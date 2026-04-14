Lộ diện ngân hàng trả lương "khủng" nhất hiện nay, vượt mặt VietinBank, BIDV, MB, Vietcombank

Báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy HSBC Việt Nam dẫn đầu hệ thống ngân hàng về mức lương bình quân nhân viên, dù lợi nhuận trước thuế sụt giảm so với cùng kỳ.

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với hơn 4.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 7% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Thu nhập lãi thuần năm ngoái ghi nhận giảm 5% xuống 5.949 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ cũng giảm 5% về 853 tỷ đồng. 2 nguồn thu chủ lực trên cùng suy giảm kéo biên lợi nhuận đi xuống.

Thông tin về thu nhập nhân viên HSBC Việt Nam.

Đáng chú ý, dù lợi nhuận suy giảm nhưng HSBC Việt Nam vẫn tăng chi cho nhân sự. Tổng chi cho quỹ lương và các khoản thu nhập khác trong năm 2025 đạt khoảng 1.295 tỷ đồng, tăng 7% so với năm liền trước.

Tính đến cuối năm ngoái, nhà băng này có 1.400 nhân viên. Với số lượng nhân sự này, tiền lương bình quân đạt 676 triệu đồng/năm/người, tương đương khoảng 56 triệu đồng/tháng/người, cao hơn năm 2024 là 3 triệu đồng/tháng/người. Tính thu nhập bình quân (bao gồm lương, thưởng và phúc lợi) lên tới khoảng 925 triệu đồng/năm/người, tương đương khoảng 77 triệu đồng/tháng/người.

Với mức chi trả trên, HSBC đang bỏ xa nhiều ngân hàng thương mại như VietinBank , BIDV, Vietcombank.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của 27 ngân hàng niêm yết, trong năm ngoái, chi phí trung bình cho nhân viên mỗi tháng khoảng 35 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ và gấp hơn 4 lần so với một người lao động trung bình tại Việt Nam (8,3 triệu đồng/tháng).

Chi phí cho nhân viên ngân hàng bao gồm cả lương, thưởng phụ cấp và những chi phí khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...

Nhóm lương thưởng của nhân viên trong nhóm Big4 (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank) tiếp tục thống trị bảng xếp hạng. Một số ngân hàng cổ phần như MB, Techcombank, SHB tiếp tục nằm ở những vị trí cao.

Trong năm 2025, VietinBank dẫn đầu về mức độ chịu chi cho nhân viên, mức chi bình quân cho nhân viên hàng tháng là hơn 53,6 triệu đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, tương ứng với mức tăng thêm 9,7 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ năm 2024.

BIDV giữ vị trí á quân trên bảng xếp hạng về mức độ chịu chi cho nhân viên, dẫn trước MB với chi phí bình quân nhân viên hàng tháng là 50,9 triệu đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm ngoái, số nhân viên của BIDV vượt 29.200 người, tăng hơn 270 nhân viên so với đầu năm.

MB đứng thứ ba trong danh sách, với số nhân viên tính đến cuối năm 2025 là hơn 18.800 người, tăng gần 200 người so với đầu năm. Năm ngoái, chi phí nhân viên bình quân được cải thiện lên 49,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Trong khi đó, Techcombank đứng vị trí thứ 4 với chi phí bình quân ở mức 48,3 triệu đồng/tháng, giảm nhẹ so với năm 2024.

Xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là Vietcombank với chi phí bình quân cho nhân viên là 47,7 triệu đồng/tháng, cải thiện 11% so với cùng kỳ năm 2024. Tại ngày 31/12/2025, nhà băng này có hơn 23.400 người giảm khoảng 850 người so với đầu năm.