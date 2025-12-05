Vướng loạt vi phạm, Chứng khoán Mirae Asset liên tục nhận án phạt từ Uỷ ban Chứng khoán

Vướng loạt vi phạm nghiệp vụ, Công ty CP chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt tiền 700 triệu đồng. Đây là lần thứ hai trong năm nay, đơn vị này bị cơ quan quản lý xử phạt.

Cụ thể, Mirae Asset Việt Nam bị phạt tổng cộng 700 triệu đồng, do có 6 vi phạm.

Một là phạt 250 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo đầy đủ thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ của 2 công ty là Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến (bản công bố thông tin ngày 25/10/2024) và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (bản công bố thông tin ngày 18/11/2024).

Các bản công bố thông tin này chưa nêu thông tin cụ thể của mục đích phát hành trái phiếu gồm thông tin về chương trình, dự án đầu tư, cụ thể tình trạng pháp lý và các rủi ro đầu tư của chương trình, dự án.

Hai là phạt 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ. Cụ thể, tại một số thời điểm, Mirae Asset giải ngân ký quỹ cho khách hàng mua một số mã chứng khoán không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ.

Ba là phạt 125 triệu đồng đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại một số thời điểm, Mirae Asset giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Bốn là phạt 150 triệu đồng đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Mirae Asset tính giá trị rủi ro thị trường của một số mã cổ phiếu chưa chính xác tại báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2024 và bán niên soát xét năm 2025.

Năm là phạt 55 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Tại báo cáo tài chính giữa niên độ 2025, Mirae Asset ghi nhận giao dịch phát sinh với công ty mẹ Mirae Asset Securities (HK) Limited gồm: phí bảo lãnh cho các khoản đi vay (36,1 tỷ đồng). Tuy nhiên báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025 không ghi nhận giao dịch này là giao dịch với người liên quan.

Sáu là phạt 60 triệu đồng đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Mirae Asset báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu gồm: báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại các ngày 31/10/2023, 31/12/2023, 31/1/2024, 31/3/2024, 30/6/2024, 31/7/2024, 30/9/2024, 31/3/2025, 30/6/2025, 31/7/2025, 30/9/2025.

UBCKNN buộc Mirae Asset báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định 156/2020 được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định 128/2021.

Trước đó, tháng 7/2025, Mirae Asset cũng bị phạt 138 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 7/12/2020 - 26/05/2025, một khách hàng của Mirae Asset đã thực hiện đặt lệnh giao dịch chứng khoán thông qua nhân viên môi giới của công ty. Tuy nhiên, công ty lại thực hiện xác nhận lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng vào cuối ngày giao dịch, thay vì tại thời điểm nhận lệnh.

Về tình hình kinh doanh, Mirae Asset ghi nhận hơn 916 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý III/2025, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế gần 213 tỷ đồng, tăng 28%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi sau thuế gần 556 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.