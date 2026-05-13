Giá vàng SJC giảm, chênh với vàng thế giới 15,2 triệu đồng/lượng

Tiến Dũng

Sáng 13/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 12/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng 12/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với ngày 12/5.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/5 giao dịch ở mức 4.709 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.379 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (12/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, đà giảm này xuất phát từ việc dữ liệu lạm phát của Mỹ nóng hơn dự kiến, trực tiếp dập tắt hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Theo báo cáo mới nhất, chỉ số lạm phát tiêu dùng (CPI) tại Mỹ đã tăng tốc lên mức 3,8% trong tháng 4, vượt dự báo 3,7% của thị trường và xác lập mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Nguyên nhân chủ chốt được xác định là do chi phí năng lượng leo thang mạnh mẽ, hệ quả trực tiếp từ các cuộc xung đột chưa hồi kết tại Trung Đông. Trước thực trạng này, giới đầu tư hiện nghiêng về kịch bản Fed sẽ giữ nguyên lãi suất từ nay đến cuối năm, thậm chí thị trường đã bắt đầu đặt cược vào một đợt tăng lãi suất mới có thể diễn ra vào tháng 4 năm sau.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố các biện pháp khẩn cấp mới, tập trung vào việc bình ổn giá thịt bò và xăng dầu.

Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực điều tiết, giá dầu thô vẫn ghi nhận chuỗi tăng điểm trong 3 phiên liên tiếp khi tiến trình đàm phán chấm dứt chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục rơi vào bế tắc.

Sự đình trệ trên bàn ngoại giao đang khiến nỗi lo về một cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát kéo dài trở thành tâm điểm bao trùm thị trường tài chính toàn cầu.

Giá Bitcoin giảm 0,4%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (13/05), giá Bitcoin duy trì trạng thái giằng co quanh ngưỡng 81.092 USD/BTC, giảm nhẹ 0,4% trong 24 giờ qua. Áp lực điều chỉnh này xuất hiện ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số lạm phát (CPI) tháng 4 chạm mức 3,8%, cao nhất trong vòng 3 năm.

So với mức giá của 7 ngày trước (81.353 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm nhẹ 0,3%. Mặc dù chuỗi tăng trưởng theo tuần đã bị ngắt quãng, Bitcoin vẫn thể hiện sự lỳ lợm đáng kinh ngạc trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc tái khởi động các chiến dịch quân sự tại eo biển Hormuz.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn ghi nhận mức bứt phá ấn tượng 14,3% so với mức ghi nhận một tháng trước (70.930 USD/BTC). Hiệu suất tăng trưởng hai con số trong vòng 30 ngày qua, bất chấp những rung lắc dữ dội từ chiến sự và các báo cáo kinh tế vĩ mô tiêu cực, đã xác lập một mặt bằng giá mới vững chắc trên vùng 80.000 USD.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 173 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.624 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.

VPBankS bứt tốc ra sao để chinh phục kế hoạch lợi nhuận hơn 6.450 tỷ đồng?

Dù quý I chịu tác động từ biến động thị trường và một số hoạt động kinh doanh chưa ghi nhận doanh thu như kỳ vọng, VPBankS vẫn giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận kỷ lục hơn 6.450 tỷ đồng cho cả năm. Công ty kỳ vọng các động lực tăng trưởng như cho vay margin, ngân hàng đầu tư và hoạt động đầu tư nguồn vốn sẽ tăng tốc rõ nét từ quý II trở đi.

Meta, TikTok và Lazada siết nội dung do AI tạo ra

Trước nguy cơ lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều, các nền tảng số như Facebook, TikTok, nền tảng TMĐT như Lazada… phải cung cấp các tính năng, giải pháp bảo vệ người dùng.

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

SHB lãi trước thuế hơn 4.600 tỷ đồng trong quý I

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm.

Tổng giám đốc OCB nói gì khi gửi đơn từ nhiệm?

"Điều khiến tôi tự hào nhất, bên cạnh những con số tăng trưởng, là việc chúng tôi đã cùng nhau xây dựng được một nền tảng đủ vững, một đội ngũ đủ mạnh và một tinh thần sẵn sàng thay đổi để đi xa hơn", ông Phạm Hồng Hải nói.

Hệ thống giao dịch SSI lại gặp sự cố

Hệ thống giao dịch SSI lại gặp sự cố

Hệ thống giao dịch của Chứng khoán SSI sáng 11/5/2026 tiếp tục gặp sự cố kết nối, làm gián đoạn hoạt động đăng nhập và giao dịch của nhiều nhà đầu tư trên nền tảng iBoard.