Hà Nội sẽ quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng

Hà Nội định hướng sắp xếp, quy hoạch đồng bộ toàn bộ khu vực ngoài đê sông Hồng theo mô hình đô thị xanh, sáng tạo, gắn với bảo đảm an toàn thoát lũ, nâng cấp hạ tầng và cải thiện sinh kế người dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với UBND TP Hà Nội ban hành thông báo kết luận về phương án bảo đảm an toàn thủy lực, thoát lũ sông Hồng đoạn thực hiện dự án Trục đại lộ sông Hồng, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu vực ngoài đê theo hướng đồng bộ, lâu dài.

Theo kết luận, các cơ quan đã thống nhất đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, coi đây là trục không gian xanh trung tâm, kết hợp chức năng cảnh quan, thương mại, dịch vụ, văn hóa và đô thị gắn với đổi mới sáng tạo. Việc điều chỉnh phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu phòng, chống lũ.

Đáng chú ý, thành phố sẽ từng bước di dời, sắp xếp và quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê theo thiết kế tổng thể, đồng bộ không gian hai bên sông. Quá trình này phải gắn với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải thiện môi trường sống và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân.

Các làng nghề truyền thống như Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức được xác định tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử. Thành phố định hướng phát triển các khu vực này thành không gian du lịch trải nghiệm, kinh tế sáng tạo, đồng thời cải thiện điều kiện sống, hạ tầng và cảnh quan môi trường.

Kết luận cũng nêu rõ yêu cầu bảo vệ quỹ đất nông nghiệp sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hạn chế tình trạng xây dựng tự phát gây phá vỡ không gian ven sông và tiềm ẩn rủi ro thoát lũ.

Về giải pháp kỹ thuật, các cơ quan thống nhất phương án tiếp cận dựa trên mô hình thủy lực hiện đại, đảm bảo an toàn lũ, xác định rõ cao độ xây dựng, không gian thoát lũ và nghiên cứu các phương án công trình như đập dâng trên sông Hồng và sông Đuống. Đồng thời, quy hoạch phải tính đến tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và yêu cầu cảnh báo, ứng phó thiên tai.

Ngoài ra, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc trong các kịch bản bất lợi nhất, bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị, bảo tồn cảnh quan và an toàn phòng chống lũ.

Việc quy hoạch lại khu vực ngoài đê sông Hồng được xác định không chỉ nhằm đảm bảo an toàn thoát lũ mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô trong giai đoạn tới.

