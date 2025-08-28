Thị trường chứng khoán đón loạt IPO "bom tấn", nhà đầu tư nên làm gì?

Sau "cú nổ lớn" của Vinpearl, F88, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuẩn bị đón nhận thêm những "bom tấn" IPO/niêm yết mới như: TCBS, VPBankS, Hạ tầng Gelex, Thế giới di động, Bách hoá xanh… mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.

"Sóng" IPO, niêm yết

Sau nhiều năm trầm lắng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở lại rực rỡ trong năm 2025 khi VN-Index lập đỉnh lịch sử, tiến sát ngưỡng 1.700 điểm và ghi nhận những vụ IPO/niêm yết lớn như Công ty CP Vinpearl (HoSE: VPL) hay Công ty CP Đầu tư F88 (UPCoM: F88).

Nối tiếp những thương vụ này, một loạt doanh nghiệp lớn cũng công bố kế hoạch IPO/niêm yết trong thời gian tới.

Điển hình như Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) - doanh nghiệp hàng đầu trong mảng chứng khoán thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) đang chào bán 231,15 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 46.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị vốn huy động hơn 10.800 tỷ đồng.

Hay như Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) - công ty chứng khoán của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, cũng dự kiến IPO ngay cuối năm nay.

Gelex Group (HoSE: GEX) cũng cho biết cuối năm nay sẽ IPO và niêm yết Công ty CP Hạ tầng Gelex - một trong hai đơn vị chủ lực của tập đoàn này, quản lý nhóm đơn vị thành viên trong các lĩnh vực bất động sản công nghiệp, vật liệu xây dựng, năng lượng và nước sạch.

Xa hơn, Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) đã lên phương án IPO Bách hoá xanh vào năm 2028 và tách hai chuỗi bán lẻ Thegioididong/Điện máy xanh thành công ty niêm yết độc lập với tên gọi chung là MW, dự kiến IPO vào năm 2030.

Ngoài ra, thị trường còn kỳ vọng một loạt tên tuổi khác sẽ IPO/niêm yết trong những năm tới như: THACO AUTO, Golden Gate, Highlands Coffee, VPS, Viettel IDC, MISA, VNPay, Long Châu...

Trao đổi với VietTimes, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP. HCM, nhận định nguyên do của làn sóng IPO/niêm yết này là bối cảnh thuận lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam - đang trong thời kỳ "bùng nổ" và chuẩn bị được nâng hạng. Điều đó giúp các doanh nghiệp dễ dàng IPO, huy động vốn tốt hơn.

Ngoài ra, làn sóng này còn được hỗ trợ bởi triển vọng của quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và phần nào là hệ quả của chính sách tiền tệ mở rộng.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP. HCM

Lịch sử cũng cho thấy, ở từng giai đoạn thị trường chứng khoán "bùng nổ", các thương vụ IPO/niêm yết lớn đều xuất hiện. Chẳng hạn như giai đoạn 2006-2007, VN-Index thăng hoa lên gần 1.200 điểm với hàng loạt doanh nghiệp chào sàn.

Giai đoạn 2015-2018, VN-Index cũng tăng mạnh trở lại nhờ làn sóng cổ phần hoá, IPO của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân lớn.

Gần nhất, giai đoạn 2020-2021, Vn-Index lập đỉnh lịch sử dưới tác động của những cổ phiếu ngân hàng chào sàn và chuyển sàn.

Việc xuất hiện các vụ IPO/niêm yết lớn được đánh giá sẽ mang lại sinh khí mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. "Thị trường sẽ có thêm nhiều hàng hoá, sôi động hơn, hấp dẫn hơn, thu hút nhiều nhà đầu tư hơn", PGS.TS Nguyễn Hữu Huân bình luận.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Trước "con sóng" mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân khuyến nghị, thị trường càng hưng phấn, nhà đầu tư càng cần tỉnh táo, định giá đúng giá trị cổ phiếu tại thời điểm IPO, tránh FOMO (Fear of Missing Out - Hội chứng sợ bỏ lỡ), mua phải giá cao.

Thực tế đã cho thấy, trong quá khứ có không ít cổ phiếu khi IPO được định giá rất cao, đến khi niêm yết lại sụt giảm, như: BSR, YEG, VCB... khiến nhà đầu tư "ôm hàng" sớm ngậm trái đắng, không biết bao giờ "về bờ". Điều đó giải thích vì sao có những thương vụ được xem là "bom tấn" nhưng lại không quá hấp dẫn nhà đầu tư.

"Để tránh rơi vào cảnh bỏ thì thương, vương thì tội sau này, nhà đầu tư phải sáng suốt, tìm hiểu kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đúng đắn. Giá cổ phiếu ở giai đoạn IPO có thể bị doanh nghiệp định giá quá cao hoặc do thị trường phản ứng quá mạnh, đến khi niêm yết thì sẽ phải trở lại với giá trị thực", PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho biết.

Nhìn nhận về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn tới, dưới tác động của các thương vụ IPO/niêm yết lớn, ông Huân cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận, bởi thị trường vốn dĩ rất nhạy cảm, phản ứng trái chiều với những thông itn khác nhau.

"Những yếu tố đang hỗ trợ thị trường hiện tại hoàn toàn có thể đảo chiều trong tương lai. Chúng ta không nên quá kỳ vọng vào việc thị trường sẽ xuất hiện những cơn sóng thần để đầu cơ, kiếm lợi nhuận lớn. Thay vào đó, chúng ta nên mong muốn rằng thị trường tăng trưởng ổn định, thực chất, giữ đúng vai trò là kênh huy động vốn cho nền kinh tế".

Ông cũng cho rằng bối cảnh đã thay đổi, trước đây thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến đồng pha với thị trường chứng khoán quốc tế, nhưng nay tình trạng này đã không còn.

"Giờ gần như là mạnh ai nấy làm, trừ khi có những biến động quá lớn thì thị trường chứng khoán Việt Nam mới chịu ảnh hưởng", PGS.TS Nguyễn Huân bình luận.