VPBankS muốn huy động 4.000 tỷ từ trái phiếu để cơ cấu lại nợ trước thềm IPO

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động tối đa 4.000 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ.

Theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 40.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, dự kiến thu về 4.000 tỷ đồng. Các trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của VPBankS.

Việc phát hành được chia tối đa thành 5 đợt, mỗi đợt chào bán có khối lượng tối thiểu 500 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý III - IV/2025, với thời hạn phân phối tối đa 30 ngày cho mỗi đợt. Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng và lãi suất cố định tối đa không quá 8%/năm, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn.

VPBankS kỳ vọng bổ sung nguồn tiền để thanh toán gốc, lãi khoản nợ sắp đến hạn trong tháng 10/2025 - 6/2026. Trong đó, có một số khoản vay chủ yếu tại các đơn vị như: TPBank (1.365 tỷ đồng), Techcombank (1.300 tỷ đồng), VietinBank (1.17tỷ đồng), Vinaconex (700 tỷ đồng)…

Ghi nhận tại ngày 30/6/2025, VPBankS không phát sinh dư nợ trái phiếu nhưng gia tăng cực mạnh nợ vay ngắn hạn từ 9.135 tỷ đồng hồi đầu năm lên 32.202 tỷ đồng - tức tăng 3,5 lần. Một số ngân hàng đang cho công ty chứng khoán này vay nhiều như: SMBC (3.891 tỷ đồng), BIDV (2.205 tỷ đồng), VIB (2.975 tỷ đồng), Techcombank (1.500 tỷ đồng). Và đặc biệt, VPBankS còn vay cá nhân hơn 10.230 tỷ đồng.

Tỷ trọng nợ vay trên tổng tài sản tăng mạnh từ 34% lên 63% cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay của công ty chứng khoán này.

IPO 375 triệu cổ phiếu trong năm nay

Ngoài huy động vốn từ trái phiếu, VPBankS còn hướng đến việc huy động thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo phương án chào bán, công ty chứng khoán dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng 375 triệu cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến là từ quý III/2025 đến quý II/2026.

Sau thương vụ, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 15.000 tỷ đồng lên tối đa 18.750 tỷ đồng – vươn lên vị trí thứ ba ngành chứng khoán.

VPBankS là công ty con thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), do nhà băng này sở hữu 99,9% vốn. Có sự hậu thuẫn của ngân hàng mẹ, những năm gần đây, VPBankS đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 434 tỷ đồng, gấp 72 lần con số năm 2021. Bước sang năm 2023, VPBankS gia nhập "câu lạc bộ chứng khoán báo lãi nghìn tỷ" với 1.004 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 131% so với năm ngoái; sau đó giảm nhẹ còn 976 tỷ đồng vào năm 2024.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty tiếp tục lập kỷ lục với mức lãi trước thuế 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 722 tỷ đồng - lọt nhóm 5 doanh nghiệp lãi lớn nhất ngành. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 18.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, công ty mẹ VPBank quyết định chuyển nhượng 18,45 triệu cổ phần, tương đương 9,71% vốn điều lệ của Công ty CP Bảo hiểm OPES cho VPBankS.

Trước giao dịch, ngân hàng nắm giữ 188,9 triệu cổ phần OPES, chiếm 99,42% vốn. Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của VPBank tại công ty bảo hiểm này sẽ giảm xuống còn 89,71%.

Với vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng, OPES ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2025. Doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 2.191 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước.