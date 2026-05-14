Giá vàng SJC giảm về 165 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới gần 16 triệu đồng

Tiến Dũng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 14/5 niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm 13/5.

Sáng 14/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm 13/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 13/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 13/5.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/5 giao dịch ở mức 4.694 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.382 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (13/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục đà trượt dốc, chính thức thủng mốc 4.700 USD/ounce. Đây là phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp khi bóng ma lạm phát tại Mỹ quay trở lại, củng cố kỳ vọng về một lộ trình thắt chặt tiền tệ quyết liệt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Dữ liệu vừa công bố cho thấy chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 4 của Mỹ đã tăng tốc với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022. Nguyên nhân chủ chốt được xác định là do sự đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí năng lượng phi mã, hệ quả trực tiếp từ cuộc chiến Mỹ - Iran đang diễn biến phức tạp.

Báo cáo này như bồi thêm "đòn giáng" mạnh vào thị trường sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố hôm thứ Ba chạm ngưỡng 3,8% – mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Trước thực trạng lạm phát "nóng" hơn dự kiến, giới đầu tư hiện đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí bắt đầu đặt cược vào một đợt tăng lãi suất bổ sung trước khi năm 2026 khép lại.

Mặc dù vàng vốn được coi là công cụ phòng hộ lạm phát hàng đầu, nhưng kỳ vọng lãi suất neo cao trong thời gian dài (Higher for Longer) đang gây áp lực nặng nề lên loại tài sản không sinh lời này.

Bên cạnh áp lực kinh tế, mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thị trường đang nín thở chờ đợi các tín hiệu về một thỏa thuận thương mại mong manh cũng như các bước tiến mới trong việc giải quyết xung đột vùng Vịnh, những yếu tố sẽ trực tiếp định hình dòng tiền toàn cầu trong giai đoạn tới.

Giá Bitcoin giảm 1,7%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (14/05), giá Bitcoin ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh, dao động quanh ngưỡng 79.584 USD/BTC, sụt giảm 1,7% trong 24 giờ qua.

Áp lực bán tháo bùng phát ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 4 tăng vọt với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022, bồi thêm đòn giáng vào tâm lý nhà đầu tư sau báo cáo CPI 3,8% trước đó.

So với mức giá của 7 ngày trước (81.116 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm 1,9%. Chuỗi tăng trưởng ấn tượng trong tuần đã chính thức bị ngắt quãng khi thị trường chuyển trọng tâm quan sát sang chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn duy trì mức bứt phá 7% so với mức ghi nhận một tháng trước (74.393 USD/BTC).

Mặc dù biên độ tăng trưởng đã bị thu hẹp đáng kể sau các nhịp điều chỉnh gần đây, nhưng việc Bitcoin vẫn neo cao hơn gần 7% so với tháng trước - giai đoạn xung đột Mỹ - Iran bắt đầu bùng phát cho thấy khả năng xác lập mặt bằng giá mới bền vững.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 182 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.594 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Tại diễn đàn Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - khẳng định: “Trong kỷ nguyên AI, ngành ngân hàng vốn kinh doanh dựa trên niềm tin và uy tín suốt hàng trăm năm qua, giờ đây cần nỗ lực hơn nữa để khẳng định "vị thế tiên phong trong việc bảo vệ niềm tin số" cho khách hàng”. Và việc sử dụng AI hiệu quả, khai thác tối đa lợi ích trong khi giảm thiểu những “mặt tối” của AI, chính là cách thức hữu hiệu để bảo vệ tài sản và sự an tâm của người dùng.

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park "giải cứu" giấc mơ sống xanh của cư dân TP.HCM

Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP.HCM xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.

Hơn 1.000 căn tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được bán trong 1 tuần

Khi nội đô Hà Nội “chạm trần” về giá và cạn quỹ đất, dòng vốn nhạy bén đã nhanh chóng rẽ hướng chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long làm “bến đỗ”. Với kỷ lục 1.000 căn ký thủ tục chỉ sau một tuần ra hàng, siêu đô thị khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư nhờ hạ tầng siêu tốc và giá trị sinh thái độc bản giữa lòng di sản.

VPBankS bứt tốc ra sao để chinh phục kế hoạch lợi nhuận hơn 6.450 tỷ đồng?

Dù quý I chịu tác động từ biến động thị trường và một số hoạt động kinh doanh chưa ghi nhận doanh thu như kỳ vọng, VPBankS vẫn giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận kỷ lục hơn 6.450 tỷ đồng cho cả năm. Công ty kỳ vọng các động lực tăng trưởng như cho vay margin, ngân hàng đầu tư và hoạt động đầu tư nguồn vốn sẽ tăng tốc rõ nét từ quý II trở đi.

Meta, TikTok và Lazada siết nội dung do AI tạo ra

Trước nguy cơ lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều, các nền tảng số như Facebook, TikTok, nền tảng TMĐT như Lazada… phải cung cấp các tính năng, giải pháp bảo vệ người dùng.

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

SHB lãi trước thuế hơn 4.600 tỷ đồng trong quý I

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm.