Giá vàng SJC giảm, chênh với vàng thế giới 15,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 13/5 niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 12/5.

Sáng 13/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 12/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng 12/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với ngày 12/5.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/5 giao dịch ở mức 4.709 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.379 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (12/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, đà giảm này xuất phát từ việc dữ liệu lạm phát của Mỹ nóng hơn dự kiến, trực tiếp dập tắt hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Theo báo cáo mới nhất, chỉ số lạm phát tiêu dùng (CPI) tại Mỹ đã tăng tốc lên mức 3,8% trong tháng 4, vượt dự báo 3,7% của thị trường và xác lập mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Nguyên nhân chủ chốt được xác định là do chi phí năng lượng leo thang mạnh mẽ, hệ quả trực tiếp từ các cuộc xung đột chưa hồi kết tại Trung Đông. Trước thực trạng này, giới đầu tư hiện nghiêng về kịch bản Fed sẽ giữ nguyên lãi suất từ nay đến cuối năm, thậm chí thị trường đã bắt đầu đặt cược vào một đợt tăng lãi suất mới có thể diễn ra vào tháng 4 năm sau.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố các biện pháp khẩn cấp mới, tập trung vào việc bình ổn giá thịt bò và xăng dầu.

Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực điều tiết, giá dầu thô vẫn ghi nhận chuỗi tăng điểm trong 3 phiên liên tiếp khi tiến trình đàm phán chấm dứt chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục rơi vào bế tắc.

Sự đình trệ trên bàn ngoại giao đang khiến nỗi lo về một cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát kéo dài trở thành tâm điểm bao trùm thị trường tài chính toàn cầu.

Giá Bitcoin giảm 0,4%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (13/05), giá Bitcoin duy trì trạng thái giằng co quanh ngưỡng 81.092 USD/BTC, giảm nhẹ 0,4% trong 24 giờ qua. Áp lực điều chỉnh này xuất hiện ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số lạm phát (CPI) tháng 4 chạm mức 3,8%, cao nhất trong vòng 3 năm.

So với mức giá của 7 ngày trước (81.353 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm nhẹ 0,3%. Mặc dù chuỗi tăng trưởng theo tuần đã bị ngắt quãng, Bitcoin vẫn thể hiện sự lỳ lợm đáng kinh ngạc trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc tái khởi động các chiến dịch quân sự tại eo biển Hormuz.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn ghi nhận mức bứt phá ấn tượng 14,3% so với mức ghi nhận một tháng trước (70.930 USD/BTC). Hiệu suất tăng trưởng hai con số trong vòng 30 ngày qua, bất chấp những rung lắc dữ dội từ chiến sự và các báo cáo kinh tế vĩ mô tiêu cực, đã xác lập một mặt bằng giá mới vững chắc trên vùng 80.000 USD.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 173 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.624 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.