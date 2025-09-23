Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi phái đoàn Quốc hội Mỹ thúc đẩy hợp tác “mang tính xây dựng”

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân kêu gọi các nghị sĩ Quốc hội Mỹ có những “biện pháp mang tính xây dựng và thực tiễn” nhằm cải thiện quan hệ quân sự giữa 2 nước. Ngày 22/9, một phái đoàn lưỡng đảng đã gặp ông Đổng và Phó Thủ tướng Hà Lập Phong, một ngày sau khi họ hội kiến Thủ tướng Lý Cường tại Bắc Kinh.

Ông Đổng nói: “Tôi hy vọng các nghị sĩ Quốc hội có thể loại bỏ những yếu tố gây rối và đưa ra các biện pháp mang tính xây dựng, thực tiễn, góp phần cải thiện quan hệ quân sự giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác Mỹ - Trung. Hai bên cần duy trì kênh liên lạc quân sự thông suốt và thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững bằng những hành động cụ thể”.

Trong khi đó, ông Hà Lập Phong nhấn mạnh với các nghị sĩ Mỹ rằng cuộc điện đàm gần đây giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt nền tảng cho sự phát triển ổn định trong quan hệ song phương.

Ông nói: “Trung Quốc và Mỹ có không gian hợp tác rộng lớn và nhiều lợi ích chung. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ cùng Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng, để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững”.

Ông Hà cũng kêu gọi phái đoàn Mỹ góp phần xây dựng kênh liên lạc và đóng vai trò tích cực trong phát triển chung của hai nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của các nghị sĩ Hạ viện Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2019. Trước đó, một phái đoàn thượng nghị sĩ từng tới Trung Quốc vào năm 2023, còn Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines (bang Montana) đã tới Bắc Kinh hồi tháng 3, gặp Thủ tướng Lý Cường và Phó Thủ tướng Hà Lập Phong.

Phái đoàn Hạ viện lần này do ông Adam Smith, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện kiêm cựu chủ tịch ủy ban, dẫn đầu. Tham gia còn có các nghị sĩ Dân chủ ông Ro Khanna và bà Chrissy Houlahan, cùng nghị sĩ Cộng hòa Michael Baumgartner. Dự kiến đoàn sẽ ở lại Trung Quốc đến ngày 25/9.

Hai nước đang nỗ lực khôi phục kênh liên lạc quân sự sau khi Bắc Kinh đình chỉ vào năm 2022. Trong cuộc gặp với ông Đổng, ông Adam Smith khẳng định phái đoàn sẵn sàng “mở kênh liên lạc” về hòa bình và an ninh. Ông Đổng đáp rằng ông hy vọng chuyến thăm sẽ giúp Mỹ hiểu rõ hơn về Trung Quốc và quân đội nước này.

Trong cuộc gặp với ông Hà, phái đoàn Mỹ cũng thảo luận về ảnh hưởng của thuế quan đối với thương mại song phương, các rào cản phi thuế quan mà Bắc Kinh áp đặt với doanh nghiệp Mỹ, cũng như yêu cầu Trung Quốc có “biện pháp thực chất” nhằm ngăn chặn dòng chảy fentanyl. Ngoài ra, đoàn còn nêu quan ngại về việc Trung Quốc hạn chế khai thác và chế biến đất hiếm, và bàn về các cuộc đàm phán liên quan đến tương lai của ứng dụng TikTok thuộc sở hữu Trung Quốc.

