiện.

Thực tế, tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng NCB có xu hướng giảm đáng kể từ năm 2024 đến nay sau khi ngân hàng này thực hiện tái cơ cấu quyết liệt, với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ các khoản giải ngân mới, song song với tích cực thu hồi hàng nghìn tỷ đồng nợ cũ.

Trở lại với bảng xếp hạng tỷ lệ nợ xấu, đứng thứ hai trong danh sách là Ngân hàng Sacombank với tỷ lệ nợ xấu đạt 6,62%. So với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đã tăng thêm 0,21 điểm %, phản ánh áp lực xử lý tồn đọng tài sản cũ chưa hoàn toàn kết thúc.

Nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu vượt mức trần 3% còn có PGBank (4,03%), OCB (3,69%), VPBank (3,58%), Saigonbank (3,52%), VietBank (3,35%), BVBank (3,11%) và Eximbank (3,07%). Đây đều là những ngân hàng quy mô nhỏ hoặc tầm trung.

Trong khi đó, Vietcombank vẫn đang là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành, với 0,62% tại cuối quý I/2026. Tuy nhiên nếu so với đầu năm, tỷ lệ này đã tăng 0,04 điểm %.

Sự thay đổi này đến từ việc số dư nợ xấu của Vietcombank tăng từ 9.670 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 10.868 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 12%. Mức tăng này mạnh hơn mức tăng 5% của quy mô tín dụng (đạt 1,75 triệu tỷ đồng).

Bên cạnh Vietcombank, các ngân hàng quốc doanh còn lại là VietinBank và BIDV cũng duy trì chất lượng nợ xấu ở mức tốt, lần lượt đạt 1,02% và 1,76%.

Một số ngân hàng vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp như ABBank (0,85%), ACB (0,97%), Techcombank (1,09%), VietABank (1,29%), MB (1,42%), Nam A Bank (1,82%), LPBank (1,84%).

Nếu xét về tốc độ tăng trưởng tỷ lệ nợ xấu, PGBank là trường hợp đáng chú ý khi chứng kiến mức tăng 1,67 điểm % lên mức 4,03%. Đây cũng là 1 trong 8 nhà băng có tỷ lệ nợ xấu vượt mức trần 3%.

Nguyên nhân của sự thay đổi này là do nợ xấu của PGBank tăng vọt 64% lên gần 1.800 tỷ đồng, với mức tăng chủ yếu từ nợ nhóm 3. Trong khi đó mẫu số - là tổng dư nợ cho vay giảm 3% về 47.000 tỷ đồng.

Ngân hàng này hiện có hơn 1.000 tỷ nợ xấu đã bán cho VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng hơn một nửa (556 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, những ngân hàng chịu áp lực gia tăng tỷ lệ nợ xấu trong quý đầu năm là Bac A Bank (tăng 0,73 điểm %), SaigonBank (tăng 0,56 điểm %), TPBank (tăng 0,56 điểm %) và SHB (tăng 0,48 điểm %).

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu mỏng đi

Không chỉ có tỷ lệ nợ xấu vượt trần quy định, top 8 những ngân hàng nói trên đa số cũng đang đối diện với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đang mỏng đi.



Nói thêm, tỷ lệ bao phủ nợ xấu càng cao (> 100%) cho thấy ngân hàng đã trích lập dự phòng dồi dào, có khả năng xử lý nợ xấu tốt mà ít ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Theo thống kê, tỷ lệ bao phủ nợ xấu bình quân toàn hệ thống ngân hàng giảm từ 83,3% cuối năm 2025 xuống còn 74,9% vào cuối quý I/2026. Điều này đồng nghĩa “bộ đệm” dự phòng của nhiều ngân hàng đã mỏng đi đáng kể chỉ sau một quý.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2026.

Ngân hàng Quốc dân (NCB) không những có tỷ lệ nợ xấu cao nhất ngành, mà còn đang là nhà băng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp nhất, với 18,1% tại cuối tháng 3/2026.

Saigonbank cũng tiếp tục nằm trong nhóm có tỷ lệ bao phủ mỏng khi chỉ còn 29,3%, trong khi PGBank giảm còn 31,1%.

Một số ngân hàng khác chứng kiến bộ đệm dự phòng ở mức thấp dưới 50% như Eximbank, VIB, VietBank, BVBank và HDBank.

Với nhóm này, phần dư nợ rủi ro chưa được bảo vệ bằng dự phòng vẫn còn lớn, khiến năng lực chống chịu tổn thất trong tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sinh lời ở các kỳ tới cùng tiến độ xử lý tài sản bảo đảm.

Ở chiều ngược lại, Vietcombank vẫn duy trì vị thế là ngân hàng có “bộ đệm” dự phòng dày nhất hệ thống với tỷ lệ bao phủ lên tới 253,4%, dù đã giảm nhẹ so với cuối năm trước. VietinBank cũng là điểm sáng khi nâng tỷ lệ bao phủ từ 158,8% lên 167,2%.

Việc tỷ lệ bao phủ suy giảm phản ánh áp lực trích lập dự phòng ngày càng lớn của ngân hàng trong bối cảnh chất lượng tài sản đi xuống. Khi nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy dự phòng, khả năng chống chịu của ngân hàng trước các cú sốc tín dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Đây cũng là lý do nhiều ngân hàng bắt đầu thận trọng hơn trong chiến lược tín dụng thời gian gần đây, đặc biệt với các phân khúc có hệ số rủi ro cao như bất động sản, cho vay tiêu dùng hoặc khách hàng doanh nghiệp có dòng tiền yếu.