Xả súng tại văn phòng ICE Texas: Một người chết, ông Trump thề trấn áp “khủng bố”

Một vụ xả súng xảy ra tại Văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở Dallas, bang Texas, khiến 1 người bị giam giữ thiệt mạng và 2 người khác nguy kịch, song không có đặc vụ ICE nào bị thương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức cam kết sẽ mạnh tay đối phó với điều ông gọi là “khủng bố cánh tả cực đoan” sau vụ việc gây chấn động này.

Theo giới chức, nghi phạm được xác định là Joshua Jahn, 29 tuổi. Người này đã nổ súng từ trên mái một tòa nhà đối diện văn phòng ICE trước khi được phát hiện tử vong do vết thương tự gây ra. Hiện trường cho thấy nhiều vỏ đạn có dòng chữ “ANTI-ICE” (chống ICE) viết bằng bút xanh.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết, 3 nạn nhân là những người bị giam giữ bên trong một xe chở phạm nhân đang đỗ tại khu vực cổng an ninh. Bộ Ngoại giao Mexico xác nhận một trong số những người bị thương là công dân nước họ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi vụ tấn công là “hành động ghê tởm”, đồng thời cáo buộc các chính trị gia Dân chủ đã góp phần “kích động bạo lực nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật”. Ông tuyên bố sẽ ký sắc lệnh hành pháp trong tuần này để “dẹp bỏ các mạng lưới khủng bố nội địa”.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trả lời Fox News, khẳng định sẽ tuyển thêm đặc vụ và tăng cường an ninh cho tất cả cơ sở ICE trên toàn quốc. Bà mô tả nghi phạm là “kẻ ác” và chỉ trích các nghị sĩ Dân chủ “bôi nhọ lực lượng thực thi pháp luật”.

Phó Tổng thống J.D. Vance cũng lên án Jahn là “phần tử cực đoan bạo lực cánh tả”, đồng thời cho biết còn có bằng chứng cho thấy động cơ chính trị phía sau vụ tấn công. Ông nhấn mạnh: “Anh có thể không đồng ý với chính sách nhập cư của ông Donald Trump, nhưng nếu lời lẽ chính trị của anh khuyến khích bạo lực chống lại lực lượng thực thi pháp luật, thì anh đáng bị xuống địa ngục”.

Người em trai của Jahn, Noah, bị sốc khi biết anh mình liên quan đến vụ việc, cho rằng trước đó Jahn không bộc lộ quan điểm chính trị mạnh mẽ hay thù hằn với ICE. Hồ sơ công khai cho thấy Jahn từng có tiền án liên quan đến ma túy và được đăng ký là cử tri độc lập.

FBI mô tả vụ việc ở Dallas là “hành vi bạo lực có chủ đích”. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào một cơ sở ICE ở Texas trong vài tháng gần đây, sau vụ nổ súng vào một cảnh sát bên ngoài trung tâm giam giữ ở Alvarado hồi tháng 7.

