Giá vàng SJC giảm về 165 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới gần 16 triệu đồng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 14/5 niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm 13/5.

Sáng 14/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm 13/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 13/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 13/5.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/5 giao dịch ở mức 4.694 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.382 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (13/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục đà trượt dốc, chính thức thủng mốc 4.700 USD/ounce. Đây là phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp khi bóng ma lạm phát tại Mỹ quay trở lại, củng cố kỳ vọng về một lộ trình thắt chặt tiền tệ quyết liệt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Dữ liệu vừa công bố cho thấy chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 4 của Mỹ đã tăng tốc với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022. Nguyên nhân chủ chốt được xác định là do sự đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí năng lượng phi mã, hệ quả trực tiếp từ cuộc chiến Mỹ - Iran đang diễn biến phức tạp.

Báo cáo này như bồi thêm "đòn giáng" mạnh vào thị trường sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố hôm thứ Ba chạm ngưỡng 3,8% – mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Trước thực trạng lạm phát "nóng" hơn dự kiến, giới đầu tư hiện đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí bắt đầu đặt cược vào một đợt tăng lãi suất bổ sung trước khi năm 2026 khép lại.

Mặc dù vàng vốn được coi là công cụ phòng hộ lạm phát hàng đầu, nhưng kỳ vọng lãi suất neo cao trong thời gian dài (Higher for Longer) đang gây áp lực nặng nề lên loại tài sản không sinh lời này.

Bên cạnh áp lực kinh tế, mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thị trường đang nín thở chờ đợi các tín hiệu về một thỏa thuận thương mại mong manh cũng như các bước tiến mới trong việc giải quyết xung đột vùng Vịnh, những yếu tố sẽ trực tiếp định hình dòng tiền toàn cầu trong giai đoạn tới.

Giá Bitcoin giảm 1,7%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (14/05), giá Bitcoin ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh, dao động quanh ngưỡng 79.584 USD/BTC, sụt giảm 1,7% trong 24 giờ qua.

Áp lực bán tháo bùng phát ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 4 tăng vọt với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022, bồi thêm đòn giáng vào tâm lý nhà đầu tư sau báo cáo CPI 3,8% trước đó.

So với mức giá của 7 ngày trước (81.116 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm 1,9%. Chuỗi tăng trưởng ấn tượng trong tuần đã chính thức bị ngắt quãng khi thị trường chuyển trọng tâm quan sát sang chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn duy trì mức bứt phá 7% so với mức ghi nhận một tháng trước (74.393 USD/BTC).

Mặc dù biên độ tăng trưởng đã bị thu hẹp đáng kể sau các nhịp điều chỉnh gần đây, nhưng việc Bitcoin vẫn neo cao hơn gần 7% so với tháng trước - giai đoạn xung đột Mỹ - Iran bắt đầu bùng phát cho thấy khả năng xác lập mặt bằng giá mới bền vững.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 182 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.594 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.