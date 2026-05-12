Điểm danh loạt nhà thầu quen mặt tại các dự án của Tổng công ty Điện lực miền Nam

Tổng công ty Điện lực miền Nam liên tục mời thầu xây lắp đường dây, trạm biến áp và cung cấp vật tư thiết bị điện. Kết quả cho thấy một nhóm doanh nghiệp quen mặt thay nhau xuất hiện tại các dự án.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) quản lý lưới điện phân phối từ 110kV trở xuống và kinh doanh bán điện tại các tỉnh, thành phía Nam.

Thống kê của VietTimes cho thấy trong khoảng 4 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền Nam là chủ đầu tư và là bên mời thầu của hàng loạt dự án, công trình điện.

Kết quả công bố trúng thầu cho thấy nhiều cái tên “quen mặt” đứng riêng lẻ, hoặc liên danh để dự thầu. Ngoài ra, mức tiết kiệm so với giá gói thầu tại các gói thầu của Tổng Công ty Điện lực miền Nam là khá thấp. Phần lớn các gói thầu trúng chỉ giảm khoảng vài trăm triệu đồng trở xuống so với giá dự toán, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm phổ biến từ 0,1% đến 0,4%.

Những cái tên 'chiếm sóng' mảng cung cấp dây dẫn, cáp quang và phụ kiện lưới điện

Ở dự án mua sắm tập trung vật tư thiết bị gồm dây dẫn, cáp quang và phụ kiện lưới điện 110kV cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 2/2026, Tổng công ty Điện lực miền Nam liên tiếp triển khai nhiều gói thầu (chia nhỏ dự án) với quy mô hàng chục tỷ đồng/gói.

Kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố vào tháng 4/2026 cho thấy Gói 1 Mua sắm dây dẫn, cáp quang và phụ kiện lưới điện 110kV cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 2 năm 2026-G1 tại cùng dự án có 2 nhà thầu tham dự, với phần thắng thuộc về Liên danh RGE gồm: Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật RGE, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dây và Cáp điện Đại Long.

Giá trúng thầu đạt khoảng 54 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 170 triệu đồng so với giá dự toán, tức giảm 0,3%. Đơn vị còn lại là CTCP Xây lắp và Thiết bị Đại An xếp thứ hai nên không được lựa chọn.

Ở gói 2 tại cùng dự án, Liên danh TT-EE gồm Công ty TNHH Dây và Cáp điện Trường Thịnh và CTCP Kỹ thuật - Thương mại E.E trúng thầu với giá 60,92 tỷ đồng trong bối cảnh có 4 nhà thầu cạnh tranh.

Nếu so với giá dự toán ban đầu là 61,1 tỷ đồng thì giá bỏ thầu của Liên danh TT-EE tiết kiệm được 200 triệu đồng, tức giảm 0,3%.

Ba nhóm nhà thầu không trúng thầu đợt này gồm: Liên danh CTCP Cáp điện Thịnh Phát - CTCP Giải pháp Dịch vụ Trường Việt; Liên danh CTCP Xây lắp và Thiết bị Đại An - CTCP Dây cáp điện Việt Thái; cùng CTCP Đầu tư và Thương mại - HK.

Tại gói 3 cùng nhóm dự án, Liên danh CTCP Đầu tư và Thương mại - HK và Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dây và Cáp điện Đại Long (gọi tắt là Liên danh HK) đã trúng thầu với giá 62,39 tỷ đồng, giảm khoảng 200 triệu đồng so với giá gói thầu 62,59 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 0,3%.

Liên danh còn lại là CTCP Cáp điện Thịnh Phát - CTCP Giải pháp Dịch vụ Trường Việt bị loại do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

Liên danh CTCP Cáp điện Thịnh Phát - CTCP Giải pháp Dịch vụ Trường Việt tham gia dự thầu tại cả 6 gói thầu mua sắm tập trung vật tư thiết bị cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 2/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam nhưng đều thất bại.

Tương tự tại gói 4: Mua sắm dây dẫn, cáp quang và phụ kiện lưới điện 110kV cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 2 năm 2026-G4, có sự tham gia của 4 nhà thầu.

Trong đó, CTCP Đầu tư và Thương mại - HK là đơn vị trúng thầu với giá 54,24 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 160 triệu đồng so với giá gói thầu 54,40 tỷ đồng, tương ứng mức tiết kiệm gần 0,3%.

Ba đơn vị không được lựa chọn gồm những cái tên quen thuộc: Liên danh CTCP Cáp điện Thịnh Phát - CTCP Giải pháp Dịch vụ Trường Việt; Liên danh Công ty TNHH Dây và Cáp điện Trường Thịnh - CTCP Kỹ thuật - Thương mại E.E; cùng Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu điện và Cơ khí Đà Nẵng.

Đối với gói 5 của dự án này, CTCP Xây lắp và Thiết bị Đại An vượt qua hai đối thủ để trúng thầu với giá 57,15 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 170 triệu đồng so với giá gói thầu.

Kết quả cho thấy CTCP Đầu tư và Thương mại - HK cùng Liên danh CTCP Cáp điện Thịnh Phát - CTCP Giải pháp Dịch vụ Trường Việt không được lựa chọn.

Còn tại gói 6, Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu điện và Cơ khí Đà Nẵng vượt qua 3 đối thủ để trúng thầu với giá 56,09 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 180 triệu đồng so với giá gói thầu 56,27 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp tham gia dự thầu gói số 6 tiếp tục là những cái tên quen thuộc như liên danh CTCP Cáp điện Thịnh Phát - CTCP Giải pháp Dịch vụ Trường Việt; liên danh Công ty TNHH Dây và Cáp điện Trường Thịnh - CTCP Kỹ thuật - Thương mại E.E; cùng CTCP Đầu tư và Thương mại - HK.

Như vậy, tại dự án mua sắm tập trung vật tư thiết bị gồm dây dẫn, cáp quang và phụ kiện lưới điện 110kV cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 2/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, các nhà thầu tham gia đều là những đối thủ không lạ gì nhau, gồm: CTCP Đầu tư và Thương mại - HK, Công ty TNHH Dây và Cáp điện Trường Thịnh, CTCP Kỹ thuật - Thương mại E.E, CTCP Cáp điện Thịnh Phát hay Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu điện và Cơ khí Đà Nẵng.

Những doanh nghiệp "quen mặt" xuất hiện dày đặc trong các gói thầu đầu tư xây dựng đợt 2/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam ở phân khúc cung cấp vật tư dây dẫn, cáp quang và phụ kiện lưới điện 110kV. Mức giảm giá loanh quanh dưới 200 triệu đồng, tương ứng tiết kiệm khoảng 0,3% cho ngân sách.

Một chi tiết đáng quan tâm khác là tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu từ 1 đến 6 khá mỏng. Trong đa số trường hợp, mức giảm giá sau đấu thầu chỉ loanh quanh dưới 200 triệu đồng, tương ứng giảm quanh mức 0,3% so với giá trị gói thầu.



Một số doanh nghiệp kể trên cũng xuất hiện tại nhiều gói thầu khác của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.



Chẳng hạn tại Gói 2: Mua sắm dây dẫn, cáp quang và phụ kiện lưới điện 110kV cho các công trình công trình đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2026 tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh miền Tây 1, kết quả lựa chọn nhà thầu công bố tháng 2/2026 bên được lựa chọn là CTCP Đầu tư và Thương mại - HK (là bên trúng Gói 3 và Gói 4 đã đề cập ở trên).

Giá trúng thầu của Công ty HK đợt này là 51,4 tỷ đồng, giảm gần 300 triệu đồng so với giá gói (54,7 tỷ), tức thấp hơn 0,4%.

Doanh nghiệp trượt thầu cũng là những không lạ gì nhau: CTCP Kỹ thuật - Thương mại E.E và Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu điện và Cơ khí Đà Nẵng.

Những cái tên quen mặt ở mảng cung cấp trạm biến áp

Mảng cung cấp trạm biến áp 110kW cũng ghi nhận nhiều doanh nghiệp thường xuyên xuất hiện, đó là CTCP Pisa, CTCP Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin, CTCP Điện Công Nghiệp Hà Nội và CTCP Ứng Dụng Giải Pháp và Công Nghệ Việt Nam.

Tại Gói 5: Mua sắm VTTB Trạm biến áp 110kV cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 2 năm 2026-G5, có 3 nhà thầu tham gia là CTCP Pisa, CTCP Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin và CTCP Điện Công Nghiệp Hà Nội.

Kết quả công bố tháng 3/2026 cho thấy Pisa là bên thắng thầu với mức giá tiết kiệm gần 0,3%, tương đương giảm 143 triệu đồng so với giá thầu 51,27 tỷ đồng.

Hai bên còn lại thua thầu với lý do được công bố là "Áp dụng Quy trình 2, không đánh giá".

Một trạm biến áp 110kV do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư. Ảnh: EVNSPC.

Hay tại Gói 4: Mua sắm VTTB Trạm biến áp 110kV cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 2 năm 2026-G4, CTCP Điện Công Nghiệp Hà Nội và CTCP Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin cũng một lần nữa xuất hiện.

Song kết quả cho thấy CTCP Điện Công Nghiệp Hà Nội là bên trúng thầu với giá gần 53,9 tỷ đồng. Trong khi giá gói thầu là 54 tỷ đồng, tức giảm 100 triệu đồng.



Còn CTCP Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin và CTCP Ứng Dụng Giải Pháp Và Công Nghệ Việt Nam trượt thầu.

Gói 8 của cùng dự án cung cấp Trạm biến áp 110kV có 3 nhà thầu nộp hồ sơ. Hai trong đó đã được đề cập ở trên là CTCP Ứng Dụng Giải Pháp Và Công Nghệ Việt Nam và CTCP Pisa. Bên còn lại là CTCP ENTEC Kỹ thuật Năng lượng.



Kết quả, CTCP Ứng Dụng Giải Pháp Và Công Nghệ Việt Nam đã trúng thầu với giá 61,7 tỷ đồng. Mức giá này giảm chưa tới 200 triệu đồng so với giá gói thầu đưa ra, tương ứng giảm 0,3%.

Những doanh nghiệp "quen mặt" xuất hiện trong các gói thầu của Tổng Công ty Điện lực miền Nam ở phân khúc cung cấp Trạm biến áp 110kV. Nguồn: PV thống kê.

Ở diễn biến khác, một số gói thầu do Tổng Công ty Điện lực miền Nam mời thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ.

Cụ thể, hồi tháng 3/2026, Liên danh CTCP Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sang Phương Nam và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Đăng là đơn vị duy nhất tham gia dự thầu tại Gói 6.1 thuộc dự án Đường dây 110kV từ trạm 220kV Cà Mau 2 - Trần Văn Thời (mạch 2).

Kết quả cho thấy liên danh này cũng trúng Gói thầu 6.1 với giá 76,76 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 130 triệu đồng so với giá dự toán 76,89 tỷ đồng, tương ứng mức tiết giảm khoảng 0,1%.​

Thống kê sơ bộ của VietTimes cho thấy trong khoảng 1 năm trở lại đây, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã mời thầu hơn 200 gói thầu thuộc nhiều dự án. Kết quả tổng giá trị giao thầu lên đến hàng nghìn tỷ đồng.