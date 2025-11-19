Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Giao dịch cổ phiếu VCI không báo trước, Phoenix Holdings bị phạt

Nhật Minh
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty TNHH Phoenix Holdings số tiền 80 triệu đồng do lỗi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu VCI của Công ty CP Chứng khoán Vietcap. 

Phoenix Holdings bị phạt 80 triệu đồng
Phoenix Holdings bị phạt 80 triệu đồng

Cụ thể, Phoenix Holdings - tổ chức liên quan của ông Nguyễn Lân Trung Anh - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Chứng khoán Vietcap - đã giao dịch 198.000 cổ phiếu VCI (tương ứng gần 2 tỷ đồng tính theo mệnh giá) trong tháng 7/2025. Trong đó, đơn vị này mua 132.000 cổ phiếu vào ngày 11/7 và bán 66.000 cổ phiếu vào ngày 16/7, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo tìm hiểu, Phoenix Holdings thành lập ngày 7/10/2015, từng sử dụng tên Công ty TNHH Đầu tư Bản Việt thời điểm năm 2017 trở về trước.

Quá trình hoạt động của Phoenix Holdings ghi nhận những lần tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng vào tháng 4/2021, sau đó tiếp tục tăng vốn lên 600 tỷ đồng vào tháng 3/2022. Công ty này do bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Vietcap, sở hữu 80% vốn điều lệ, 20% còn lại do chồng là ông Nguyễn Hoàng Bảo nắm giữ.

Tại Phoenix Holdings, ông Nguyễn Lân Trung Anh giữ vai trò Tổng giám đốc. Ngoài ra, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, người này còn giữ vai trò Thành viên HĐQT tại Công ty CP First Ai Holdings, Công ty CP Timo Việt Nam, Công ty CP Gro Holdings, Công ty CP Seven System Việt Nam và Công ty Tài chính CP Tín Việt.

Ghi nhận trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI đang giao dịch ở mức 36.400 đồng/đơn vị, chiết khấu 24% so với vùng đỉnh 48.250 đồng hồi cuối tháng 8. Mã này cũng là một trong những tâm điểm bị rút vốn khỏi nhóm chứng khoán. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, VCI đã bị khối ngoại bán ròng hơn 27 triệu đơn vị.

VCI_2025-11-18_17_12_34.png
Diễn biến giá cổ phiếu VCI từ hồi đáy tháng 4 đến nay. Nguồn: SSI iBoard

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng, doanh thu của Chứng khoán Vietcap đạt 3.454 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 1.086 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của công ty tính đến cuối quý III/2025 đạt 29.718 tỷ đồng, tăng 7.820 tỷ đồng so với quý trước.

Trong đó, tổng giá trị tài sản tài chính (FVTPL, AFS, HTM) đạt 12.356 tỷ đồng, chiếm 42% cơ cấu tổng tài sản của doanh nghiệp. Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục bao gồm KDH (847 tỷ đồng), IDP (1.503 tỷ đồng), MBB (212 tỷ đồng), FPT (487 tỷ đồng), TDM (915 tỷ đồng) - giá trị thị trường.

Quy mô cho vay margin của Chứng khoán Vietcap và ứng trước tiền bán tăng thêm 2.638 tỷ đồng so với quý II lên 13.945 tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu hiện ở mức 1,07 lần, trong khi đó tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 1,25 lần.

Từ khoá:

Cổ phiếu VCI Chứng khoán Vietcap Công ty TNHH Phoenix Holdings Nguyễn Hoàng Bảo Nguyễn Lân Trung Anh Xử phạt

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

AI có soi được “dòng vốn ngầm” trái phiếu doanh nghiệp?

Nhiều rủi ro từ thị trường trái phiếu AI có soi được “dòng vốn ngầm” trái phiếu doanh nghiệp?

Việc sử dụng vốn trái phiếu vẫn tiềm ẩn những "dòng chảy ngầm”. Câu hỏi đặt ra là liệu trí tuệ nhân tạo có thể giúp nhìn xuyên dòng vốn, phát hiện những bất thường và chặn đứng việc sử dụng sai mục đích?

Làm gì để kiểm soát được dòng tiền trái phiếu?

Nhiều rủi ro từ thị trường trái phiếu: Làm gì để kiểm soát được dòng tiền trái phiếu?

Dữ liệu thời gian thực, chuẩn hóa điều kiện phát hành, siết trách nhiệm ngân hàng và xử lý nghiêm sai phạm… được các chuyên gia xem là chìa khóa khôi phục niềm tin, thiết lập thị trường trái phiếu lành mạnh.

Vipico vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Vipico huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Vipico vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, trở thành “mũi vốn mới” trong hệ sinh thái ROX Group, nối tiếp May - Diêm Sài Gòn trong chiến lược huy động vốn trung - dài hạn.

Trungnam Group và nỗi lo trái phiếu

Nhiều rủi ro từ thị trường trái phiếu: Trungnam Group và nỗi lo trái phiếu

Sau khi hút hàng tỷ USD vốn trái phiếu để đầu tư loạt dự án năng lượng, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trungnam Group đang cố gắng thoát khỏi gánh nặng nợ nần.