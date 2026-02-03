close Đăng nhập

Giá vàng SJC hôm nay 3/2 tăng mạnh, vàng thế giới cắt đợt lao dốc lớn nhất thập kỷ

Tiến Dũng

Giá vàng miếng SJC sáng 3/2 niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (2/2). Vàng thế giới cũng tăng trở lại. 

Giá vàng SJC tăng gần 5 triệu đồng/lượng

Sáng 3/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (2/2).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4,9 triệu đồng/lượng so với sáng 2/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4,9 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng so với ngày 2/2.

Giá vàng thế giới tăng hơn 2%

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 3/2 giao dịch ở mức 4.769 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.130 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 150,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua (2/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 23,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã ghi nhận sắc xanh trở lại khi bật tăng hơn 2%, tái chiếm ngưỡng 4.770 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay. Nhịp hồi phục này xuất hiện nhờ lực cầu bắt đáy mạnh mẽ sau hai phiên bán tháo "kinh hoàng" khiến kim loại quý bốc hơi gần 5% giá trị - mức sụt giảm trong một phiên tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Làn sóng bán tháo trước đó được kích hoạt bởi thông tin Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Với quan điểm "diều hâu" cứng rắn, sự xuất hiện của Warsh đã làm dấy lên lo ngại về một lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, bất chấp những rung lắc dữ dội, sức hấp dẫn cốt lõi của kim loại quý vẫn được bảo chứng bởi hoạt động mua gom ròng từ các ngân hàng trung ương và chiến lược "giao dịch chống mất giá" (debasement trade). Các nhà đầu tư vẫn đang âm thầm dịch chuyển dòng vốn từ tiền tệ và trái phiếu sang tài sản vật chất để đối phó với những rủi ro tài chính đang gia tăng.

Bên cạnh đó, bức tranh địa chính trị đầy bất ổn cùng những lo ngại về việc Fed có thể mất đi tính độc lập dưới thời chính quyền mới tiếp tục là "bệ đỡ" vững chắc, củng cố vị thế trú ẩn an toàn của vàng.

Giá bitcoin giảm gần 15% trong 1 tháng qua

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (3/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 77.789 USD/BTC, tăng 1,9% trong vòng 24h qua (sau khi chạm đáy ngắn hạn). Tính theo tuần, bitcoin đã giảm 12% so với 7 ngày trước (88.515 USD/BTC) và giảm 14,8% trong 1 tháng vừa qua (91.258 USD/BTC).

capture.png
Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 104 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.554 tỷ USD chiếm 51,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.

