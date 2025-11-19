Giao dịch cổ phiếu VCI không báo trước, Phoenix Holdings bị phạt

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty TNHH Phoenix Holdings số tiền 80 triệu đồng do lỗi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu VCI của Công ty CP Chứng khoán Vietcap.

Cụ thể, Phoenix Holdings - tổ chức liên quan của ông Nguyễn Lân Trung Anh - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Chứng khoán Vietcap - đã giao dịch 198.000 cổ phiếu VCI (tương ứng gần 2 tỷ đồng tính theo mệnh giá) trong tháng 7/2025. Trong đó, đơn vị này mua 132.000 cổ phiếu vào ngày 11/7 và bán 66.000 cổ phiếu vào ngày 16/7, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.



Theo tìm hiểu, Phoenix Holdings thành lập ngày 7/10/2015, từng sử dụng tên Công ty TNHH Đầu tư Bản Việt thời điểm năm 2017 trở về trước.

Quá trình hoạt động của Phoenix Holdings ghi nhận những lần tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng vào tháng 4/2021, sau đó tiếp tục tăng vốn lên 600 tỷ đồng vào tháng 3/2022. Công ty này do bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Vietcap, sở hữu 80% vốn điều lệ, 20% còn lại do chồng là ông Nguyễn Hoàng Bảo nắm giữ.

Tại Phoenix Holdings, ông Nguyễn Lân Trung Anh giữ vai trò Tổng giám đốc. Ngoài ra, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, người này còn giữ vai trò Thành viên HĐQT tại Công ty CP First Ai Holdings, Công ty CP Timo Việt Nam, Công ty CP Gro Holdings, Công ty CP Seven System Việt Nam và Công ty Tài chính CP Tín Việt.

Ghi nhận trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI đang giao dịch ở mức 36.400 đồng/đơn vị, chiết khấu 24% so với vùng đỉnh 48.250 đồng hồi cuối tháng 8. Mã này cũng là một trong những tâm điểm bị rút vốn khỏi nhóm chứng khoán. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, VCI đã bị khối ngoại bán ròng hơn 27 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu VCI từ hồi đáy tháng 4 đến nay. Nguồn: SSI iBoard

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng, doanh thu của Chứng khoán Vietcap đạt 3.454 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 1.086 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của công ty tính đến cuối quý III/2025 đạt 29.718 tỷ đồng, tăng 7.820 tỷ đồng so với quý trước.

Trong đó, tổng giá trị tài sản tài chính (FVTPL, AFS, HTM) đạt 12.356 tỷ đồng, chiếm 42% cơ cấu tổng tài sản của doanh nghiệp. Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục bao gồm KDH (847 tỷ đồng), IDP (1.503 tỷ đồng), MBB (212 tỷ đồng), FPT (487 tỷ đồng), TDM (915 tỷ đồng) - giá trị thị trường.

Quy mô cho vay margin của Chứng khoán Vietcap và ứng trước tiền bán tăng thêm 2.638 tỷ đồng so với quý II lên 13.945 tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu hiện ở mức 1,07 lần, trong khi đó tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 1,25 lần.