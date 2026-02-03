Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.

CTCP Tập đoàn VNG (Mã: VNZ), đơn vị sở hữu ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí Zalo vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 3.194 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp gần 1.179 tỷ đồng, cao hơn 22% so với quý IV/2024. Tuy nhiên, biên lãi gộp bị co lại, giảm từ 40% xuống 37%.

Kỳ này, các chi phí hoạt động của VNG đều “đi lên”, trong đó chi phí bán hàng tăng 90% lên 811 tỷ đồng. Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế gần 224 tỷ đồng, quý IV/2024, VNG lỗ gần 584 tỷ đồng.

Cả năm 2025, VNG đạt doanh thu thuần hợp nhất 10.891 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024. Lỗ sau thuế hơn 231 tỷ đồng (năm trước đó lỗ 1.180 tỷ đồng), đây là năm thứ 5 liên tiếp thua lỗ của công ty.

Xét về cơ cấu doanh thu, dịch vụ trò chơi trực tuyến tiếp tục là mảng đóng góp chính với 6.937 tỷ đồng, chiếm 64%. Mảng dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet chiếm 16% doanh thu, đạt 1.694 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ công nghệ tài chính đạt 1.110 tỷ đồng, chiếm 10% doanh thu.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.773 tỷ đồng và lỗ sau thuế 620 tỷ đồng. Như vậy, VNG đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, đồng thời thu hẹp đáng kể mức lỗ so với kế hoạch đề ra.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của VNG đạt gần 11.439 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm, tương ứng tăng 2.005 tỷ đồng.

Tiền, các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ghi nhận gần 4.909 tỷ đồng, chiếm 43% tài sản. Trong năm ngoái, VNG thu về hơn 77 tỷ đồng từ lãi tiền gửi.

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí do VNG phát triển.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, Zalo gây phản ứng mạnh mẽ khi yêu cầu người dùng phải đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật mới để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Việc này diễn ra trong bối cảnh Zalo chưa cung cấp đầy đủ cơ chế cho phép người dùng lựa chọn hoặc từ chối từng nhóm thông tin cá nhân.

Nhiều ý kiến cho rằng cách triển khai mang tính áp đặt, buộc người dùng chấp nhận toàn bộ điều khoản nếu không muốn bị gián đoạn dịch vụ, làm dấy lên lo ngại về quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân.

Nền tảng thiếu phương thức để người tiêu dùng bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý một cách rõ ràng đối với một số loại thông tin, cũng như chưa minh bạch việc sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo, thương mại.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sau đó đã yêu cầu Tập đoàn VNG, đơn vị chủ quản Zalo báo cáo về vấn đề thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng mạng xã hội.

Tới tháng 1/2026, trên kết quả kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn VNG với tổng số tiền 810 triệu đồng do nhiều hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.