Vỡ hồ chứa ở Đài Loan do siêu bão Rasaga: 14 người chết, 124 người mất tích

Mặc dù không đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc), nhưng hoàn lưu của siêu bão Ragasa đã gây nên mưa rất lớn khiến một hồ chứa nước bị vỡ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tuy không đổ bộ vào, nhưng rìa ngoài hoàn lưu siêu bão Ragasa đã bao trùm đảo Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 22/9 gây nên mưa rất lớn. Chiều 23/9, một hồ chắn ở huyện Hoa Liên đã bị vỡ; thông tin từ chính quyền địa phương sáng 24/9 cho biết đã có ít nhất 14 người thiệt mạng và 124 người mất tích. Hơn 7.600 người đã được sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hồ chứa nước bị vỡ này đã có từ nhiều thập niên trước, được hình thành do hoạt động sạt lở đất sau những trận mưa lớn ở miền Đông Đài Loan. Hồ này chứa khoảng 90 triệu tấn nước, khi bị vỡ giải phóng một khối nước khổng lồ tràn vào thị trấn Quang Phục, Hoa Liên, cuốn phăng nhiều ô tô và các tài sản của dân chúng cũng như thiết bị công cộng. Nước lũ dâng cao tới tầng hai của nhiều nhà dân, nhiều nơi bị ngập sâu.

Hình ảnh kinh hoàng về hiện trường lũ lụt do vỡ hồ chứa nước gây ra ở Hoa Liên, đảo Đài Loan. Nguồn: Toutiao.



Hãng tin Reuters cho biết, nhiều người mắc kẹt trên tầng cao của nhà, chờ nước rút để được cứu; việc cứu hộ, tìm kiếm người mất tích bị cản trở bởi tình trạng đất trượt, bùn, vật liệu lở và nước chảy xiết.

Ông Lý Quan Đình, người phát ngôn chính quyền huyện Hoa Liên, cho biết: “Tính đến 7 giờ sáng 24/9, 14 người được xác nhận đã chết và 18 người bị thương”. Trong khi đó Cơ quan cứu hỏa Đài Loan sáng 24/9 cho biết vẫn còn 124 người mất tích.

Chính quyền địa phương cho hay lượng mưa ở Hoa Liên hiện đã lên tới 700 mm.

Theo Toutiao